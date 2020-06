EO stopt na tien edities met grootste succesnummer The Passion

Na tien edities neemt de EO afscheid van The Passion. De omroep wil ruimte maken voor vernieuwing en daar hoort een bezinning op het programma bij.

De Evangelische Omroep maakte het besluit vanmiddag bekend. Een besluit dat opvallend te noemen is, omdat The Passion jaarlijks garant stond voor een miljoenenpubliek. Fans zullen hoe dan ook balen, ‘opluchting’ is er ook.

De EO heeft producent Mediawater, KRO-NCRV en de andere partners laten weten dat zij afziet van verdere coproductie in The Passion. Waarom zou de omroep – dat de afgelopen editie door corona moest afgelasten – dat eigenlijk doen?

Loslaten op het hoogtepunt van The Passion

EO-directeur Arjan Lock legt het uit: „We zijn met The Passion begonnen om de betekenis van Pasen onder de aandacht te brengen. Ieder jaar houden we onze deelname aan The Passion opnieuw tegen het licht: is de productie in haar huidige vorm en werkwijze de beste manier om mensen te blijven inspireren en te raken met het Paasverhaal over Jezus’ lijden en opstanding? Tot op heden was het antwoord op deze vraag ‘ja’. Maar we denken dat de tijd is aangebroken voor een nieuwe, innovatieve wending. Het was geen gemakkelijke beslissing. Hetzelfde lef dat nodig was om met The Passion te starten, hebben we nu ook ingezet om een van onze dierbare programma’s op het hoogtepunt los te laten. Maar alleen hierdoor creëren we ruimte voor iets nieuws. We kijken nieuwsgierig vooruit naar wat deze stap ons gaat brengen.”

Complexe productie

Voor de EO was het elk jaar een hoogtepunt om net voor Pasen op een eigentijdse manier te vertellen over Jezus. Wat in 2011 relatief klein begon is inmiddels uitgegroeid tot een publiekslieveling, met gemiddeld 3 miljoen kijkers in de afgelopen jaren. „Tegelijkertijd is The Passion een grote en complexe productie met veel belanghebbenden, die veel tijd en overleg vergt”, stelt de omroep nu. „Aandacht die ook op een andere manier ingezet kan worden om verhalen te vertellen over Gods liefde voor ons mensen. Geen eenvoudige afweging voor de omroep.”

Spanning vooraf

The Passion-fans keken jaarlijks niet alleen naar de uitzending uit, maar vooraf ook naar de cast. Wie zou Jezus dit jaar zijn? Wie Maria, wie de apostelen en wie de verteller? De hoofdrol – Jezus uiteraard – was in tien edities The Passion achtereenvolgens weggelegd voor Syb van der Ploeg, Danny de Munk, René van Kooten, Jan Dulles, Jim de Groot, Martijn Fischer, Dwight Dissels, Tommie Christiaan en Edwin Jonker. Een tiende Jezus kwam er niet, want die editie was – door corona – een overzicht van hoogtepunten die de kijkers hadden uitgekozen.

Ook de keuze voor de gezongen nummers was iets om naar uit te kijken. Eén zekerheidje was er alle jaren: Zwart Wit van Frank Boeijen zat erin, zoals hier door Henk Poort en Danny de Munk in 2012.

Zo kondigde de EO het besluit om te stoppen aan.

Na tien mooie edities neemt de EO afscheid van #ThePassion. Dat doen we om ruimte te maken voor nieuwe manieren om over Gods liefde te vertellen. Dit was geen gemakkelijke beslissing. Het lef dat nodig was om met The Passion te starten, hebben we nu ingezet om… [1/2] pic.twitter.com/1zdhpk5fni — Evangelische Omroep (@EOnl) June 24, 2020

Reacties

Fans balen, maar er is ook verbazing. Ene Lisanne twittert: ‘Oke, we hebben meer ruimte nodig voor iets nieuws. Laten het programma dat het best scoort vervangen door iets nieuws’, gevolgd door een emoji met een hand voor het gezicht geslagen.

Cynische reacties zijn er natuurlijk ook. Iemand die zijn of haar naam niet op Twitter durft te zetten vraagt zich af ‘of het nu een Groot Lentefeest gepresenteerd door Arie Boomsma wordt’.

