Derksen: ‘In 22 jaar nog nooit zo’n k*tshow gemaakt’

Na de uitzending van VI maandag overweegt Johan Derksen om zijn televisiecarriere aan de kant te zetten. Dat zegt hij dinsdag in een interview tegen De Telegraaf.

Ruim 1,7 miljoen kijken kropen voor de buis om het racismedebat bij Veronica Inside te aanschouwen. Daarmee is de aflevering van maandagavond de best bekeken aflevering ooit. En dat is volgens Derksen het slechtste ooit. „Ik heb in tweeëntwintig jaar tijd nog nooit zo’n k*tshow gemaakt”, zegt hij tegen de krant.

Racisme

Hij legt verder uit dat hij de afgelopen tijd nog weinig plezier in zijn werk bij VI had. „Als je dan een avond als gisteren hebt, dan helpt dat niet. Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben.”

Veronica Inside lag deze week onder vuur omdat analist Johan Derksen vorige week een vermeend racistische grap maakte. Hij vergeleek, kort gezegd, rapper Akwasi met Zwarte Piet en stelde dat er in Nederland nauwelijks racisme is. In een eerdere uitzending keurde hij racisme overigens af. Adverteerders lieten daarop weten geen reclametijd meer te kopen rondom VI. Ook voetballers van het Nederlands Elftal en het Nederlands vrouwenelftal boycotten het programma.

Nieuw seizoen

Derksen bood in de aflevering van maandagavond geen excuses aan voor zijn uitspraken. Aan tafel ontstond een debat over racisme.

Zender Talpa laat in een reactie weten ondanks alle commotie wel door te gaan met het programma. Aankomende maandag is de laatste uitzending en na de zomer keert VI weer terug op de televisie.

