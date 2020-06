Derksen: géén ruzie met Genee en géén ander programma als VI stopt

Johan Derksen komt toch nog even op de rel terug en zegt onder andere dat er principes zijn geschonden, maar dat hij geen ruzie met Wilfred Genee heeft.

Derksen heeft geen behoefte aan een ander televisieprogramma als Veronica Inside stopt. Dat meldt de analist vandaag in RTL Boulevard. Derksen had eerder gezegd niet meer op de rel te reageren, maar kwam hier toch op terug. Hij stond er relaxed bij, ook figuurlijk. „Ik sta heel ontspannen in dit soort conflicten. De wereld vergaat niet.”

#rtlboulevard zit je te wachten op het item met Derksen. Krijg je ook nog een commercial break pic.twitter.com/yUeV09bakB — Britney_lost_In_The_Woods (@Daddy_Britney87) June 30, 2020

Geen ambitie

„Ik heb geen enkele ambitie om iets in tv-land te doen”, zei Derksen. „Als dit ophoudt: dat was het dan.” De huidige spanningen tussen de heren van VI leiden er misschien wel toe dat het praatprogramma niet meer terugkeert op de buis. Johan zou het zonde vinden, „maar er bestaan ook nog principes in het leven”, zegt hij resoluut.

Toch wil hij niet zomaar de handdoek in de ring gooien. Hij, Wilfred en René gaan namelijk wel nog een keer om de tafel zitten. „Wanneer we daar allemaal aan toe zijn en wanneer de emoties weer wat ingedaald zijn. Dan zien we wel of we er uit komen. Maar ik denk dat de problemen die er nu zijn, blijven. Dat verandert niet.”

Mocht Johan Derksen besluiten volgend seizoen niet terug te keren aan tafel bi Veronica Inside, dan betekent dat ook onmiddellijk het einde van het voetbalpraatprogramma in het huidige format #derksen #veronicainside https://t.co/A3n3FKPSDn — Voetbalzone.nl (@voetbalzonenl) June 30, 2020

Geen ruzie

De analist wilde niet ingaan op de vraag of hij van tevoren wist dat er bij de racisme-uitzending twee mensen van kleur (strafrechtadvocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussata) aan tafel zouden zitten om te discussiëren over zijn vermeend racistische opmerkingen.

Derksen stelt verder „geen ruzie” met Wilfred te hebben. „Hij hoeft voor mij geen excuus te maken. Hij heeft een mening en een bepaalde aanpak gehanteerd. Dat is zijn goed recht.”

We spraken Johan Derksen over de toekomst van #VeronicaInside, want hij ziet het somber in. https://t.co/IPT5cdDTsJ #rtlboulevard — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) June 30, 2020

Zwarte Piet

De drie mannen van Veronica Inside liggen elkaar even wat minder omdat Derksen en Van der Gijp boos zijn over de racisme-uitzending van vorige week, die volgens velen meer op een ‘Derksen-tribunaal’ leek.

Wilfred Genee heeft zondagavond bij OP1 nog z’n zegje gedaan over alle commotie rondom het tv-programma. Het was volgens hem beter geweest als de racisme-uitzending van vorige week nooit gemaakt was. Hij betreurt het enorm dat „deze twee mannen denken dat ik ze genaaid heb”.

Ook Derksen heeft gekeken, maar hij houdt zijn mening liever voor zich. „Ik vind niet dat ik moet reageren op een ander televisieprogramma, maar uiteraard heb ik het gezien.”

Iemand die denkt dat #Genee nu met een lekker(der) gevoel naar huis rijdt? Hij voelde zich duidelijk aangevallen en niet op zijn gemak.. Precies hoe Derksen en Gijp zich voelde bij de aflevering van VI. Hopelijk komt het inzicht. #Op1npo — Julien Louie (@TheBlackSheepO2) June 28, 2020

Het gesprek was geïnitieerd nadat er veel kritiek kwam op een opmerking die Derksen een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Derksen suggereerde bij een foto van Zwarte Piet lachend dat dat Akwasi zou zijn. Adverteerders haakten af vanwege deze en eerdere vermeend racistische opmerkingen van Derksen. De spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot van het programma. Gijp en Derksen hebben aangegeven dat ze vanwege de ruzie niet door willen met het programma.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.