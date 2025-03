Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eva Hermans-Kroot verschijnt na haar dood in podcast Mattie & Marieke: ‘Iedereen neemt alles voor lief’

Eva Hermans-Kroot is inmiddels overleden, maar verschijnt na haar dood nog in een podcast. Mattie Valk en Marieke Elzinga volgden haar de laatste jaren van haar leven en beloofden de podcast Het verhaal van Eva na haar dood te laten horen. En dat is best weer even slikken.

Eva Hermans-Kroot overleed eind vorig jaar op 26-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Ze was bekend vanwege haar krachtige en optimistische houding en kijk op het leven en deelde haar verhaal over haar ziekte op jonge leeftijd in onder meer haar boek Longeneeslijk, Over mijn Lijk en in De Ochtendshow van Mattie en Marieke.

Eva Hermans-Kroot verschijnt in podcast Het verhaal van Eva

Mattie Valk en Marieke Elzinga maakten een podcast met Eva in de laatste jaren van haar leven. Ze spraken af dat die podcast pas te horen zou zijn, als Eva er niet meer zou zijn. En dat moment is nu daar.

In de eerste aflevering doet Eva opnieuw haar eerlijke verhaal. Hoe haar kankerdiagnose in 2021 begint met een bult in haar nek en ze zich eigenlijk helemaal geen zorgen maakt. Pas als ze de diagnose longkanker krijgt, komt het besef. „Maar ik wist niks van kanker af. Ik dacht: ‘Ik word wel weer beter’.”

Ongeneeslijk ziek door longkanker

Vrij snel na haar diagnose hoort Eva dat ze ongeneeslijk ziek is, en eigenlijk komt bij haar direct de gedachte op dat haar vriend Matthijs een nieuwe vriendin moet krijgen. „’Dan hoeft hij deze ellende niet mee te maken’, dacht ik. Dan heeft hij nog een toekomst. Nu is hij aan het wachten tot ik overlijd.” Mattie Valk lijkt geraakt door dat verhaal. „Wat liefdevol Eva.”

Maar Matthijs blijft bij Eva, ze trouwen zelfs. „Alles wat je wil doen, moet je nu doen en niet wachten”, zegt ze in de podcast. Waarna ze opnoemt dat mensen trouwen bijvoorbeeld als toekomstplan hebben. „Als het nu goed voelt, waarom zou je dan niet nu trouwen? Je kunt altijd nog scheiden”, grapt Eva.

‘Als je vastigheid loslaat, heb je een fijner leven’

Ze legt uit dat zij voor haar diagnose ook veel nadacht over ‘later’. „Later een huis kopen, sparen voor later.” Haar ziekte veranderde haar kijk daarop. „Mensen willen dingen op de lange termijn doen. Best veel mensen stellen reizen bijvoorbeeld uit. Maar waarom niet nu gaan? Zeg je baan gewoon tijdelijk op. Daarnaast is het ook niet zo dat als je opnieuw solliciteert, je geen nieuwe baan gaat vinden. Maar mensen zijn bang om vastigheid los te laten. Als je dat kunt loslaten, heb je een veel fijner leven.”

Eva is nooit bang geweest om dood te gaan. „Maar ik ben wel bang om mensen achter te laten.” Vooral over haar vriend Matthijs maakt ze zich zorgen. „Ik hoop dat hij een nieuwe vriendin en kindjes krijgt.” Waarna ze moet huilen, omdat ze het moeilijk vindt om dat uit te spreken, maar het wel voor hem hoopt.

‘Iedereen neemt alles voor lief’

Eva gelooft dat ze reïncarneert als een vlinder. „Tenzij ik je niet leuk vind, dan zal ik een duif zijn, want die zijn echt kut”, grapt ze. Maar ze gelooft wel dat ze mee kan kijken. „Ik hoop dat ik dan wel in de buurt van Matthijs kan zijn en z’n engeltje kan spelen.”

En voor alle mensen die de podcast van Eva luisteren, heeft ze nog een boodschap. „Ze moeten elke dag genieten van het leven. En bij enige tegenslag, moet je soms even slikken, maar ook weer doorgaan. Iedereen neemt alles zo voor lief. Dat het vanzelfsprekend is dat je bijvoorbeeld een relatie hebt en als het dan een beetje tegenzit, het dan uitgaat. Of dat mensen niet meer investeren of als er dan discussie is met een vriendin, ze die gelijk cancelen. Of dat alles volgens het plaatje moet. Maar er is eigenlijk geen plaatje.”

