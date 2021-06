Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Martijn Kolkman

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Martijn Kolkman.

Martijn Kolkman is alweer 23 jaar te horen op de landelijke radio. Hij werkte in het verleden onder meer voor Radio 538, Yorin FM en Qmusic. In 2020 won het nachtprogramma van Kolkman De Nachtwacht Award-verkiezing voor het beste nachtprogramma van Nederland. Sinds dit voorjaar heeft hij een weekendprogramma bij Radio 10. Naast zijn werk als dj is hij ook in veel reclamespots en tv-programma’s als voice-over te horen en maakt hij een online reisprogramma. De 5 favoriete podcasts van Martijn Kolkman zijn:

1. De Deventer Mediazaak

„Een prachtig stuk journalistiek over de media. Een moordzaak die door alle media-aandacht en meningen ontaarde een compleet circus. Nu 20 jaar later gaat Annegriet Wietsma terug in de tijd met onder meer de journalisten, redacteuren, opiniemakers, bn’ers die onderdeel werden van de mediahype.”

2. Ding-a-dong, Een Eurovisie Songfestival podcast

„De gepassioneerde Gerrit Jan en Marco nemen je mee in de wereld van het songfestival. Het is ze gelukt om deze podcast helemaal zelf op te bouwen en dat vind ik knap. Zeker omdat hun idee het laatste jaar een aantal keer is gekopieerd. Dus ga ik voor het origineel, dat dit jaar zelfs twee weken live vanuit onder meer het perscentrum van het Songfestival in Rotterdam kwam. Kortom, dichterbij kom je niet.”

3. De 10 van Podcast

„Mijn collega Lex Gaarthuis van Radio 10 is sinds kort gestart met het radioprogramma de 10 van. Hierin maakt hij aan de hand van 10 nummers een muzikale biografie van zijn gast. In de podcast praat hij door over opvallende dingen die in de uitzending naar voren zijn gekomen. Hij vraagt door waar anderen stoppen. Dan heb je toch nog even een mooie nazit.”

4. Beach too Sandy, Water Too Wet

„Ik reis heel veel voor mijn online kanaal Martijn Around The World. En daar ontdek je soms juweeltjes ondanks de negatieve 1 ster-recensies die online staan. Alex en Christine lezen in de podcast op dramatische en hilarische manier de een ster recensies voor van plekken over de hele wereld. Van mensen met soms wel heel erg onnozele problemen. Intens herkenbaar als je weer eens naast een onnodig klagende reiziger zit en ook nog goed om nieuwe plekjes te ontdekken voor je volgende reis!”

5. 30 MINUTEN RAUW door Ruud de Wild

„Dit is de ideale podcast voor mijn 30 minuten workout in de sportschool. Ruud weet met zijn gasten altijd een open, eerlijk en soms gevoelig gesprek te voeren, waardoor ik echt meer te weten kom over zijn gast. Als de ‘kookwekker’ wordt aangezet, beginnen de 30 minuten. Die 30 minuten zijn voor sommige gasten een redding, maar de meeste willen nog niet naar huis.”