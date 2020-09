Ken je deze podcasts al? #44 Klassiek

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week vijf luisterwaardige podcasts. Ditmaal Klassieke Muziek

1. Bach van de Dag

Met de Bach van de Dag-podcast neemt programmamaker Frank de Munnik luisteraars mee op de muzikale ontdekkingsreis die hij al jaren maakt langs het werk van Johann Sebastian Bach. Wat is het verband tussen het werk van Bach en de val van de Berlijnse Muur? Zou E.T. wel eens hebben geluisterd naar een Brandenburgs Concert? En hoe klinkt de invloed van Bach door tot ver in de twintigste eeuw?

2. Fit op 4

Met de Fit op 4–podcast leer je hardlopen op klassieke muziek. Running-coach Ab Nieuwdorp sleept je door de training heen, met niet alleen loopinstructies, maar ook smakelijke weetjes over de muziek waarop je traint. Met als einddoel: 60 minuten non-stop hardlopen.

3. Kalm met klassiek



In de podcastreeks van AVROTROS en NPO Radio 4 ‘Kalm met Klassiek’ krijg je elke werkdag een dosis ontspanning via de oren toegediend. In deze podcast wordt de klassieke muziek uitgezocht om tot rust te komen van Bachs ‘Air’ tot Pärts ‘Spiegel im spiegel’.

4. Beethoven is meer dan een hond een spoedcursus klassiek

In de vijfdelige podcast ‘Beethoven is meer dan een hond’ vertellen klassiek-kenner Jet Berkhout en AVROTROS-redacteur Fieke de Boeck alles wat je moet weten over klassieke muziek. Een zeer toegankelijke podcast waar het stof goed van afgeblazen is.

5. Klassieke mysteries

In de AVROTROS en NPO Radio 4-podcastserie ‘Klassieke Mysteries’ gaan Rebecca van der Weijde en Ab Nieuwdorp op zoek naar de intrigerende en spannende verhalen rondom het leven en vooral de dood van klassieke componisten, waaronder Mozart, Haydn en Beethoven.