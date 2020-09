Ken je deze podcasts al? #42 TV

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week vijf luisterwaardige podcasts. Met de start van het nieuwe televisieseizoen, ditmaal een podcastselectie over tv.

1. Podgoosr

Rob Goossens en René van Leeuwen praten kort maar krachtig over de media. Rob is mediajournalist bij De Telegraaf en verschijnt regelmatig aan de desk bij RTL Boulevard. Met Van Leeuwen (van Dumpert) praat hij over alles wat met media te maken heeft; van Haagse mediapolitiek tot de laatste rel in Hilversum.

2. Televisië

In Televisië praten Alex en Michel over tv-programma’s die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Over programma’s die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Hebben ze de tand des tijds doorstaan, of verdienen ze een nieuwe cultstatus? Voetbalvrouwen, de Pfaffs, Domino Day en Hole in the wall worden besproken.

3. Wie Is De Mol?-podcast

In de officiële Wie Is De Mol?-podcast van AVROTROS met Annemieke Schollaardt en Rik van de Westelaken. In deze podcast krijg je een uniek kijkje achter de schermen en hoor je exclusieve interviews met de afvallers.

4. Trust Nobody

In de onofficiële, maar minstens zo goede WIDM-podcast Trust Nobody bespreken Elge van der Wel, Mark Versteden en Nelleke Poorthuis de aflevering van Wie Is De Mol? van die week na en duiken ze in de theorieën van molloten.



5. Daar bleef je voor thuis!

In deze podcastserie recenseren Ron Vergouwen en Bjorn Bouwens tv-nostalgie. Per aflevering bespreken zij een legendarisch tv-format, waaronder Idols, Medisch Centrum West en Now Or Never. Aan het einde van de aflevering beoordelen zij of het programma de tand des tijds heeft doorstaan en echt impact heeft gehad op de Nederlandse televisiehistorie.