Eindelijk is het album van succes-man Rolf Sanchez daar: ‘Nu lach ik het breedst’

Het is amper voor te stellen, maar morgen brengt Rolf Sanchez zijn allereerste album uit, Mi Viaje. En we kennen hem toch al een tijdje… Vooral van de laatste twee, drie jaar natuurlijk. Ondanks de coronastilte ging Sanchez als de spreekwoordelijke malle. Qua hits, qua tv (Beste Zangers) en qua concerten met onder meer ook The Streamers en Vrienden van Amstel LIVE. Metro zocht hem op om te horen ‘waarom hij nu het breedst lacht’.

Met Spaans en Nederlands is Mi Viaje – mijn reis – tweetalig. Dat is de als Roelof Wienk (30) in Ede geboren Dominicaans-Nederlandse zanger ook. Wienk klonk wat minder als artiestennaam, dus nam hij voor de muziek zijn moeders ‘Sanchez’ aan („zij vindt dat ongelooflijk”). Op Mi Viaje staan dertien dans/popsongs, waarvan we er acht nooit eerder hoorden. Twee samenwerkingen zijn er, met Kris Kross Amsterdam en Bilal Wahib. Wat Is Geweest valt meteen op als een gevoelige song voor Rolf Sanchez’ vader. Ven Ven Ven, een hit van vorig jaar, ontbreekt natuurlijk niet. En Más Más Más al helemáál niet, de platina monsterhit waarmee de gekte in de coronazomer van 2020 echt los ging. En dat terwijl hij er net maanden van Netflixen en kilootjes bij eten op had zitten, zo vertelde hij Metro diezelfde zomer. Het was zijn moment om vanaf toen alleen nog maar Meer Meer Meer te willen.

Rolf Sanchez naar Miami en weer terug

En zo gebeurde, al waren we Rolf Sanchez door een tijd in Miami – waarbij hij prachtige noteringen in de latin-hitlijsten scoorde – best even kwijt. De zanger wiens gezicht al weer elf jaar geleden voor het eerst op de buis was (X-Factor), besloot toch: ik wil het in Nederland maken. Het resultaat mag er zijn, bezegeld met dat album Mi Viaje. „Tien jaar duurt mijn carrière nu, meer dan tweehonderd liedjes heb ik geschreven”, zegt Sanchez. „Ik heb zo hard gewerkt om op dit punt te komen. Nu wil ik de luisteraar meenemen in een rollercoaster vol emotie.”



De altijd (met stralend wit gebit) lachende Rolf Sanchez ontvangt Metro in het prachtige hotel Jakarta in Amsterdam. Op de bovenste verdieping, de kamer in de punt van het gebouw en nog in de punt van het Java-eiland ook. Dit moet de allerbeste kamer tijdens het volgende Sail-evenement zijn, met aan beide kanten een mooi overzicht van het IJ. In deze hotelkamer zit nu een dankbaar mens, waarmee het ondanks corona de afgelopen twee jaar ‘gewoon’ hartstikke goed ging. Zoals gemeld: The Streamers, Vrienden van Amstel LIVE, hits én dat album Mi Viaje.

Plotselinge gekte en ook de gedwongen stilte

„Ik ben dankbaar”, zegt Rolf Sanchez in een voor het interview gecreëerd zitje naast een nogal forse douchecabine. „Ik moet me elke keer nog steeds in mijn arm knijpen. Die Streamers, uitverkochte AFAS Live… het is allemaal bizar. Het is me allemaal best wel overvallen. Toen Más Más Más en Ven Ven uitkwamen, gebeurde alles in één keer. En ondertussen zaten we ook door corona genoodzaakt weer thuis op de bank. Toen moest ik wel even relativeren en rustig nadenken. Stilzitten is voor mij nogal moeilijk, zeker omdat alles opeens in sneltreinvaart ging. Andere andere kant was het door de gekte ook wel even lekker. Ik kon bedenken hoe ik me nou echt voelde en wat ik precies wilde.”

Hoe verhoudt het succes van zijn tijd aan de andere kant van de oceaan eigenlijk met zijn succes nu hier? Rolf Sanchez: „Voor mij is er nooit iets mooiers geweest dan het succes dat ik nu in Nederland heb. Ik heb in Amerika hele mooie dingen meegemaakt en heb toch maar als enige Nederlander drie nummer 1-hits in de latin-billboard gescoord. Maar toch, ik ben hier geboren en zo voel ik me ook. Toen het in Nederland ontplofte was ik op mijn gelukkigst ooit.”

Vader in tranen om ode Rolf Sanchez

Waar is zijn reis, zijn Mi Viaje, nu? Op het eindpunt, of vindt Rolf Sanchez halverwege misschien nog wel beter? „Ja dat laatste. Dat zou in elk geval het allermooist zijn. Het is overigens wel een turbulente reis in mijn leven geweest. Daarover heb ik voor dit album ook een liedje geschreven dat dat avontuur, die reis, weerspiegelt. Dat is Wat Is Geweest.” De dankbare ballad voor zijn vader dus. Een regelrechte ode. „Ik heb er lang over gedaan, was telkens niet tevreden met hoe het liedjes klonk. En nu wel. Mijn vader kan het tot op de dag van vandaag, ondanks dat hij het al tien keer geprobeerd heeft, niet tot het einde luisteren. Omdat ie elke keer kapot gaat.”



Over ‘dat was is geweest’ zegt de zanger: „Voordat het allemaal begon luisterde ik naar albums van artiesten waar ik tegen opkeek. Naar Marc Anthony, Bruno Mars, naar Michael Bublé. Op ieder album stond een liedje waarin ze iets of iemand bedankten. Ooit, voor het begin van mijn carrière, heb ik tegen mijn vader gezegd ‘pap, ik wil dit doen’. Hij heeft me gesteund in alle tijden. Als het heel slecht ging, was hij degene die het vliegtuig naar Miami pakte om me moed in te spreken. Was er geld nodig omdat ik helemaal niks meer had, dan was mijn vader degene die z’n bankrekening leegmaakte om me wat te geven zodat ik verder kon. Hij zal altijd achter me staan, net als mijn moeder overigens. Bij elke keuze die ik maak.”

„Ik heb nooit de woorden kunnen vinden om hem te bedanken. Ik wist niet hoe. In materieel opzicht kan ik mijn vader nu alles geven wat hij nodig heeft, maar daar gaat zijn hart niet sneller van kloppen. Dus tja, als kleine jongen kon ik mijn gevoelens al uiten in muziek. Ik moest dus eindelijk een liedje voor hem schrijven. Omdat hij ooit tegen me zei: ‘Rolf, ooit lach jij het breedst’. En ik lach al heel breed zoals je weet…”

‘Kijk pap, nu lachen wij het meest’

„Later gaf ik een concert waarbij mijn ouders aanwezig waren. Voor het eerst zongen duizenden mensen massaal mijn liedje mee. Toen zei ik ‘kijk pap, nu lachen wij het meest’. Ik weet niet eens meer waar het was, maar dat geluid, dat moment herinner ik me helemaal. Dat gevoel kwam tijdens De Vrienden van Amstel LIVE-reeks onlangs elke avond terug.”

Had Rolf Sanchez mensen om uit te lachen dan? Stellig: „Nee. Dingen als gepest worden op de middelbare school heb ik heus wel meegemaakt, maar daar is de zin uit het liedje niet voor. Het gaat er gewoon om wat mijn vader zei. Dat ik het breedst zou lachen om dat wat ik zo graag wilde, gelukt zou zijn. Al lukte het tien keer achter elkaar niet, ooit zou het goed komen.”

Album Rolf Sanchez liet lang op zich wachten

We hebben dus lang moeten wachten voordat Mi Viaje het levenslicht zag. Vond Rolf Sanchez het niet echt nodig in de tijd dat je streamt in plaats van naar de ‘platenwinkel gaat’? Het album verschijnt overigens wel op vinyl, dus is het tegelijkertijd ook lekker om iets in z’n handen vast te kunnen pakken? „Beide”, zegt de nu zo trotse man. „Ten eerste duurde het lang omdat ik vond dat er een paar liedjes ontbraken die weerspiegelen wie ik werkelijk ben, zoals dat liedje voor mijn vader. Ik worstelde daar eerlijk gezegd mee. Sterker nog eigenlijk: het duurde jaren. Reden nummer twee is dat ik me inderdaad soms afvroeg of een album nog wel zo nodig is in deze tijd. Nu zeg ik natuurlijk ‘heel graag’, maar lang had ik er de ruimte in mijn hoofd niet voor.”

Dus daar ligt Mi Viaje morgen dan, in de digitale winkel. Een nieuw hoogtepunt na de miljoenen kijkers (één keer 4 miljoen…) die de corona-concerten van The Streamers zagen. Na de twaalf uitverkochte Ahoys in Rotterdam voor de Vrienden van Amstel LIVE. Het platina voor Más Más Más. En wat te denken van tv-programma Beste Zangers, waarna zijn duet met Emma Heesters, Pa Olvidarte, 68 miljoen (!) streams scoorde. „Tja, niet normaal meer zo’n getal”, kan Rolf Sanchez het zelf niet goed bevatten. „En dan te bedenken dat de andere deelnemers aan de Beste Zangers na ons duet maar zachtjes klapten, haha. Op naar de volgende! Heel slim heeft de redactie alleen ons gemonteerd en niet hun reactie. Later ontplofte mijn telefoon, toen Pa Olvidarte eenmaal overal op de radio kwam. Een eerste reactie zegt blijkbaar niet altijd heel veel.”

Voor één keer mag Sanchez nog even vermelden wie dat ook al weer waren. Lachend: „Henk Poort. Floor Jansen. Samantha Steenwijk. Ruben Annink. En Tim Akkerman. Ik zal ze er nog eens naar vragen.”

Overigens zingt Rolf Sanchez het bij gebrek aan Emma Heesters ook weleens met iemand uit het publiek, zoals op Koningsdag in Breda.

Despacito…

In 2017 filmde Metro Rolf Sanchez („in mijn tuin was dat, ik weet het nog”) en zei hij ‘doe mij een hit als Despacito‘. Is hij tot slot enigszins in de buurt gekomen? „Als het voor Nederland telt, dan heb ik dat met Más Más Más en Pa Olidarte inmiddels gehaald. Maar wereldwijd… die komt er nog aan. Ja, die komt nog. Maar eerst het album maar laten uitkomen hè. Dat vind ik spannend, maar niet meer heel erg. Ik ben eigenlijk alleen maar heel blij.”

Wil je Rolf Sanchez deze zomer live aan het werk zien? Kijk dan hier voor zijn concertagenda.