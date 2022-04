Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Vrienden van Amstel LIVE voelt als het startschot voor een hele zomer knallen’

De 24e Vrienden van Amstel LIVE gaat vandaag z’n tweede avond in Rotterdam Ahoy in. In een reeks van twaalf concerten kunnen 180.000 mensen na ruim twee jaar eindelijk weer genieten van dat altijd uitverkochte evenement. Hoe voelen verschillende artiesten dat ‘eindelijk’? Emma Heesters maakte thuis in ieder geval vreugdedansjes.

Metro sprak er in het backstage opgetuigde Vrienden van Amstel LIVE-café over met Simon Keizer, Suzan & Freek en nieuwkomers Emma Heesters en Flemming. En bekeek de première-avond, waar 15.000 feestgangers met blije gezichten en gehuld in het oranje al deden of het Koningsdag was. Het verslag van die avond lees je hier.

Gastheer van Vriendin van Amstel LIVE in z’n eentje

• Simon Keizer

De laatste jaren hebben Nick (Schilder) & Simon (Keizer) zich ontpopt tot gastheren van Vrienden van Amstel LIVE. Zij spreken de meute een paar keer toe en stellen de overige artiesten voor. Maar helaas, Nick was er dinsdagavond niet bij. „Het is balen, hij voelde het gisteren al aankomen”, zegt Simon Keizer, die er een keertje alleen voor staat. „Vanmorgen werd Nick wakker zonder stem, zware keelontsteking.” Komt ook nog eens bij dat op het laatste moment een herdenkings-act voor de overleden Hennie Vrienten van Doe Maar moest worden bedacht. Simon: „We hebben meer dan 23 goeie acts en geweldige bands. Dan is het koppen bij elkaar steken, wat gaan we doen en dan lukt het. Zo flexibel zijn we wel. Nick zijn momenten wordt opgevangen door de rest en mezelf.” Achter de schermen relativeert Sanne Hans (Miss Montreal) het later net zo zeer: „Smoorverliefd van Doe Maar kunnen we volgens mij allemaal wel zingen. ‘Sjef’ is ook ziek trouwens, vullen we wel op hoor.” Met die laatste bedoelt ‘Miss’ niet zomaar een band, maar een grote naam: Chef’Special. Helaas pindakaas, maar we moeten door. Zo voelt het in deze Vrienden van Amstel LIVE-familie.



Nick & Simon & Garfunkel Tour

Simon Keizer doet voor de achtste of negende keer aan Vrienden van Amstel LIVE mee (‘ik weet het niet eens precies meer’). Hij vindt het heerlijk om na lange coronatijden weer terug te zijn in Rotterdam Ahoy. „Ondertussen zijn we bezig aan onze Nick & Simon & Garfunkel Tour in de theaters. Dat heeft een heel andere aandachtsspanne. In Ahoy is het massaal en lang leve de lol, net zo fijn om weer aan te raken. Dat alles weer kan en straks ook de hele zomer, gaat het publiek volgens mij voelen. We zijn er aan toe dat de wereld weer normaal wordt.”

De Volendammer gaat lekker op weg naar de show, onder meer voor een act met debutant Flemming. En dan naar januari 2023, voor de 25ste Vrienden van Amstel LIVE. Het wordt een recordreeks voor Ahoy, met in ieder geval twintig nu al bijna uitverkochte avonden op een rij. Al weet Keizer niet zeker of Nick & Simon erbij mag zijn, dat weet je nooit (maar ja, als gastheren)… Maar: „De maand staat in onze agenda geblokt.”

• Suzan & Freek

Dan schuiven Suzan & Freek bij Metro aan, het allergewoonste duo (en liefdeskoppel) dat de afgelopen jaren alles bereikte wat eigenlijk helemaal niet gewoon is. Zaterdag en zondag verkocht het stel de Ziggo Dome in Amsterdam ‘even’ uit (34.000 toeschouwers), nu staan ze weer twaalf keer in de pophal van Rotterdam. En oh ja, op Koningsdag ging de rit tussendoor nog even naar mega-festijn 538 Koningsdag in Breda (Metro was daar ook bij).



Ze zijn nog amper bekomen van dat Ziggo Dome-weekend, waarin ook Snelle – net als zij in Ahoy – met ze optrad. „Het was echt een droom”, zegt Suzan Stortelder. „We gaan het nooit meer vergeten. We hebben wel geluk gehad dat het met Vrienden van Amstel LIVE net paste. Het viel allemaal in elkaar.” Freek Rikkerink: „Gisteravond hadden we lekker vrij en konden we alle foto’s en de filmpjes van de Ziggo Dome terugkijken. We zitten echt nog wel in een roes, maar gaan nu weer vol voor Ahoy.” Suzan: „De hele dag vertellen we hier aan iedereen die het niet wil horen, hoe geweldig de Ziggo Dome-shows waren, haha.”

Tweede keer Vrienden van Amstel LIVE

Ze maken voor de tweede keer deel uit van het Vrienden van Amstel LIVE-spektakel. Freek: „Het voelt hier als een startschot voor eindelijk weer een hele zomer knallen. In januari waren we er al klaar voor. Alles gerepeteerd… afgelast. Wat dat betreft voelt het zó lekker dat het weer kan.” Wat gaan ze deze reeks eigenlijk doen? Suzan houdt het vaag voor iedereen die nog moet komen: „We treden weer op met Snelle. Doen ‘iets’ met Guus Meeuwis. En nog veel meer.” En die 25ste volgend jaar? Geven ze bij wijze van spreken geld toe om weer op te treden? Freek lacht: „Zelfs als we niet gevraagd worden, stappen we gewoon Ahoy binnen. We pakken gewoon een microfoon en zij erbij.”

🎤 Line-up Vrienden van Amstel LIVE De volgende artiesten zijn in deze 24ste reeks van De Vrienden van Amstel LIVE te zien: Guus Meeuwis, DI-RECT, Nick & Simon, Chef’Special, Typhoon, Willeke Alberti, Miss Montreal, Suzan & Freek, Davina Michelle, Danny Vera, Lucas & Steve, Diggy Dex, Kraantje Pappie, Emma Heesters, Thomas Acda, Paul de Munnik, Flemming, VanVelzen, 3JS, Rolf Sanchez, Maan en Snelle.

Debutanten bij Vrienden van Amstel LIVE

Dan is het tijd voor twee debutanten die in tegenstelling tot de duo’s Nick & Simon en Suzan & Freek Vrienden van Amststel LIVE dus nog nooit hebben meegemaakt. Hoe ervaren zij het zo populaire circus? Metro spreekt Flemming en Emma Heesters, op onderstaande foto stralend tweede van rechts.

• Emma Heesters

Emma Heesters is 26, even jong als de 24ste Vrienden van Amstel LIVE als je de twee afgelaste jaren erbij optelt. Bij het grote Nederlandse publiek totaal doorgebroken door het tv-programma Beste Zangers in 2019, op YouTube al langer een fenomeen (nu 5,3 miljoen volgers…). „Ik heb Vrienden van Amstel altijd wel in filmpjes gezien. Toen ik eenmaal doorbrak dacht ik wel ‘als ik mijn liedjes daar toch eens zou mogen zingen’. Ergens zat dat in mijn hoofd. Dus toen de vraag kwam zei ik natuurlijk meteen ‘ja!’.” Eenmaal deel uit makend van The Streamers, de online zingende vriendengroep die uit Vrienden van Amstel LIVE voortkwam, zag Emma Heesters dat de kans op Ahoy groter werd. „Maar ik moest me natuurlijk nog wel bewijzen hè? Gelukkig is het gelukt.” Hoe ziet het er bij haar thuis uit als het verlossende telefoontje dan klinkt? „Vreugdedansjes, haha. Zoiets als dit staat toch op de bucketlist van elke Nederlandse artiest? Elk succes vier ik graag, dus er wordt heel wat afgedanst thuis.”

Hulp van ervaren Vrienden van Amstel LIVE-vrienden

Emma Heesters voelt zich inmiddels helemaal op haar gemak. „Het is zo gezellig hier. En het is fijn dat iemand als Simon Keizer af en toe naar me toe komt om te vragen hoe het met me gaat en of hij me nog ergens mee kan helpen. Artiesten die er al veel langer bij zijn, zijn zich er goed van bewust dat het voor mij de eerste keer is. Iedereen heeft het beste met me voor.” Ze gaat wat dat betreft vol zelfvertrouwen de shows in. „Ik zit zelfs in de grote opening, helemaal geweldig.” Op de vraag of ze er volgend jaar tijdens de jubileum-editie ook bij is, richt ze de blik even op haar manager. Die houdt zich mooi op de vlakte: „We zijn er over aan het praten.”

Hier zie je Emma met Willeke Alberti en Flemming achter de schermen van Vrienden van Amstel LIVE.



• Flemming

Flemming (Viguurs) is ook al zo’n artiest die net als Emma Heesters razendsnel doorbrak. Hij heeft veel zo niet alles te danken aan zijn hit Amsterdam en Metro sprak hem al eerder toen hij voor een miljoenenpubliek – thuis op de bank, dat wel – debuteerde bij The Streamers. Nu is daar zijn volgende debuut, bij Vrienden van Amstel LIVE, waarbij hij toegeeft zelf nog nooit naar het evenement te zijn geweest (als hij al een kaartje had kunnen krijgen). „Erg hè? Echt een ontgroening. Dit hadden we in onze droomlijst opgenomen, maar toen spraken we over een driejarenplan. Dat het na een half jaar al gebeurt is wel heel erg mooi.” En zo kan hij onder meer dat niet meer weg te denken Amsterdam twaalf keer in Ahoy spelen. „Een speciale versie met Simon Keizer en Ronnie Flex.” En ik mag ook met Kraantje Pappie bij Guus Meeuwis meedoen met Het Is Een Nacht. Ik moet zeggen dat dit in verband met het publiek veel echter voelt dan The Streamers. Dat was voor ons toch meer één grote karaoke-avond, hoe te gek dat ook was.”

Met Guus Meeuwis heeft Flemming als provinciegenoot gelijk een groot voorbeeld te pakken. „Dit is een fijne club, ik voel me heel erg welkom”, zegt de 26-jarige, die ooit ook Ciske de Rat in de gelijknamige musical van Joop van den Ende speelde. „Ik besef dat ik hier tussen allemaal grote namen sta. Maar Guus Meeuwis heb ik al heel lang hoog zitten en is voor mij een held. En dat dit…”