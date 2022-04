Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog meer liefde voor Jan Rot, na online zetten van zijn afscheidsalbum

Jan Rot heeft door een bericht over zijn ziekte een verschrikkelijke week achter de rug. Tegelijkertijd ervaart hij liefde van alle kanten. Vandaag ook weer, nu hij zijn afscheidsalbum via internet wereldkundig heeft gemaakt. Van fans, van volgers, maar zeker ook van een theater in Rotterdam.

Jan Rot heeft online zijn afscheidsalbum gelanceerd met als titel – typisch Jan Rot om dat te bedenken – I.P.V. Kaarten. Vanaf nu is ‘de plaat’ beschikbaar op de bekende online kanalen als Apple Music en Spotify. Het album bevat 21 nummers. Het zijn deels oude opnames waar Rot met warme gevoelens aan terugdenkt en deels liedjes die hij de afgelopen maanden heeft opgenomen.

Jan Rot geeft tekst en uitleg bij nummers

De zanger en tekstdichter heeft op zijn website een uitgebreid bestand gezet waarin hij tekst en uitleg geeft over de keuzes en de herinneringen die hij heeft aan de nummers. „Omdat je met digitale albums geen info kwijt kunt, heb ik een pdf gemaakt met over elk lied een verhaaltje”, schrijft hij op zijn Twitter-account. „Veel luisterplezier, met lach en traan!”



De 64-jarige Rot liet begin april weten dat hij alle optredens die hij nog had staat heeft geannuleerd. De conditie van de zanger, schrijver en vertaler, die uitgezaaide darmkanker heeft, is dusdanig achteruitgegaan dat hij niet meer kan optreden. Hij heeft nog maar een paar weken te leven, schreef hij op Facebook.

Behalve het verschrikkelijke nieuws dat Jan Rot na zijn doodvonnis van het ziekenhuis te verwerken kreeg, is er ook veel liefde deze dagen. Zo maakte Ruud de Wild een schilderij, gebaseerd op Rots vertaling van My Way van Frank Sinatra. Muziektweeling Tangarin zong Hartzeer op YouTube, ook een vertaling van de taalkunstenaar die we binnenkort moeten missen. In dit geval ging het om wereldhit Love Hurts. Ionica Smeets schreef een column over Jan Rot in de Volkskrant.



Theater reageert op mokerslag

„Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog – zoals verwacht – een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb. Mijn conditie holt achteruit. Daarmee zijn alle plannen van de baan, het restant OK Boomer en helaas, helaas ook het grote afscheidsfeest in Nieuwe Luxor op 24-4″, schreef Jan Rot na zijn ziekenhuisbezoek.

Het Luxor Theater in Rotterdam heeft iets bedacht nu het concert is afgelast. het biedt bezoekers die online kaartjes bestellen voor elke show in het theater de kans om geld te doneren aan zanger Jan Rot en zijn familie. Het initiatief komt voort uit alle reacties die het theater heeft ontvangen nadat Rot bekendmaakte dat hij er zo slecht aan toe is.

Dat heeft directeur Marc van Kaam vandaag bekendgemaakt. Eerder bood het theater enkel mensen met een kaartje voor het afscheidsconcert van Rot de mogelijkheid dat geld te doneren aan de familie Rot. „Aansluitend kregen we veel vragen of je niet ook kon doneren als je geen kaartje had”, laat Van Kaam weten. „Het is vrij spontaan bij ons opgekomen. We hopen zo toch nog iets te kunnen betekenen.”



Onder het bericht van Jan Rot over zijn album regent het vooral hartjes. „Oh Jan wat prachtig!”, wordt geschreven. Een ander: „Dank je Jan. Prachtige liedjes allemaal. Die titel.. 😅 Met die lach en die traan komt het zeker goed 🥲☺️ Het ga je goed. Veel liefde en licht op jullie pad de komende tijd. ❤️🍀🙏🏾 En nog iemand: „Geweldig! Bedankt Jan!!!! Het allerbeste! Je was al een ster: Dat je ster straks voor altijd verder mag stralen tussen al die andere grote sterren!”