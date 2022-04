Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Merol brengt debuutalbum Troostprijs uit: ‘Sommige mensen nemen me nog steeds niet serieus’

Bijna vier jaar nadat haar track Lekker Met De Meiden en de bijbehorende videoclip viral gingen, heeft zangeres Merol haar debuutalbum klaar, getiteld Troostprijs. „Ik ben nu veel gerichter popliedjes aan het schrijven dan dat ik een grappig ideetje op een beat zet en daar blij mee ben”, vertelt ze.

Merol is inmiddels een begrip. Ze was op tv te zien bij Dit Was Het Nieuws en Zondag Met Lubach, ze verkocht vier keer Paradiso uit en haar moderne feministische anthem Hou Je Bek En Bef Me werd door 3FM uitgeroepen tot Song van het Jaar 2019. Een volledig album ontbrak er nog aan, maar dat kan de 31-jarige zangeres nu ook van haar to do-lijstje afvinken. De albumtitel Troostprijs belichaamt de FOMO waar millennials en gen-Z’ers mee kampen. „Ik had heel veel liedjes geschreven tijdens de lockdown en toen ging ik kijken wat de rode draad was”, zegt Merol wanneer we haar spreken op een zonovergoten terras in Amsterdam.

„Het grappige is dat het allemaal liedjes zijn over hoe ik me verhoud tot de wereld en verwachtingen van buitenaf. Dingen bij mezelf waar ik tegenaan liep, zoals mijn perfectionisme, fanatisme en het vergelijken met andere mensen. Eigenlijk dingen waar alle mensen mee bezig zijn. Dat heb ik proberen te vangen.” Merol omschrijft haar album als ‘een plaat met luxe problemen’. „Maar die mogen er ook zijn.”

Dat er twee Nederlanders in de finale van de Belgische Slimste Mens stonden, naast Merol ook Arjen Lubach, vonden kijkers overigens „legendarisch“.

Samenwerken met anderen voor album Troostprijs

Op Troostprijs werkt Merol voor het eerst samen met andere songschrijvers, waaronder Yori Swart, Jan Tekstra en popveteraan Jochem Fluitsma, die samen met kompaan Eric van Tijn verantwoordelijk was voor hits van artiesten als Ruth Jacott, Mai Tai, André van Duin en Edsilia Rombley. „Ik werk vaak het beste samen met mensen die een heel andere smaak hebben. Dat klikt, merk ik, ook qua tekst. Ik kom vaak met originele woorden en gekke zinnen en dan komt iemand die dat weer aanvult met abstracte of poëtische zinnen. Het werkt juist niet om alleen maar met gelijkgestemden te werken.”

Toch was het in het begin wel even wennen voor Merol. „Voor samenwerken moet je sterk in je schoenen staan. Dat is best spannend. Je bent soms best wel kwetsbaar. Dan ben je een liedje aan het schrijven en iemand is aan het meedenken en dan denk je: ‘Nee, je snapt niet wat ik bedoel!’ Je moet jezelf durven openstellen om samen te werken.”

Merol minder onbevangen

Hoe meer liedjes Merol schrijft, hoe moeilijker ze het vindt. „Altijd als je ergens iets over leert, wordt het moeilijker, want je wordt bewuster over hoe je het niet moet doen. Ik was eerst super naïef; ik deed maar wat en bracht dat dan gewoon uit. Nu had ik veel meer tijd nodig en ben ik kritischer geworden. Minder onbevangen, dat wel.” Inmiddels heeft ze ook beter door waar mensen op aanslaan.

„Ik snap nu veel beter hoe het werkt om een hit te maken. Voorheen dacht ik: ‘Een spraakmakend nummer, dat is waar je de krant mee haalt.’ Maar dat is niet zo. Als ik kijk naar mijn singles, dan zijn het de saaiere liefdesliedjes die ze draaien op radio. Ze draaien niet Ben Dronken Laat Me, terwijl ik die als single zou kiezen. Ik kom er nu pas achter dat de radio niet die enorm uitgesproken dingen wil draaien. Het is vervolgens de kunst om niet alleen maar gezapige liefdesliedjes te schrijven.”

Merol: de op één na slimste mens

Onze zuiderburen hebben Merol inmiddels ook omarmd, nadat ze schitterende in het tv-programma De Slimste Mens. „Ze vinden me daar supercool”, grapt ze. „In België draaien ze me op alle radiostations, op één na. Tijdens De Slimste Mens heb ik meerdere malen kunnen laten zien dat ik meer ben dan alleen dat Hou Je Bek En Bef Me-meisje. In Nederland ben ik nog steeds dat meisje dat alleen maar over seks zingt en dan denk ik weleens: ‘Hè, wat jammer eigenlijk!’ Ik had niet gedacht toen ik zo naïef singletjes de wereld in aan het gooien was, dat zo’n liedje drie jaar later nog zoveel effect op mijn carrière zou hebben. Ik wist wel dat het iets teweeg zou brengen, maar ik had niet verwacht dat het ervoor zorgen dat ik door bepaalde mensen nog steeds niet serieus word genomen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen ruimte voor activistische liedjes

Merol vindt dat de emancipatie van vrouwen in de muziekwereld nog niet heel erg doorgedrongen is. „Fragiliteit lijkt heel erg aangemoedigd te worden onder vrouwelijke artiesten. Een liedje met een boodschap of dat activistisch is, krijgt minder ruimte dan wanneer je autobiografisch schrijft. In Amerika is mainstream muziek veel uitgesprokener dan in Nederland. Dat is jammer, want we hebben zoveel vette artiesten. We zouden hier een veel breder scala aan mainstream artiesten kunnen hebben. Het gebeurt ook wel, maar met dat Hollandse ‘doe maar normaal dan doe je gek genoeg’ eroverheen.”

Merol is desondanks niet bereid om consessies te doen, voor wie dan ook. „Ik vind mijn profiel belangrijker dan streams. Het is belangrijker dat je als artiest herkenbaar bent en ergens voor staat dan dat je duizendmiljoen streams hebt. Het is chill als dat kan samengaan. Dat is het doel, maar ik wil niet inleveren op de boodschap of op de titel.”