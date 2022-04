Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ed Sheeran start stadiontournee en zijn vervoer door Europa is nogal opmerkelijk

De Britse zanger Ed Sheeran begint vandaag aan een uitgebreide tour. De 30-jarige artiest reist voor de Mathematics Tour op een bijzondere manier door Europa.

Niks geen sjieke vliegtuigen en dik betaalde luxe vliegtickets. Of zelfs een eigen vliegtuig waarover The Rolling Stones en Iron Maiden bijvoorbeeld beschikken. Nee, Ed Sheeran moet hebben gedacht: „Als ik mijn tournee start, dan was het gisteren Earth Day. Daar moest ik maar iets mee doen.”

Ed Sheeran tuft rond in een busje

Ed Sheeran doorkruist Europa in een elektrisch Volkswagenbusje. De wereldster hoopt zo zijn tour een stukje milieuvriendelijker te maken. Met zijn busje moest hij eerst per boot de oversteek naar Ierland maken, want de man van Shape of You en Perfect begint de stadionreeks in Dublin. Na twee concerten volgen korte ritjes. Hij gaat dan naar andere steden in Ierland namelijk, naar Cork (waar Metro onlangs St. Patrick’s Day vierde) en Limerick.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op 14 en 15 juli staat Sheeran in de Johan Cruijff ArenA. Voor eerste dag zijn nog kaarten beschikbaar, voor de tweede dag nog een heel klein stapeltje. De Mathematics Tour is waarschijnlijk de laatste grote stadiontour van de artiest. Dat heeft hij namelijk eerder gezegd, al kan hij natuurlijk altijd nog van dat idee terugkomen.

Door Nederland naar Duitsland

Daarna is het rijden geblazen voor Ed Sheeran. Naar Noord-Ierland. Dan een rondreis door zijn eigen Engeland. Met onder meer Manchester, Sunderland – een tussenstop in Schotland – en Wembley in Londen. Volkswagenbus-Edje doorkruist dan Nederland, waar je hem zomaar kunt tegenkomen. Gelschenkirchen in Duitsland is namelijk de volgende standplaats, dus de zanger zal ongetwijfeld de grens bij Venlo of die voorbij Arnhem passeren. Daarover keert hij ook weer terug voor de eerder genoemde concerten in Amsterdam.

Daarna volgt voor Ed Sheeran nog een lange reeks: Brussel, Parijs, Kopenhagen (moet ie weer door Nederland…), Gothenburg, Helsinki, Warschau, Wenen, München, Zürich en Frankfurt. Het is dan inmiddels 25 september. Daarna zal de Brit toch echt moeten overstappen in een vliegtuig. De volgende halte heet dan namelijk Austin en dat is in de Verenigde Staten. De Mathematics Tour is ook nog in Australië en Nieuw-Zeeland te zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ed Sheeran heeft lekker de tijd

Terug nog even naar het milieu. „Ik wil naar elke show zo elektrisch mogelijk reizen”, zei Sheeran over zijn plannen tegen de Britse krant The Sun. „Het was echt ploeteren aan het begin van mijn carrière. Ik speelde vijf shows achter elkaar en had een dag vrij. Nu heb ik de luxe dat ik alleen in het weekend speel, dus het is elke week vrijdag, zaterdag en zondag. Dan kan ik tussen elke stad de tijd nemen.”