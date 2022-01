Meat Loaf, man van Paradise by the Dashboard Light, is niet meer: ‘Held uit mijn jeugd’

De Amerikaanse zanger Meat Loaf is niet meer. De man van de monsterhit Paradise by the Dashboard Light overleed gisteren op 74-jarige leeftijd overleden. Op Twitter worden de herinneringen aan Meat Loaf en zijn muziek vandaag volop levend gehouden.

Zijn agent maakte het overlijden van Meat Loaf kenbaar aan entertainmentwebsite Deadline. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Het doorgaans goed geïnformeerde entertainmentsite TMZ meldt dat Meat Loaf afgelopen week besmet is geraakt met het coronavirus, ernstig ziek werd en overleed. Bevestigd is dat niet.

‘Het hart van Meat Loaf stopt nooit met rocken’

„We weten hoeveel hij voor veel van jullie betekent en we waarderen alle liefde en steun die we tijdens het rouwen om zo’n inspirerende artiest en mooie man zullen krijgen”, laat de familie weten in een verklaring. „Van zijn hart aan jullie zielen: stop nooit met rocken.”

Meat Loaf werd in Dallas geboren als Marvin Lee Aday. Hij is vooral bekend van zijn album Bat Out of Hell (1977), geproduceerd door de vorig jaar overleden Jim Steinman. De plaat waar hits als – vooral die – Paradise by the Dashboard Light en You Took the Words Right Out of My Mouth op staan is een van de bestverkochte albums ooit. Later had Meat Loaf nog hits met nummers als I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) en I’d Lie for You (And That’s the Truth). Paradise by the Dashboard Light stond in de Nederlandse top 40 drie weken op nummer 1. Tot op de dag van vandaag wordt het nummer op feestjes nog tijdens vooral de late uurtjes gedraaid. In de Top 2000 stond de song die in de langste versie 8 minuut 28 duurt in 2021 op de 35e plaats.

Ooit acteur, maar vooral de zwetende zanger

Meat Loaf werd aanvankelijk bekend als acteur. Zo was hij te zien in The Rocky Horror Picture Show (1975). Ook had hij rollen in films als Fight Club en Wayne’s World.

Toch werd hij vooral bekend als die zanger die op het podium alles gaf. Daardoor gutste het zweet vaak van zijn hoofd en lijf. Meat Loaf kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Zo werd hij meerdere malen onwel op het podium. In 2016 was hij voor het laatst op tournee. Zijn laatste album Braver Than We Are kwam in datzelfde jaar uit.

Op Twitter wordt de man van die wereldhit en andere muziek massaal herdacht. Onder het mom ‘over de doden niets dan goeds’ een kort overzicht:



Weer een muzikaal icoon heengegaan. R.I.P. Michael Lee Aday aka Meat Loaf 😢

https://t.co/G7rEqTUJWl — Mike Dijkstra (@MikeDijkstra) January 21, 2022



Verdorie toch! Meat Loaf overleden. Ongeveer een jaar na zijn ontdekker en producer Jim Steinman. Het zal weer van Bat out of Hell worden in den jukebox! pic.twitter.com/JnkloL3hgd — Pieter François (@pieterfra) January 21, 2022



Ik zie mijzelf graag als de vrouwelijke Meat Loaf 🎤 pic.twitter.com/M4BI9HtAIe — Marianne Zwagerman (@mariannezw) January 21, 2022



Meat Loaf dood. Geweldige zanger. Maar ook een innemend mens. Heb hem ooit uitgebreid mogen interviewen. Zat vol met verhalen, en achter iedere zin volgde een uitroepteken! https://t.co/8ekgplDgxB — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) January 21, 2022



RIP Marvan Lee Aday oftewel de leadzanger van Meatloaf is niet meer…Paradise by the dashboard lights zal nooit meer hetzelfde klinken! Rust zacht!#Meatloaf — Michaël D'hoe (@MichalDhoe1) January 21, 2022



Gehaktbrood is dood… 😳 Meat Loaf (74) is heengegaan. Best wel jammer. Heb erg genoten van zijn muziek. — Coco Riga (@coco_riga) January 21, 2022



Vroeger toen je alleen op youtube mocht van je moeder (ik was 11) ontdekte ik meatloaf. Ik heb urenlang nonstop, daaaagen naar alle clips van #meatloaf gekeken. Meegezongen. Die liefde voor meatloaf is nooit meer weggegaan en alleen maar groter geworden eigenlijk. 🥺 💔 — Daan ✿ (@Daanklxxs) January 21, 2022



