Eerbetoon aan Peter R. de Vries wint radiomoment van het jaar

Het eerbetoon aan de overleden Peter R. de Vries, waarbij alle landelijke radiozenders tegelijkertijd zijn favoriete nummer A Whiter Shade of Pale draaiden, is verkozen tot radiomoment van het jaar.

Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens een speciale uitzending van het programma De Perstribune op NPO Radio 1.

Het bijzondere moment vond plaats op 22 juli, de dag van de uitvaart van de vermoorde misdaadverslaggever. Alle radiozenders draaiden tegelijkertijd het nummer van Procol Harum. Het idee kwam van Dennis Ruyer van Radio Veronica. „Het kwam vanuit het hart”, vertelde hij in de uitzending van NPO Radio 1. De dj noemt het een „kippenvelmoment. We waren met z’n allen geraakt en konden zo ons verdriet uiten. Dat is ook iets moois.”

De vijftienkoppige jury bestond dit jaar onder andere uit Gerard Ekdom (Radio10), Bart Arends (NPO Radio 2) en Frank Dane (Radio 538). Zij noemden de actie een „teken van verbinding, een collectief rouwmoment” en vonden het „enorm krachtig en troostend”. Hiermee won het draaien van het nummer de eer van radiomoment van het jaar.

Ook eerbetoon in Top 2000

Dit is inmiddels de derde editie van de verkiezing van radiomoment van het jaar. In het eerste jaar won een gedicht van Peter Heerschop op Radio 538. Vorig jaar kreeg ook een collectieve actie de titel radiomoment van het jaar. Toen draaiden 180 landelijke én Europese radiozenders tegelijkertijd het nummer You’ll Never Walk Alone op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Het nummer van Gerry & The Pacemakers moest alle medewerkers in vitale beroepen een hart onder de riem steken.

Eerder werd al bekend dat A Whiter Shade of Pale ook in de Top 2000 van Radio NPO 2 een enorme stijging had doorgemaakt van maar liefst 150 plekken. Liefhebbers van de muzieklijst stemden als eerbetoon aan De Vries massaal op het nummer en zo kwam het op een derde plek terecht.

De uitzending van NPO Radio 1 gemist? Je kunt hem hier beluisteren.