KINK-dj draait achttien uur per dag albumtracks voor longartsen: ‘Gesprekken komen keihard binnen’

In de laatste vijf dagen van het jaar maakt radiostation KINK zich hard voor alle longverpleegkundigen. Tim op het Broek is dagelijks achttien uur lang te horen met de Album Top 1000 Met Zorg. „Effectief gezien slaap ik drie uur per dag, maar de muziek en donaties helpen je er wel doorheen.”

De KINK-dj is bezig met een slopende week radiomaken, die op derde kerstdag om 06.00 uur ’s ochtends begonnen is en op Oudejaarsavond, net voordat we 2022 ingaan, eindigt met een track van Pearl Jams iconische debuutalbum Ten.



Gezien zijn lange werkdagen, is er geen momentje om Op het Broek rustig te woord te staan. „Je wilde een paar vragen stellen, maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd”, zegt hij vanachter zijn mengpaneel in de KINK-studio. „Maar we hebben wat korte nummertjes het komende uur, dus ik dacht: ‘We gaan het gewoon op de radio doen.’ Als je het niet zo heel erg vindt.” Hij lacht. „En ook als je het wel erg vindt.”

Ondanks het gebrek aan nachtrust is Op het Broek nog even monter en opgewekt als altijd. „Tim heeft niet zo goed geslapen de afgelopen nachten eigenlijk”, aldus collega-dj Tessa Mol. „Als je om 00.00 uur klaar bent en eerst nog naar huis moet en dan nog in slaap moet vallen; dat is gewoon heel weinig. Maar ondanks dat is ‘ie nog erg scherp.” Toch begint Op het Broek het slaaptekort te merken. „Ik ben gisteren om 01.30 uur mijn bed in gegaan. Dan lig je net in je nest en dan komen alle liedjes en met name alle reclames in een keer voorbij. Reclames waar ik normaal gesproken niet heel erg naar luister, als ik eerlijk ben. Als je radio maakt, dan ga je gewoon koffie halen. Zo is het ook.” Vooral de reclame van een labelprinter spookt in zijn hoofd rond. „En Kruidvat.”

De Album Top 1000 Met Zorg is een samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Het streefbedrag van 25.000 euro is al ruimschoots gehaald en inmiddels verhoogd naar 40.000 euro en ook dat is al bijna gehaald, op moment van schrijven. Het idee voor deze actie ontstond naar aanleiding van de gesprekken die Tim op het Broek tijdens zijn middagprogramma had met longarts Erik Kapteijns, die dagelijks coronapatiënten behandelt. Veel daarvan kwamen, vooral in de eerste golf, te overlijden aan het virus. „Dat komt keihard binnen”, zegt Op het Broek over die gesprekken.

„Iedere keer komt er een nieuwe patient binnen. We zaten toen middenin die eerste golf, dat was heel heftig. Die mensen werken continu tegen de klippen.” De KINK-dj voelde zich geroepen om alle longartsen en hun collega’s een steuntje in de rug te geven. „Ik probeer mensen te amuseren, ik draai plaatjes. Ik dacht: ‘We moeten iets kleins terug doen.’” Daaruit is de Album Top 1000 Met Zorg ontstaan: een unieke kruising tussen een traditionele albumlijst en een goededoelenactie. Welke albumtracks precies gedraaid gaan worden, weet de dj echter pas tien minuten van tevoren. „Mensen mogen kiezen welke tracks van die platen ze willen horen. Dat verandert per half uur.”

