Kijkers enthousiast over hoopvolle The Streamers: ‘2022 moet wel beter worden, toch?’

Dik aangekleed en met een arsenaal aan oude en nieuw hits stonden ze er gisteren: de topartiesten die vanuit de Efteling met online concert The Streamers ruim 2 miljoen kijkers een geweldige avond bezorgden.

Daarmee is de vierde editie van het gratis concert van onder andere Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Maan, Thomas Acda, Paul de Munnik, Ronnie Flex, Suzan en Freek en VanVelzen wederom een groot succes. Kijkers zijn vol lof over de show: „Dit is, ondanks alle ellende, echt het mooiste dat Corona heeft voortgebracht”, schrijft een twitteraar.

The Streamers wederom groot succes

Hoewel de supergroep hun optreden op Tweede Kerstdag gaf, kwam er niet alleen kerstmuziek voorbij. Ook zongen de artiesten hun eigen hits – nieuw en oud – en zongen ze covers van andere populaire nummers. Zo kwamen ze met een eigen top vijf van nummers die dienden als tegenhanger – met een knipoog – van de Top 2000 op NPO Radio 2. Daarbij werd ook een ode gebracht aan Peter R. de Vries met een opvoering van A Whiter Shade of Pale van Procol Harum, het favoriete nummer van de overleden misdaadverslaggever.



Het initiatief van de #thestreamers bewijst dat de cultuursector onmisbaar is in een samenleving. Zeker als we gebukt gaan onder zorgen en onzekerheid. De creativiteit, verbinding en verwondering zijn hét antwoord op verruwing, verwarring en verwijdering. — Ruben v Koningsveld (@RvanKoningsveld) December 26, 2021



Genieten van #thestreamers!!

Dit is naast alle ellende, echt het mooiste dat Corona heeft voortgebracht pic.twitter.com/yac6bMCz6W — 𝙼𝚎𝚕𝚊𝚗𝚒𝚎 V-𝙺𝚛𝚘𝚎𝚣📧 (@mailanievk) December 26, 2021

Terugblik op 2021

Een ander veelbesproken moment is de terugblik op 2021, gezongen door Guus Meeuwis en Diggy Dex in het nummer Tabee (2021). De twee artiesten blikten samen terug op de mooie én minder mooie momenten van het afgelopen jaar. De regering werd daarbij niet ontzien. „Wel verkiezingen, geen resultaat. De toeslagenaffaire, ook een slecht verhaal”, rapt Diggy Dex onder andere.

Maar er wordt ook met hoop naar het volgende jaar gekeken: „Ik zie een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Nieuwe muziek, om samen op te dansen.” Het nummer komt bij kijkers even binnen. „2022 moet wel een beter jaar worden, toch?” schrijft iemand hoopvol in een reactie.

Hoge kijkcijfers

Al een kwartier nadat de uitzending was begonnen waren er twee miljoen mensen aan het kijken. Op het hoogtepunt, om 22.15 uur, tikte de stream 2,44 miljoen mensen aan. Het laatste concert dat The Streamers gaven in De Kuip was op het hoogtepunt goed voor 1,9 miljoen kijkers.



