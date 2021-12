K3 net weer volledig en daar is meteen album Waterval: ‘En we waren al zo lang de nieuwe K3’

Amper drie weken geleden werd K2 weer K3 en morgen – vrijdag 17 december – verschijnt al een nieuw album, Waterval. De bekende K3-gezichten Marthe de Pillecyn en Hanne Verbruggen hebben voor de komende jaren gezelschap gekregen van een nieuwe collega, Julia Boschman.

De ‘nieuwe K3’ – Hanne en Marthe waren net een jaartje van die naam af, constateren ze zelf lachend – schoof bij Metro aan, via videoschermpjes welteverstaan.

Op 27 november spraken Marthe (25) en Hanne (27) het verlossende woord in het tv-programma K2 zoekt K3. Julia Boschman (19) uit Bergen op Zoom mocht de populaire meidengroep komen versterken. Metro sprak haar in de aanloop van de finale al, toen nog met haar overgebleven concurrentes Diede, Celester en Amy. Het gesprek eindigde met ‘tot 8 december misschien’ (de dag van dit interview) en voilà. Julia: „Daar zitten we dan!”

Gert Verhulst komt even door het beeld wandelen

Dat zitten doet Julia nu stralend achter de laptop (Marthe en Hanne zitten in andere ruimtes). Zij stopte tijdens K2 zoekt K3 met haar interieuropleiding en inmiddels logischerwijs ook met haar baantje in een tuincentrum. Plotseling komt ‘de baas van K3’, Gert Verhulst, door het beeld wandelen (Metro sprak hem eerder dit jaar over 25 jaar Studio 100, waar K3 deel vanuit maakt, net nadat Klaasje Meijer had aangegeven de groep te gaan verlaten). Julia draait zich verbaasd naar Verhulst om: „Ik zit in een interview met de Me-te-ro.” Haar stemgeluid en taalgebruik doet Gert van Samson vervolgens lachend voortreffelijk na.

Julia zong in K2 zoekt K3 onder meer met James Blunt, die Metro deze week net als K3 sprak (over zijn dubbel-cd met een overzicht van zijn carrière).

De stemming zit er goed in. Al helemaal omdat Marthe hersteld is van corona. Tijdens de finale van K2 zoekt K3 moest zij vanuit huis live meezingen en -dansen en beslissen dat Julia Boschman de gelederen mocht komen versterken. „Ik ben weer helemaal gezond, gelukkig”, kan Marthe melden.

Was de finale voor jou het allergekste wat je ooit hebt gedaan, naast je zes geleden opgeven voor de K3-zoektocht van toen misschien?

Marthe: „Dat denk ik wel. Het was wel het meest verschrikkelijke gevoel dat ik de afgelopen jaren heb gehad. Het feit dat ik dat moest missen, iets waar je al maanden naartoe leeft, was gewoon verschrikkelijk. Het vinden van de juiste nieuwe persoon was een beetje het levensdoel van Hanne en mij dit jaar.”

K3 bootcamp en theatershow Kom erbij!

Een nieuw album dus morgen, voor deze drie dames van K3. Maar Waterval is niet alles. Er is nu een K3 Bootcamp in de Studio 100 Story Studio op de Meir in Antwerpen. Daar kun je zelf de videoclip van Waterval nabootsen. Jong en oud stapt er verder via 360 graden-projecties, muziek en interactieve opdrachten in de wereld van K3. Daar hoeven Marthe, Hanne en Julia nu even niets voor te doen, maar zij zijn en gaan wel hard aan de slag voor de reality-serie K3, Een Nieuw Begin (niet op de Nederlandse tv) en de theatershow Kom erbij! Die show is in het najaar van 2022 ook in Nederland te zien (Den Haag, Rotterdam, Groningen, Den Bosch, Apeldoorn en Breda; info vind je bij Studio 100). En wat te denken van aaaaaaallll die dansjes en teksten die Julia nog in het geheugen en de spieren moet krijgen?

Julia, heb je ergens al een moment kunnen nemen om te bevatten dat je toch echt deel uitmaakt van K3?

„Er is nooit écht een besef-moment gekomen. Niet dat er ergens iets was van ‘bam, oh my God, ik ben het gewoon’. Dat komt denk ik omdat het supergoed voelt tussen ons drietjes. Alsof het klopt, ik voel me helemaal op m’n plekje. Heel Studio 100 heeft me met open armen verwelkomd. Ze zeggen dat ze het meteen zullen snappen als iets niet vlekkeloos gaat. Ik mag lekker mijn ding doen en mag mezelf blijven. Met z’n drieën proberen we niet geforceerd elkaar meteen beter te leren kennen, dat gaat meer vanzelf. Omdat het zo goed gaat, is het besef net zo vanzelf langzaam binnengekomen denk ik.”

Julia Boschman niet het jonkie om bij de hand te nemen

Voelt het voor jullie ook al als natuurlijk dames?

Marthe: „Vanaf dag één voelde het eigenlijk meteen heel fijn en vertrouwd. Het was wel spannend, omdat je niet precies weet hoe het gaat zijn. Gelukkig wisten we bij Julia meteen wat we aan haar hadden. Ze is supergoed voorbereid en heel gemotiveerd. Ze is energiek, heeft er zin in, maar is ook streng voor zichzelf. We vinden het mooi om te zien dat Julia het goed wil doen en iedereen trots wil maken. Hanne en ik kunnen haar nog maar weinig bijbrengen. Ze doet het op haar manier en dat is fijn om te zien. De klik is er helemaal. Nu we hele dagen samen spenderen, merken we ook dat we goed kunnen lachen. Alles is relaxed, heel normaal al bijna. Nee, Julia voelt niet als een jonkie die we bij de hand moeten nemen. We hebben er gewoon een goeie collega bij gekregen en dat is heel tof.”

Jullie zouden op dit moment al zeven keer Sportpaleis Antwerpen, het Ziggo Dome of Ahoy van België, achter de rug kunnen hebben…

Marthe: „De was de bedoeling, ja. De avond voor we de eerste keer Sportpaleis gingen doen, zijn de coronaregels in België veranderd. Daardoor werden alle shows gecanceld. We hebben er wel De Grote Sinterklaasshow opgenomen. Dat is op tv uitgezonden, maar er was geen publiek bij. Dat was wel even een bummer.”

Julia: „Ja, het was echt wel jammer. Al die dansjes had ik er echt ingeramd. Ik wilde aan de mensen laten zien dat ik daar meteen volwaardig kon staan. En dat het werkt tussen ons drietjes. Dat wilden we een weekend lang in een vol Sportpaleis natuurlijk héél graag laten zien. Gelukkig weten we dat we als K3 die zaal op een gegeven moment wel in mogen en dat we waarschijnlijk nog veel vaker op dat podium zullen staan. Maar goed, nu heb ik maar heel veel zin gemaakt voor het repeteren voor de tournee.”

Het nieuwe album van K3, Waterval

Wat wel doorging: het album Waterval. Hoe krijg je dat voor elkaar nu Julia nog maar drie weken lid van K3 is?

Hanne: „De liedjes waren er. Marthe en ik hebben met het hele K3-team het album zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Dus nummers gekozen, die nummers ingezongen en zo was Waterval al zo goed als af. Wat nog moest gebeuren was ‘de nieuwe’ de liedjes laten inzingen. En er was wat tijd ingeruimd om de tonen en bepaalde teksten aan te passen als het nieuwe K3’tje eventueel een jongen was. Toen Julia het was geworden, kon zij meteen de studio in. Gelukkig heeft zij het megagoed gedaan. De producers waren onder de indruk van hoe vlot dat het ging. In drie of vier dagen heeft Julia alles ingezongen. Daar kwamen de voorbereidingen voor het Sportpaleis bij, dus het was heel pittig. Knap gedaan.”

Heeft de titel Waterval een algemene betekenis, naast dat het over de liefde in de gelijknamige single gaat?

Hanne: „Het is een mooie manier om te zeggen dat K3 een waterval van plezier, van liefde en van fijne dingen is. Dingen die we uitstorten over de wereld. Het is de bedoeling dat als mensen daardoor geraakt worden, zij het als een soort van magie voelen. Dat voel je natuurlijk vooral bij het nummer Waterval zelf, maar ook de rest van het album staat vol magische dingen. Het gaat ook over de ruimte, over sterren en over beroemd zijn. En verder is het natuurlijk vooral gewoon weer een feestje. Ook dat hoort bij K3.”

K3-theatershow vol nostalgie en Julia

Wat gaat de theatershow Kom erbij! ons laten zien?

Marthe: „De titel spreekt voor zichzelf denk ik: iedereen mag erbij komen. En we gaan Julia natuurlijk voorstellen aan de mensen. Hanne en mij kennen ze nu al zes jaar. Julia gaat een beetje de rode draad zijn in de allereerste show met haar. Het publiek krijgt veel nummers te horen die zij al kennen van de afgelopen twintig jaar K3. En natuurlijk komen ook nummers van het nieuwe album langs. Het wordt een mengeling van nostalgie en nieuw en vooral het leren kennen van Julia.”

Julia, zat je vroeger eigenlijk als kind bij K3 in de zaal als fan?

„Ik zat niet in de zaal, hoe graag ik dat ook wilde. Op de een of andere manier kwam dat er niet van, maar vraag me niet waarom. Groot K3-fan was ik wel. Ik had alle cd’s en shows op dvd. Die draaide ik kei-vaak en kon ik meezingen en woord voor woord meepraten. Eigenlijk heb ik K3 m’n hele leven wel gevolgd, ook toen de vorige formatie via K3 zoekt K3 werd gekozen. Dat heb ik heel fanatiek en bijna huilend op de bank gevolgd omdat ik te jong was en me niet mocht opgeven. Het voelde alsof ik mijn kans nooit meer zou krijgen. Uiteindelijk heb ik ‘m natuurlijk wel gekregen. En nu zitten we hier en mag ik de liedjes zingen waar ik vroeger altijd naar luisterde en zo fantastisch vond.”

‘Heel lang de nieuwe K3 geweest’

Hanne en Marthe, kunnen jullie je nog voorstellen dat K3 zoekt K3 al weer zes jaar geleden is?

Hanne: „Het is soms een raar gegeven om te beseffen. Zes jaar is best lang. In die tijd hebben we heel veel gedaan en verwezenlijkt, maar toch voelt het minder lang. We waren en zijn er in ieder geval nog lang niet klaar mee. Het is cool dat we bij K2 zoekt K3 voelden dat mensen ons in hun hart hebben gesloten. We moesten ons lang bewijzen en waren nog veel langer ‘de nieuwe K3’. Pas een jaar geleden werd er gewoon K3 tegen ons gezegd. Het nieuwe was er blijkbaar eindelijk een beetje vanaf.”

De woordje nieuwe keert meteen weer terug…

Hanne: „Ja nu weer wel, haha. Maar da’s niet erg hoor. Nu zeggen ze ‘K3 met die nieuwe’.

Julia: „Nu ben ik ‘die nieuwe van K3’.”

Hanne: „Maar je zult zien hoe snel mensen wennen en zien dat het plaatje klopt. Het zal weer snel K3 te zijn en voor ons voelt dat gelukkig al zo. Het was tof om te merken dat het publiek Marthe en mij uiteindelijk als volwaardige K3-leden zag. Dat durfden we in het begin niet eens te dromen.”

Maakt het uit eigenlijk dat K3 uit zowel Vlaamse als Nederlandse inbreng bestaat?

Marthe: „Ik denk totaal niet. In de finale van K2 zoekt K3 was Amy de enige Vlaamse naast drie Nederlanders. Volgens mij was er niet echt een voorkeur qua land, maar kijkers hebben wel een voorkeur voor een persoon gehad. Men was fan van Julia om Julia, niet omdat zij Nederlands was. Het ging om het karakter, de presence en de energie op het podium.”



K3 en het jaar 2022

Hoe kijken jullie – met corona in ons leven in het achterhoofd – naar het jaar 2022?

Hanne: „Ik ben heel erg aan het hopen dat alle dingen die op de planning staan effectief door kunnen gaan. En dat we normaal kunnen optreden voor publiek zoals het er twee jaar geleden aan toe ging. Zonder mondmaskers en dat iedereen gezond is en kan genieten. Maar ik denk dat we vooral al blij zijn áls we kunnen optreden. Als het dan met regels of beperkingen is, dat is dat zo. Er is veel mogelijk, dat hebben we de achterliggende jaren wel geleerd. Er zijn oplossingen te bedenken, ook al was er heel veel creativiteit nodig. Zelfs als iemand ziek is, kunnen we Marthe laten meedansen op een scherm. Ik heb zoiets van bring it on. Wat ze ons ook toesmijten, we zullen er wel iets van maken. Maar het liefst van alles hoop ik dat we gewoon in dat Sportpaleis kunnen staan natuurlijk. Ik kijk keihard uit naar een bomvolle zaal.”

Het laatste woord aan jou Julia, als ‘die nieuwe van K3’. Wat moet 2022 je hebben gebracht als we je volgend jaar december weer spreken?

„Ik hoop vooral dat ik dan veel zalen vol met publiek heb gezien. En dat we met z’n drieën worden gezien als een volwaardige K3. Ik hoop dat ik de mensen tegen die tijd heb kunnen laten zien dat ik dit kan. En dat wij het met z’n drietjes kunnen, al geloof ik dat helemaal hoor. Ik heb vooral heel veel zin om dit allemaal te gaan doen. En dat we kunnen gaan praten over allerlei projecten waarover we nu onze mond nog over moeten houden.”