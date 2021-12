Flemming heeft z’n opvolger voor hit ‘Amsterdam’ en kan The Streamers nog amper bevatten

Opeens stond ie daar, tweede kerstdag: FLEMMING tussen The Streamers in de Winterefteling. Vandaag komt hij met Zij Wil Mij als opvolger voor z’n kneiter van een hit, Amsterdam. Wat een bizar jaar heeft deze zanger en liedjesschrijver achter de rug.

Zo maak je deel uit van een veel geboekte coverband (Baby Blue). Zo is je allereerste Nederlandstalige single een superhit. En zo sta je voor meer 2,4 miljoen mensen te zingen tijdens het online-concert van nog zo’n succes, The Streamers. Alle reden om te bellen met Flemming Viguurs (25) uit Den Bosch. Want met zo’n 2021 had zelfs een keuze in de Metro-rubriek Het Jaar Van niet misstaan. Op de valreep van dit knotsgekke jaar komt zijn tweede single uit, Zij Wil Mij.

Enige Flemming Viguurs in Nederland

Flemming Viguurs, met een V. Zo is zijn opmerkelijke naam en daarmee is hij de enige Nederlander die zo heet. „Ooit zag ik op Hyves nog een Flemming”, zegt hij lachend, alsof het een platform uit de ijstijd is. „Dat was volgens mij een De Graaf ofzo. Niemand heet Flemming Viguurs.”

Metro spreekt de vrolijke Brabander op dinsdag, twee dagen na The Streamers. FLEMMING dus, dat is met hoofdletters zijn artiestennaam. Over zijn muziek, zijn jaar 2021 en dat geweldige optreden van zondag. Is hij al een beetje geland? „Ja, inmiddels wel. Gisteren was het nog een soort snelle waas ofzo. Het was te gek, maar het was allemaal zo snel voorbij. ‘Wow, is dit allemaal wel echt gebeurd?’, vroeg ik me af. Apart, heel mooi.”



Dat hij met Meau en Emma Heesters als nieuw gezicht deel uitmaakt van The Streamers, heeft veel te maken met het feit dat zijn booker Machiel Hofman van organisator Tribe goed kent, geeft FLEMMING toe. Die gooide het balletje op. Maar niemand, ook zijn collega-artiesten niet, was natuurlijk zijn hit Amsterdam ontgaan. Die positieve oorwurm over een meisje dat hij ‘gaat vertellen dat het anders kan en meeneemt naar hartje Amsterdam’. Natuurlijk zong FLEMMING zijn single bij The Streamers. Schitterend was dat Nick Schilder en Ronnie Flex met eigen teksten op de song inhaakten en FLEMMING zo probeerden te overtuigen dat er met Volendam en Rotterdam ook niks mis is.

Veel in beeld bij The Streamers

Daar bleef het niet bij. FLEMMING mocht veel zingen en zijn naam was in één klap voor een miljoenenpubliek gevestigd. „Ik heb nog Brabant gezongen met Guus Meeuwis, Maan en Rolf Sanchez. Highway to Hell met Frank Lammers. Last Christmas met Paul de Munnik. Enne… oh ja, Ik Ga Zwemmen met weer Rolf, Kraantje Pappie en Freek van Suzan. Mooi dat ik dit mocht doen en extra mooi dat we ook nog 500.000 euro hebben opgehaald voor UNICEF.”

Dat FLEMMING met zulke namen mocht optreden, noemt hij ‘heel tof en vet’. „Ik belandde er in een warm bad, de samenwerkingen waren fijn. Alsof ik in een karoakebar stond of in een jamsessie, maar dan met de top van Nederland. En heel grappig dat ik zeven jaar lang met mijn coverband Brabant heb gespeeld en dan stond ik het nummer nu opeens met Guus Meeuwis zelf op het podium te zingen. Dat voelt als een bekroning op mijn voorlopige carrière en dat ik als artiest serieus word genomen.”

FLEMMING komt op laatste dag van 2021 met opvolger

Dat namen we hem eigenlijk al, met die hit Amsterdam van eind september. In de top 40 reikte de single niet tot de bovenste plek, maar kwam op nummer 7. Amsterdam is echter een streamingkanon: de teller staat nu richting de 15 miljoen streams en daar komen 3 miljoen views van de clip op YouTube nog bij. Zijn debuut werd Alarmschijf bij Qmusic, Harde Schijf van Radio 538 en De Hit van Radio 100% NL.

Vandaag kunnen de fans genieten van de opvolger Zij Wil Mij (8ball Music). FLEMMING wilde met dit nummer de traditionele rollen eens omdraaien. Dit omdat er naar zijn mening veel liedjes gaan over mannen die vrouwen versieren, maar het in het echte leven ook vaak genoeg andersom gebeurt. Bij de song hoort „een spannende videoclip”, waarin te zien is dat het meisje alles op alles zet om Flemming te veroveren en daarin gaat ze erg ver. „Ook in films moet de jongen het meisje versieren, zo is het hoe veel mensen het altijd zien. Ik vond het leuk om het eens om te draaien. En het gebeurt toch ook?”

Een nummer uitbrengen terwijl je eerste song meteen een hit was, is voor artiesten doorgaans niet gemakkelijk. Het zou je zomaar een writers-block kunnen opleveren. Dat probleem had FLEMMING niet. „Ik had het geluk dat ik voor mijn eerste single een jaar lang liedjes heb geschreven. Vijftig of zestig nummers misschien wel. Na kritisch zijn en afstrepen, bleven er een stuk of negen mogelijke singles over. Amsterdam zat daarbij en ook al Zij Wil Mij. Als ik die nu nog had moeten schrijven… Volgens mij word je dan helemaal gek. Dat lijkt me geen fijn gevoel.”

Over de datum van het uitkomen van Zij Wil Mij, de laatste dag van het jaar dus, is getwijfeld. Maar door The Streamers van afgelopen zondag kon het achteraf gezien eigenlijk niet beter. FLEMMING: „Ik vond het zelf wel een mooi en goed moment, zo op 31 december. Het leek me mooi om zo het nieuwe jaar in te gaan. De release stond echter al, lang voordat bekend werd dat ik aan The Streamers zou meedoen.”

Ode aan Amsterdam? Nou…

Terugkomend op Amsterdam: waarom zingt ‘een Brabo’ over de hoofdstad eigenlijk? FLEMMING: „Ik heb veel raakvlakken met Amsterdam. Ik speelde Ciske de Rat in de musical, kwam en kom er veel en zou je een prachtige versie als antwoord kunnen vertellen. Het eerlijke verhaal is echter dat we in de auto zaten te jammen en in de toen bedachte tekst bekte Amsterdam gelijk het lekkerste. Dat was meteen perfect. Als mensen me bedanken voor die ode aan de stad, doet dat me goed. Maar eigenlijk is Amsterdam er bij toeval ingeslopen.”

Met zijn eerste zelfgeschreven Nederlandstalige lied, schoot FLEMMING gelijk raak. En dat had alles te maken met corona. „Als corona er niet was geweest, dan had ik dit nooit bereikt. Ik speelde in een coverband en dat ging met 140 shows per jaar als een trein. Door corona vielen alle shows weg. Ik ben toen gaan nadenken over wat ik graag zou willen en ben gaan schrijven. In die tijd ben ik verliefd geworden op Nederlandstalig zingen. Ik besloot toen voor 200 procent te gaan rennen voor mijn eigen carrière en heb tegen de jongens van Baby Blue gezegd dat ik voor mezelf koos.”

FLEMMING in 2022

Nu nog lekker live spelen in 2022, zijn hit en het nieuwe Zij Wil Mij. Want Amsterdam heeft hij slechts één keer voor publiek gezongen. „Op het festival Heerlijk Hemelrijk in Volkel. Ik verbaasde me toen dat zoveel mensen het nummer al konden meezingen. Maar dat is wel waar je het als artiest voor doet. Een massa mensen die jouw liedjes keihard meezingt.”

FLEMMING besluit: „Bij Amsterdam had ik nog nul verwachtingen, maar een droom is uitgekomen. Ik hoop dat ik mijn lijn in 2022 een beetje kan doorzetten en uiteindelijk een gevestigde naam wordt met een mooie fanbase. En dat ik heel veel mensen blij kan maken met mijn muziek. Ik voel me echter het meeste thuis op het podium, zoals bij The Streamers even heerlijk was. Ik hoop dat live spelen straks weer mogelijk is. En dan toewerken naar het eerste album.”