Lievelingsnummer Peter R. de Vries op plek 3 in Top 2000 (en plek 1 is weinig verrassend)

Na een uitzonderlijke tweede plek vorig jaar, heeft Queen’s Bohemian Rhapsody z’n vertrouwde plek bovenaan de Top 2000 weer terug. Weinig verrassend, maar op de derde plek in de lijst van beste nummers aller tijden gebeurt wel iets bijzonders: daar staat A Whiter Shade of Pale van Procol Harum, het lievelingsnummer van Peter R. de Vries.

Een week lang konden muziekliefhebbers op hun favorieten stemmen voor de jaarlijkse Top 2000 van NPO Radio 2. Vandaag werd traditiegetrouw de top 10 van de ‘lijst der lijsten’ bekendgemaakt in het radioprogramma. Voor de achttiende keer in twintig jaar gaat Bohemian Rhapsody de boeken in als beste nummer aller tijden. De winnaar van vorig jaar, Rollercoaster van onze eigen Danny Vera, is gezakt naar een tweede plek. Ondanks deze voorspelbare uitslag is twitterend Nederland weinig teleurgesteld. „Nederland is weer normaal”, klinkt het onder andere.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Queen terug op 1 in de #Top2000. Nederland is weer normaal, door met het normale leven nu! 😂 — FR1908Remco (@Fr1908R) December 3, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bohemian Rhapsody toch weer op 1 #Top2000 .

Ik vind het ook wel een knaller om mee te bleren, zingen, dansen, luchtgitaren en uit je dak te gaan hoor! pic.twitter.com/a4oUnyAHDD — MO 🙋🏻‍♀️ (@heksnkaasje) December 3, 2021

Eerbetoon Peter R. de Vries

Waar wél iets bijzonders is gebeurd, is op de derde plek. A Whiter Shade of Pale van Procol Harum steeg met maar liefst 150 plekken. Het nummer was een favoriet van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Tijdens zijn uitvaart werd A Whiter Shade of Pale op alle radiostations in Nederland gedraaid, en nu prijkt het nummer als eerbetoon ook op de derde plek in de Top 2000.

Dat is niet het enige nummer dat naar de top 10 steeg vanwege emotionele redenen. Ook Radar Love van Golden Earring komt dit jaar hoog in de lijst met zesde plek, nadat bekend werd dat gitarist George Kooymans aan de spierziekte ALS leidt. De Nederlandse rockband liet vervolgens weten niet zonder hem verder te gaan.

Een andere nieuwkomer in de top 10 is Nothing Else Matters van Metallica, die 9 plekken is gestegen. Drie nummers die vorig jaar in de eerste tien beste nummers stonden, maar die dit jaar het veld moesten ruimen, zijn Fix You van Coldplay, Wish You Were Here van Pink Floyd en Heroes van David Bowie.

De volledige top 10:

De volledige Top 2000 wordt op 16 december onthuld. De top 10, die vandaag bekend werd gemaakt, zie je hieronder. Tussen haakjes staat de positie van vorig jaar.