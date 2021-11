Interviews finalistes K2 zoekt K3: leven van één van deze vier wordt compleet anders

K3 is vanavond weer compleet. In een live-finale van K2 zoekt K3 strijden vier meiden op de felbegeerde plek die Klaasje Meijer achterliet. Metro blikt terug en vooruit met de vier finalisten, waarvan er overigens drie uit Nederland komen: Diede, Julia, Celester en Amy.

Voor dit talentvolle kwartet is het jammer dat Nederland op vrijdagen niet massaal naar K2 zoekt K3 op SBS6 keek (in België was dat veel beter). Dat had alles te maken met – vooral – kijkcijferkanon The Masked Singer op RTL 4 en Flikken Rotterdam op NPO 1. Maar het lag ook aan het feit dat K2 zoekt K3 in Vlaanderen twee weken eerder werd uitgezonden. Een ‘inschattingsfoutje’ zullen we het maar noemen.

De plek van Klaasje Meijer in K3

De finalisten van K2 zoekt K3 hebben daar natuurlijk helemaal geen boodschap aan. Zij willen maar wat graag de plek van Klaasje Meijer innemen, een totaal ander leven krijgen en plotseling een bekend gezicht in Nederland en in België zijn. Klaasje maakte begin februari bekend dat zij de meidengroep van Studio 100 na zes jaar wilde verlaten. Inmiddels is dat met veel tranen gebeurd, maar Klaasje ontspande ook alweer heerlijk op een vakantie-eiland. Klik hier voor haar mooie Instagram-plaatje.

Finale K2 zoekt K3

Vanavond wordt de finale van K2 zoekt K3 live op de Nederlandse (19.55 uur op SBS6) en Belgische televisie beslist. De juryleden (onder meer Gordon, Samantha Steenwijk en Studio 100-baas Gert Verhulst) zullen een rol spelen, net als de huidige K3-leden Marthe en Hanne. Marthe is overigens niet in de studio tijdens de live-uitzending. Zij heeft corona en is ‘op een andere manier’ aanwezig. Een nieuwe bepalende rol vanavond echter: jij op de bank voor de tv. Het publiek thuis mag voor het eerst op zijn of haar favoriet stemmen.

Metro stelt de vier finalisten alvast voor. Gisteravond – op de Nederlandse tv dan – vielen de laatste twee kandidaten tijdens de halve finale af. Dat waren overigens twee jongens. De vier zijn overgebleven uit meer dan 22.500 (!) meiden en jongens uit Nederland en Vlaanderen die zich voor K2 zoekt K3 aanmeldden. De finalestand Nederland – België is in elk geval 3-1.

K2 zoekt K3-finaliste Diede (21)

• Diede van den Heuvel komt uit Someren. Zij werkt fulltime in de kinderopvang. Zingen, dansen en acteren doet ze al heel lang, op hobby-niveau. Favoriete K3-nummer: Verlegen Vlindertje. „Klaasje speelt bij dat liedje op de dwarsfluit mee en dat speel ik zelf ook. De tekst slaat een beetje op mij, op hoe ik vroeger was.”

Waarom dacht je begin dit jaar ‘K2 zoekt K3, daar ga ik eens aan meedoen’?

„Ik twijfelde geen moment. Want alles wat K3 doet, vooral het zingen en dansen, doe ik zelf al heel lang. En ik werk ook nog eens met kinderen. Ik vind het zó leuk om dat allemaal samen te mogen doen. Toen ik zag dat Klaasje stopte, zag ik dat als mijn kans. Als ik me toen niet zou opgeven, zou ik spijt voor heel mijn leven krijgen. Het is op mijn lijf geschreven en ik hoop dat mijn droom mag uitkomen.”

Weet je nog waar je was toen je hoorde dat Klaasje zou stoppen?

„Thuis op de bank met mijn broer die het aan me liet zien. Ik zei gelijk ‘okay, we gaan een filmpje maken, ik ga me inschrijven’.”

Was je als kind al fan van K3 en wilde je toen een K3’tje zijn?

„Ja, van kinds af aan was ik een groot fan. Ik ging naar alle concerten en met mijn koptelefoon op m’n hoofd zat ik voor de tv te kijken. Muziek was bij mij al heel vroeg een favoriet iets, we luisterden thuis altijd naar muziek. Ook in de auto en uiteraard naar K3.”

‘Dit kwam blijkbaar op een perfect moment’

We zijn nu bijna een jaar verder, finale! Had je dat ooit kunnen denken?

„Echt niet. Je hebt geen idee wie er allemaal meedoen en hoe goed de concurrentie is. Ik schreef me in en wilde het heel erg graag, ook al vind ik mijn werk leuk. Het kwam blijkbaar op een perfect moment. Toen ik steeds verder kwam dacht ik wel ‘oh, dit wordt nu een stuk serieuzer’. En nu… het is gelukt!”

Wat is je verwachting van de finale?

„Ik heb er vooral heel veel zin in. Ik denk dat het een supergave show wordt, ook omdat het live is. Voor ons als deelnemers is dat voor het eerst een beetje anders. Dat mensen thuis mogen stemmen vind ik nog wel wat spannend, maar het is ook leuk om te zien wat mensen van je vinden.”

Heb je er al over nagedacht dat je na de finale opeens een compleet nieuw leven kunt hebben?

„Daar denk ik wel over na, ja. Ik leer door K2 zoekt K3 al een beetje hoe de wereld van K3 is. Natuurlijk kan ik dat niet precies weten voor ik het meemaak en mijn leven echt verandert. Maar ik denk natuurlijk al wel aan de dingen die er bij komen kijken, zoals verhuizen en dat iedereen je opeens kent. Ik ben me er in elk geval bewust van en ga ervoor.”

Wat zijn jouw sterke punten om een goed K3’tje te kunnen zijn?

„Ik ben nooit echt zenuwachtig. In heel de wedstrijd heb ik amper stress gehad. Daarbij ben ik vooral mezelf gebleven, iets wat volgens mij heel belangrijk is. Volgens mij kan ik de druk aan. En dat ik kan zingen is volgens mij ook wel een pluspunt, haha.”

K2 zoekt K3-finaliste Julia (19)

• Julia Boschman komt uit Bergen op Zoom. Zij deed een interieuropleiding en werkte in een tuincentrum (in het verlengde van haar opleiding op de meubelspullenafdeling). Speelt al lang in amateurmusicals. Favoriete K3-nummer: Superhero. „Als kind vond ik het liedje – vol power – al fantastisch. In de halve finale hebben we ermee mogen openen met z’n zessen. Daardoor heeft het een nog specialere betekenis gekregen.”

Waarom dacht je begin dit jaar ‘K2 zoekt K3, daar ga ik eens aan meedoen’?

„Ik had het voorbij zien komen, je kon het moeilijk missen natuurlijk. Toen bleef het maar in mijn hoofd hangen, het maakte niet uit wat ik aan het doen was. ‘Moet jij jezelf niet es effe opgeven?’, dacht ik de hele tijd. Anderen vonden het ook echt iets voor mij. Ik ben er toen eerst wel goed over na gaan denken en heb research gedaan. Als je je opgeeft, is dat wel iets wat voor jaren kan zijn. Een leven vol concessies, vond ik dat wel waard? Het antwoord was ‘ja’ en ik heb daar geen seconde spijt van gehad.”

Weet je nog waar je was toen je hoorde dat Klaasje zou stoppen?

„Volgens mij thuis achter de keukentafel. Het werd meteen het gesprek van de avond. Aan die tafel ontstond er wel een sprankeltje in mij. En die bleef groeien.”

Was je als kind al fan van K3 en wilde je toen een K3’tje zijn?

„Bij de vorige keer K2 zoekt K3 was ik veel te jong om mee te doen. Ik vond dat toen heel erg, weet ik nog. Ik was al vroeg een groot fan en we hadden thuis volgens mij alle cd’s. In de auto stonden ze altijd op en dan zongen mijn vader, moeder en broertje ook keihard mee. Ik ben K3 altijd blijven volgen. Ook in de pubertijd, toen het niet per se cool was om dat te doen. Als tiener bleef ik de films kijken. Sommige afleveringen van tv-series kan ik woordelijk meepraten. Het zit er helemaal in.”

‘22.000 mensen wilden exact hetzelfde als ik…’

We zijn nu bijna een jaar verder, finale! Had je dat ooit kunnen denken?

„Absoluut niet. Het feit dat ik jou nu een interview geef, voelt ook nog steeds onwerkelijk. Je schrijft je in en krijgt dan een mailtje terug met ’22.000 mensen dachten exact hetzelfde als jij’. Toen ik dat zag, dacht ik ‘okay dan… maar ik probeer het’. Ik voelde dat de kans groot was dat het helemaal nergens op zou uitdraaien. Maar nu als een voorrecht om er nog in te zitten, hoewel ik er hard voor gewerkt heb. Keihard.”

Wat is je verwachting van de finale?

„Ik ben er alleen maar positief over. Heb er superveel zin in en heb er alle vertrouwen in dat het een keileuke finale gaat worden. Hoe het ook afloopt, alle vier de finalisten hebben er sowieso heel van geleerd. Je komt jezelf ook tegen, ik sta elke week wel een keertje te huilen. Ik heb hier ontdekt dat ik de rest van m’n leven op het podium wil staan en niet meer terug wil naar de interieuropleiding. Ik ga knallen.”

Heb je er al over nagedacht dat je na de finale opeens een compleet nieuw leven kunt hebben?

„Natuurlijk heb ik daar over nagedacht en zie het alleen maar als heel tof. We proeven nu al een tijdje hoe het is om in deze wereld te zitten. Ik ben me ervan bewust hoe het leven er uit gaan zien. Als ik dat niet meer zag zitten of het niet meer aan kon, dan zou ik hier niet meer zitten. Ik heb veel zin om die uitdaging aan te gaan. We worden goed begeleid en ik hoef niet ver te verhuizen. Mijn ouders en vriend staan voor 100 procent achter me.”

Wat zijn jouw sterke punten om een goed K3’tje te kunnen zijn?

„Ik ben een lekker gek blij ei, al het hele programma door. Ik hoop dat ik dat uit kan stralen en mijn kracht gaat zijn. Mijn positiviteit kan ik aan anderen meegeven. Ik ben opgevoed met ‘iedereen is gelijk’ en kan heel makkelijk over van alles praten. Wie weet kan ik taboes doorbreken, want ik vind niets gek of ongemakkelijk. Voor mij is alles okay en wil dat ook graag aan andere mensen leren.”

K2 zoekt K3-finaliste Celester (21)

Celester de Nijs komt uit Bilthoven. Zij studeert mondzorgkunde in Utrecht en is als bijbaan tandartsassistente. Dansen doet zij vanaf haar derde (ook wedstrijden met haar dansschool), maar zingen deed ze ‘thuis, puur voor de leuk’. Favoriete K3-nummer: MaMaSé. „Vanaf het begin vond ik dat heel pakkend en heel fijn om op te dansen. Daar ging ik best vaak helemaal los op.”

Waarom dacht je begin dit jaar ‘K2 zoekt K3, daar ga ik eens aan meedoen’?

„Omdat het mijn droom was en is. Echt mijn droom. Dat ik dit nu meemaak, vind ik ongelooflijk. Over inschrijven heb ik daarom geen seconde getwijfeld. Binnen vijf minuten stonden de filmpjes die je moest maken erop.”

Weet je nog waar je was toen je hoorde dat Klaasje zou stoppen?

„Thuis en ja, ik weet precies waar. Ik zat in de kamer op een stoel en viel er bijna vanaf. Ik dacht ‘wat krijgen we nou’? Maar ja, het klopte. Inschrijven dus, zonder enige research te doen. Studie en andere dingen, het maakte me niet uit. Ik ging er voor.”

Was je als kind al fan van K3 en wilde je toen een K3’tje zijn?

„Als kind keek ik heel vaak naar K3 en dacht alleen maar ‘als ik daar toch ooit mag staan’. Dan zou op dat moment mijn leven al compleet zijn geweest. Bij de vorige zoektocht was ik veel te jong en zat ik huilend voor de televisie. Want ík wilde dat!”

‘Alleen nog winnen, een klein detail’

We zijn nu bijna een jaar verder, finale! Had je dat ooit kunnen denken?

„Ik had het wel kunnen denken… maar had het natuurlijk niet per se verwacht. Weet je hoe klein de kans was met die 22.000 zeshonderdnogwat kandidaten? Ik had uitgerekend dat het 0,0004 procent was. Ik kon het alleen maar hopen. Dat ik bij de tv-auditie mocht komen, vond ik al zó gaaf. Nu sta ik in de finale en bedenk me dat ik best trots mag zijn en erin moet geloven.”

Wat is je verwachting van de finale?

„Ik verwacht dat ik heel veel plezier heb. Je bent er al zo lang mee bezig en zit steeds in je hoofd met ‘vinden ze me wel leuk en pas ik binnen het plaatje? bladiebla’. Dat werd in de halve finale bevestigd met het golden ticket. En tja, na de finale is er een nieuwe K. Wie het ook wordt, ik hoop oprecht dat het de juiste beslissing wordt. Ik ben heeeel erg benieuwd.”

Heb je er al over nagedacht dat je na de finale opeens een compleet nieuw leven kunt hebben?

„Ja, zeker weten. Ik heb een relatie. Mijn vriend heeft een baan in Nederland, maar een aanbod gekregen om hetzelfde werk eventueel in België te gaan doen. Dat is al helemaal gefikst. En dan gaan we fijn naar België verhuizen. Alleen nog even winnen, maar ach, een klein detail. Haha.”

Wat zijn jouw sterke punten om een goed K3’tje te kunnen zijn?

„Ik vind gelijkheid belangrijk en hoop met Marthe en Hanne zo echt een team te kunnen vormen en elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Verder ben ik een gevoelsmens en voel goed aan wanneer iemand zich wat buitengesloten voelt. En ik kan goed met mensen praten. Dat heb je in K2 zoekt K3 niet altijd kunnen zien, want met camera’s en in groepsverband ben ik in eerste instantie wat stiller. Eenmaal op m’n gemak ben ik helemaal mezelf en ga ik aan.”

K2 zoekt K3-finaliste Amy (25)

Amy Courtens komt uit het Vlaamse Averbode. Zij werkte in een hotel en was er front office manager en HR assistent. Haar zanggeschiedenis? Ze zong – vooral in de file – altijd héél hard mee met de autoradio. Dans- en acteerervaring had Amy ook niet. Favoriete K3-nummer: Oma’s aan de top. „Dat is het nu, want het verschilt per periode nogal. De reden is simpel, het is pure nostalgie en gewoon een dikke schijf.”

Waarom dacht je begin dit jaar ‘K2 zoekt K3, daar ga ik eens aan meedoen’?

„Het voelde als mijn zielspad. Toen ik zag dat de inschrijving geopend was, dacht ik ‘ah ja, dit is Amy, dit is waarvoor ik geboren ben’. Ik moest K3 worden, want ik ben K3. De mensen zijn op zoek naar mij! Dat dacht ik echt. K3 doet alles wat ik leuk vind. Het hele brede pakket spreekt mij enorm aan. Ik ben iemand die altijd uitgedaagd moet worden en dat is hier absoluut het geval.”

Weet je nog waar je was toen je hoorde dat Klaasje zou stoppen?

Amy denkt veel langer na dan Diede, Julia en Celester: „Ah nee, wisten de anderen het meteen? Tja, ik denk dat ik gewoon thuis zat, in mijne zetel. Dat moet wel, want er was corona en ik kon niet in het hotel werken. Ik weet wel zeker dat ik het nieuws op mijn GSM las.”

Was je als kind al fan van K3 en wilde je toen een K3’tje zijn?

„Zeker en vast. En ik was altijd Kathleen. Zij was blond en ik ook, dus dat was duidelijk. Maar ja, toen was het nog helemaal niet zo dat je K3 ook kon worden. Het was misschien wel een droom, maar een heel onrealistische. Bij de laatste keer met Klaasje kon het wel, maar toen stond ik nog niet helemaal stabiel in het leven zoals nu. Deze keer durfde ik de druk aan te gaan.”

‘Je ligt er nu uit. Of je bent het’

We zijn nu bijna een jaar verder, finale! Had je dat ooit kunnen denken?

„Ik durfde het wel te dromen. Maar verwachten? Nee, dat kan niet. Dat mag ook niet, want dan is de kans op teleurstelling heel groot en dat doet pijn. Maar ik hoopte het natuurlijk wel, heel erg zelfs.”

Wat is je verwachting van de finale?

„Ik heb er veel zin in. Volgens mij gaan we allemaal iets meer stress hebben, omdat het de finale is en nog live ook. Plus het feit dat er maar twee dingen kunnen gebeuren: je ligt eruit of je bent het.”

Heb je er al over nagedacht dat je na de finale opeens een compleet nieuw leven kunt hebben?

„Ja en daar worden we met hulp van Studio 100 ook voor klaargestoomd. We weten inmiddels wat ons zo ongeveer te wachten staat. Ik zal daar vol enthousiasme instappen en ben ik weet niet hoe klaar om hard te gaan werken aan die nieuwe K3-toekomst. Maar ja, we moeten het afwachten.”

Wat zijn jouw sterke punten om een goed K3’tje te kunnen zijn?

„Ik denk vooral dat ik een heel oprechte meid ben. Bij mij is het altijd what you see is what you get. Ik heb het gevoel dat ik mezelf door afleveringen heen heel hard heb leren kennen. Voor de rest ben ik goedlachs, spontaan en iemand die de onnozele clown uithangt. Van hard werken ben ik absoluut niet vies. Ja, ik zie mezelf wel als een goed K3’tje. Als mensen op mij stemmen, ga ik ze echt niet teleurstellen.

