ABBA keert terug en dat wordt juichend gevierd op Twitter

ABBA keert na ruim 39 jaar terug met een album en hologram-concerten. Het nieuws rond het nieuwe werk van de Zweedse popgroep werd op Twitter vanuit de hele wereld gisteravond juichend en met soms overtreffende trap-teksten ontvangen.

Al zullen er hier en daar ook wenkbrauwen gefronst zijn. Wie? ABBA dus. Een groot deel van de wereldbevolking bestond nog niet toen ABBA bij velen door de speakers schalde. Maar nog veel meer mensen kennen de band met twee vrouwen en twee mannen natuurlijk wel.

ABBA is eigenlijk nooit uit elkaar gegaan

ABBA komt na bijna veertig jaar dus met een nieuw album. En dat terwijl de groep eigenlijk nooit uit elkaar is gegaan. Een afscheid was er na 1982 nooit, maar er werd simpelweg nooit meer nieuwe muziek uitgebracht. ABBA leefde voort op de radio, in cafés en tot op de dag van vandaag op talloze feestjes als het echt gezellig werd. Dat er ‘iets’ aan kwam was wel duidelijk, want de Zweden hadden een ‘special livestream announcement’ aangekondigd. Fans van ABBA zijn in rep en roer, schreef Metro al. Gisteravond werd het nieuws dan wereldkundig: de plaat heet Voyage en komt zondag al uit. De band kondigde het gisteravond tijdens een evenement in Londen zo aan:

Nieuwe song van ABBA al gelanceerd

Een nummer dat in elk geval op de plaat staat is I Still Have Faith In You. De song werd al in 2018 aangekondigd, maar nu pas gelanceerd. Ook Don’t Shut Me Down is al te horen.

Daarnaast komen er in een speciale nieuwe zaal in Londen concerten met hologrammen van de vier bandleden. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt en los lijkt te staan. In Nederland kennen we een concert met een hologram van het jaarlijkse Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome. Ook waren er eerder hologram-concerten van Elvis Presley te zien.

De arena voor de concerten wordt gebouwd in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. De hologrammen van Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) worden begeleid door een tienkoppige band. De optredens beginnen in het voorjaar van 2022. De kaartverkoop begint dinsdag.

ABBA werd in 1974 wereldwijd bekend door namens Zweden het Eurovisie Songfestival te winnen met het nummer Waterloo. De band had grote hits met nummers als Dancing Queen, Mamma Mia en The Winner Takes It All. In Nederland zijn de Scandinaviërs altijd populair gebleven. Dat bleek het afgelopen jaar ook weer tijdens het tv-programma Take A Chance On Me, waarin Kees Tol met Nick & Simon op zoek gingen naar de roots van ABBA. Zij trokken telkens meer dan 1 miljoen kijkers.

Twitters zijn laaiend enthousiast

Maar verder… we moesten het doen met de musical Mamma Mia! en de gelijknamige film. Dat er nu nieuw werk van ABBA is en komt, wordt (bijna) louter met héél veel enthousiasme begroet op social media. Een juichend Nederlands en soms grappig (of cynisch, wie weet) overzichtje van Twitter. In de laatste categorie past deze:



ABBA eerder bij elkaar dan een nieuw kabinet. #feit — Lammert de Bruin (@lammert) September 2, 2021



Een heel nieuw album + een show in een speciaal gebouwde [email protected] Londen. #ABBA 🤸✨😱💕 — Jeroen Kijk in de Vegte (@jeroenkidv) September 2, 2021



OKEE MAAR DIE COMEBACK IS ECHT WAT IK NODIG HAD #ABBA #ABBAVoyage pic.twitter.com/4SKLkMKnaz — hanne (@hannelenaerts) September 2, 2021



DE NIEUWE SONG VAN ABBA IS WAUWWWW AAAAA — stef_nickson (@StefNickson) September 2, 2021



#ABBA avonden met wijn en vrienden dat zou een standaard activiteit in je maandelijkste agenda moeten worden. pic.twitter.com/C8c6LdZVgN — Georges Vermast (@georges_vermast) September 1, 2021



Zo geweldig, met ‘Don’t Shut Me Down’ geeft #ABBA de fans waar ze zo op hoopten. De echte vintage sound. En wat zit het weer briljant in elkaar. #inkatzwijm — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) September 2, 2021



Dat ik de dag nog zou mogen meemaken dat ABBA nieuwe muziek uit zou brengen. Ongelooflijk. — D'n onkel Dennis (@OmeD3nnis) September 2, 2021



Na 40 jaar, hoe goed wil je het hebben? Tuurlijk iets minder krachtig maar ozo krachtig! En die review bij @RTLBoulevard door #frankdane slaat echt nergens op. ABBA – Don't Shut Me Down (Lyric Video) https://t.co/gVEw3RQob9 via @YouTube — Jasper Slokker (@sloggi1999) September 2, 2021



Denk dat er veel katholieke jongerenkoren het liedje van ABBA gaan zingen *i still have faith in you* #ABBAVoyage — JacquelinaAlidaMaria1965 (@JacquelinaAlida) September 2, 2021



Eindelijk popsterren die echte muziek maken , die de kleding aanhouden , geen goud en diamanten , nep tieten , tanden , billen ,dure auto’s en goedkope champagne , blote tieten of xxxl nagels nodig hebben om te scoren ❤️ #ABBA — MmM (@marco1903) September 2, 2021



