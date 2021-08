Frans Bauer op stap met topartiesten in Tour de Frans: ‘Lege Ziggo Dome was emotioneel’

Frans Bauer gaat op tournee. Nee, niet langs volle stadiums en concertzalen – dat mag immers nog niet – maar voor Tour de Frans, het gloednieuwe programma dat vanaf 31 augustus op RTL 4 te zien is. Zes Nederlandse topartiesten stappen met Frans Bauer in de speciale Tour de Frans-bus om twee weken lang langs plekken te reizen die voor hen speciaal zijn. En uiteraard speelt muziek een hele grote rol!

„Ik zit er helemaal klaar voor hoor. Ik heb zelfs mijn joggingpak aangetrokken”, giert Frans Bauer als we hem telefonisch spreken over Tour de Frans, waarvan hij de presentatie op zich mocht nemen. Hij wilde al heel lang een muziekprogramma zoals dit op televisie en mocht recent met Donnie, Jan Dulles, Berget Lewis, Danny de Munk, Jamai Loman en Angela Groothuizen twee weken lang op stap in een touringcar die vroeger van het koninklijk huis was. „Een aantal jaar geleden kwam ik deze bus tegen bij een optreden en vond ik hem zó geweldig”, vertelt Frans. „Het bleek de bus van Koningin Juliana en van Prins Bernhard te zijn geweest. Toen we op zoek waren naar een bus voor dit programma, wist ik dat dát de bus moest zijn. Die retro uitstraling en koninklijke ontvangst; heel speciaal! De hele sfeer was geweldig. Het voelde alsof we op een soort schoolreisje waren, op koninklijk niveau.”

Tour de Frans (Bauer)

In het programma delen de artiesten indrukwekkende verhalen van vroeger met elkaar en vertellen ze over de rol van muziek in hun levens. De dagen worden afgesloten met een miniconcert op een bijzondere plek voor de hoofdpersoon van die dag, die wordt verrast door de andere artiesten met de belangrijkste nummers uit hun leven. Frans: „We hebben ontzettend bijzondere plekken bezocht tijdens het maken van dit programma. Zo bracht Angela Groothuizen ons naar een gevangenis. Daar was ik sowieso nog nooit geweest en ik wist ook niet dat Angela hier dus een heel bijzonder verhaal achter had zitten. Dat ze dat durfde te vertellen, heeft heel veel indruk op ons gemaakt.”

Ook aan de kerk in Volendam werd een bezoek gebracht. Hier werd de begrafenis van het dochtertje van Jan Dulles gehouden. „Als je daar dan staat, voel je het verdriet”, vertelt Frans. „Het is heel bijzonder dat je daar dan een mooie herinnering mag achterlaten. Sowieso is het een programma met een lach en een traan geworden. Het heeft ervoor gezorgd dat ons groepje heel hecht is nu. Ik kende ze allemaal wel oppervlakkig van optredens waar je elkaar dan tegenkomt, maar niet op deze manier. Jan Dulles heeft na afloop van het programma zelfs een nummer voor me geschreven! Dat vond ik zo’n enorme eer. Het is een prachtig nummer geworden, dat binnenkort absoluut wordt uitgebracht. Iemand die speciaal voor jou een nummer schrijft, vanuit zijn hart… Ik werd er emotioneel van. Dat geeft wel weer wat dit programma teweeg brengt: hier ontstaat iets extra’s.”

Een Ziggo Dome

Als we vragen welke artiest Frans Bauer het meest heeft verrast, is een keuze maken veel te moeilijk. Hij noemt een rappende Danny de Munk, het achtergrond verhaal van Donnie, de impact die Idols heeft gemaakt op het leven van Jamai… „Het is te veel om op te noemen. Eén miniconcert kan ik er wel uithalen. Dat was vooral op dit moment in ons artiestenbestaan ontzettend emotioneel. Voor de dag dat Berget Lewis in het middelpunt stond, stonden we op de middenstip van de Ziggo Dome: haar grote droomplek voor een optreden. Maar uiteraard was de zaal – afgezien van ons groepje – leeg. We laten haar grote wens in vervulling gaan, maar zo zonder publiek in een Ziggo Dome staan maakt ook verdrietig. Dan besef je weer heel goed wat voor een periode we doorgaan als artiest. Je wil die plekken vol zien.”

Evenementen: ‘kers op de taart is uitzinnig publiek’

Waar Frans Bauer zich kortgeleden nog uitsprak bij Humberto aan tafel over het wel of niet vaccineren, laat hij weten dat ook hij het overheidsbeleid rondom evenementen niet meer begrijpt. „Anderhalf jaar lang heb ik bijna niets anders gezien dan mijn repetitieruimte in de garage en die vier witte muren daar. Kijk, met mij gaat het wel. Tuurlijk, je mist je fans. Je mist de gezelligheid en datgene wat je het liefste doet, maar aan de andere kant maak ik me vooral heel veel zorgen. De mensen die je achter je hebt staan, waar je al twintig jaar mee samenwerkt, die hebben het heel zwaar. De geluidsman, lichtman, gitarist en de drummer: die hebben ook een gezin. Daar voel ik me verantwoordelijk voor.”

„Je wil dat die mensen weer een leven hebben, dat ze straks weer met je meedoen”, vervolgt hij. „Dat is ook nog maar de vraag: mensen zoeken in sommige gevallen een nieuwe baan om meer zekerheid te hebben. Een aantal maanden geleden had ik mijn eerste optreden en ik was zielsgelukkig: mijn geluidsman en ik zaten stiekem te huilen. Uiteindelijk hoop ik dat we binnenkort echt alles weer mogen doen. Ik heb later in het jaar vanaf december herhaalconcerten staan en hoop met alles in mijn hart dat het doorgaat. Ik ben ook van mening dat het moet kunnen. Als je kijkt naar wat er op het moment kan in België, met dezelfde testen als wij gebruikten, dan vraag je je af waarom het daar wel kan en hier niet. Dat was ook dat gevoel in die Ziggo Dome: überhaupt in die zaal stáán is al een cadeautje, maar de kers op de taart is natuurlijk dat uitzinnige publiek.”



Delft in het tweede seizoen?

Terug naar het programma, want tot slot rijst natuurlijk de vraag of Frans zelf ook een dag in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan. Dat blijkt niet zo te zijn: „Ik ben immers de presentator. Het draait niet om mij. Maar natuurlijk heb ik wel nagedacht over waar ik naartoe zou gaan: Delft. Ik heb een zeer bijzondere band met die stad. Mijn vader is er opgegroeid, mijn opa en oma wonen daar en ik ben daar door Marian Oosterbaan – geweldig mens! – geholpen na die grote problemen met mijn stembanden. Dit seizoen ga je dat echter niet zien, maar wie weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik hoop dat het programma goed bekeken wordt en we dit wellicht weer kunnen doen. Elke artiest heeft zijn of haar eigen leven en bagage met slechts één overeenkomst: de liefde voor muziek. Daar kun je nog heel wat seizoenen mee vullen!”

Tour de Frans is vanaf 31 augustus 31 om 20.30 uur te zien op RTL 4.