Proces tegen ‘roofdier’ R. Kelly begonnen: ‘Het waren fans’

In New York is de veelbesproken rechtszaak tegen R. Kelly begonnen. De Amerikaanse zanger wordt onder andere beschuldigd van seksueel misbruik, ontvoering en omkoping. Als de 54-jarige voormalige superster op alle punten schuldig wordt bevonden, riskeert hij een celstraf van tien jaar tot levenslang.

Aanklager noemt R. Kelly een roofdier

De aanklager noemde Kelly bij het begin van het proces een roofdier, want zo worden verdachten van structureel seksueel misbruik in de VS vaak genoemd. „Deze zaak gaat over een roofdier”, zei ze. „Een man die leugens, manipulaties, bedreigingen en fysiek geweld gebruikte om zijn slachtoffers te domineren en jarenlang zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Hij gebruikte elke truc uit het roofdier-handboek.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

R. Kelly used “lies, manipulation, threats and physical abuse” to control his victims, a federal prosecutor said. Prosecutors told the court that Kelly was a “predator” who used his fame to groom minors before abusing them and had his entourage work to help cover up his crimes. pic.twitter.com/iUYcEwSnpl — AJ+ (@ajplus) August 18, 2021

Volgens de aanklager filmde en fotografeerde Kelly zijn slachtoffers tijdens de seks en dreigde hij de beelden openbaar te maken. De meisjes en vrouwen zouden alleen met zijn toestemming mogen eten en naar de wc mogen gaan. Een aantal getuigen hebben verklaard daardoor soms noodgedwongen in een beker te hebben geplast. De advocaat van Kelly beweerde in de rechtbank dat dat alleen gebeurde als ze in de tourbus van de muzikant reisden. „In een beker plassen? Daar zal u mogelijk iets over horen, ja. Maar dat is niet illegaal, dames en heren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Woman testifies R. Kelly sexually abused her when she was 16 https://t.co/94wT8IyQCi pic.twitter.com/BO32QiBpzo — CNN (@CNN) August 19, 2021

R. Kelly ontkent: ‘Het waren fans’

Het kamp van R. Kelly beweerde bovendien dat de vrouwen die de zanger beschuldigen precies wisten wat hen te wachten stond toen ze iets met hem begonnen. „Hij heeft ze niet gerekruteerd, het waren fans. Ze zijn zelf op meneer Kelly afgekomen”, wordt advocate Nicole Blank Becker geciteerd door de Chicago Tribune. „Het was geen geheim dat meneer Kelly meerdere vriendinnen had, daar was hij heel open over.” De advocate stelde ook dat de meisjes, de meesten tieners toen ze iets met Kelly kregen, ‘tegen hun vriendinnen wilden opscheppen dat ze iets hadden met een superster’.

R. Kelly wordt al sinds de jaren ’90 beschuldigd van seksueel misbruik, maar tot een veroordeling kwam het nooit. In 2019 werd de zanger opgepakt, nadat zijn gedrag in de documentaire Surviving R. Kelly breed werd uitgemeten. Door corona werd het proces meerdere keren uitgesteld, maar nu is de rechtszaak dan toch begonnen. De verwachting is dat de zaak ongeveer een maand gaat duren.

Eerder deze week werd ook Bob Dylan beschuldigd van seksueel misbruik. Daar lees je hier meer over.