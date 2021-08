Mart Hoogkamer scoort dé zomerhit van 2021 met ruim 4,5 miljoen streams

Je krijgt het lied waarschijnlijk niet meer uit je hoofd. En ook al lukt dat wel, grote kans dat hij wel ergens in je omgeving aan staat. Ontkomen kan je er niet meer aan: de zomerhit van Mart Hoogkamer. ‘Ik ga zwemmen’ is de zomerhit van 2021. Het nummer voert meerdere hitlijsten aan en is het meest gedeelde nummer op Spotify.

Heb je de hit van het moment nog niet gehoord? Je hoort het nummer hier.

Hitlijsten

‘Ik ga zwemmen’ staat op nummer 1 in de Singles top 100 en in de Spotify top 50. Ook in de bekende top40 van Qmusic scoort het nummer goed met een vijfde plek. Op Itunes staat het nummer in de top 3 van de meest beluisterde liedjes van Nederland.

Het nummer is ruim 4,5 miljoen keer gestreamd en klimt verder richting de 5 miljoen. Volgens de zanger zit het succes van het nummer in de simpelheid. „Het is zo eenvoudig, dat het eigenlijk briljant is. Het moet niet ingewikkelder zijn. Dat is juist de kracht van het liedje”, zegt Hoogkamp tegen RTL Nieuws.

Nummer lag 2 jaar op de plank

Hoogkamer vertelt aan het AD dat de hit eigenlijk al twee jaar geleden is geschreven. De zanger huurde met vrienden en collega’s een villa in Zeeland en maakte daar wat lol en ook muziek. Hoogkamer keek daar naar de drankvoorraad in de koelkast en daar stond een fles Bacardi Lemon. „Ik krijg opeens een ingeving, van: ik ga zwemmen in Bacardi Lemon”, zegt de zanger.

Vervolgens is daar een melodie op verzonnen. Hoogkamer zong het en op dat moment kwam zijn manager aanlopen. Hij vulde aan met „Een echte tijger is niet te temmen”. Op dat moment wisten ze: „We hebben een hit te pakken.”

Groeiende bekendheid

Hoewel Hoogkamer voor sommigen een nieuw gezicht is, timmert de zanger al jaren aan de weg. Zo deed hij in 2016 mee aan Holland’s Got Talent.

De echte doorbraak van Mart Hoogkamer kwam toen dit filmpje viral ging. Hier zingt Hoogkamer Unchained Melody van Righteous Brothers op een strand in Spanje. Het filmpje ging viral en was daarmee het startschot van Hoogkamer’s carrière voor het grote publiek.