Van huisje aan zee tot zomerhit: zo maakte Mart Hoogkamer zijn nummer 1-hit

Je hebt ‘m vast al gehoord op een terras bij jou in de buurt, de gezellige zomerhit Ik Ga Zwemmen van Mart Hoogkamer. Momenteel staat de meezinger op nummer 1. „Laten we heel eerlijk zijn: het is briljant verzonnen”, zegt de volkszanger tegen Metro.

Hoewel Mart Hoogkamer dit voorjaar pas 23 is geworden, timmert de Leidenaar al sinds tienjarige leeftijd aan de weg als zanger. In talentenjachten bereikte hij steevast de tweede plek; voor het eerst in Kinderen Zingen Met Sterren in 2008 en vervolgens in Holland’s Got Talent (2016) en Topper Gezocht! (2018). Hij bracht duetten uit met Willeke Alberti en Lange Frans en ging vorige zomer zelfs viral met zijn versie van de popklassieker Unchained Melody. Zijn echte doorbraak komt echter nu pas met Ik Ga Zwemmen, dat inmiddels op de eerste plek van de hitlijsten pronkt. „Het is niet te begrijpen vooral”, zegt Hoogkamer trots, wanneer we hem feliciteren met zijn prestatie. „Dat zijn dingen waar je als jong jochie van droomde en waar nog steeds elke artiest van droomt. Dat je dat mag meemaken op vrij jonge leeftijd. Dat is iets waar elke artiest wel voor tekent.”



Ik Ga Zwemmen ontstond aan zee

De feestelijke nummer 1-hit ontstond tijdens een schrijfsessie aan zee, zo vertelt producer en coauteur Emmanuel Freeman. „In de eerste week van maart 2020 zaten we vier dagen in een huisje in Zeeland, met zijn achten. We zijn daar nummers gaan maken. Op dag één hebben we een emotionele tranentrekker gemaakt. Dat is iets waar Mart heel goed in is met zijn stem. Op dag twee werd het coronaregelement aangekondigd en toen begonnen er restricties te komen in het buitenland.” Het schrijven ging gewoon door. Op de derde dag, terwijl een aantal van de aanwezigen ging zwemmen, bleven Freeman en Hoogkamer binnen, samen met Rob van Zuilen en Rolito Meyers. Freeman zei tegen de volkszanger: „Je hebt nog een feestnummer nodig.” De producer maakte een ‘rock-’n’-rollbeat’ en Hoogkamer begon met zijn mond een melodietje te toeteren. „De mondtoeter van Mart was de trigger”, lacht Freeman. „Iedereen kan het nadoen.”

De wens van Hoogkamer om ook te gaan zwemmen werd de eerste regel in het refrein en de aanwezige fles Bacardi Lemon volmaakte het rijmschema. Rapper Lange Frans had de schrijfsessie in Zeeland georganiseerd en was zelf ook aanwezig. „Frans kwam terug van het zwemmen en begon met de coupletten”, omschrijft Freeman. „In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.” Niet veel later was het liedje Ik Ga Zwemmen een feit en nu, bijna anderhalf jaar later, staat de single op de eerste plek van de hitlijsten, met ruim zeven miljoen afspeelbeurten op Spotify.



Lange Frans

Op de demoversie van Ik Ga Zwemmen vertolkt Lange Frans het rapcouplet, maar de hiphopper uit Diemen-Zuid is niet op de uiteindelijke uitvoering te horen. „Frans wilde wel, maar het leek ons verstandig om het niet te doen”, licht Freeman toe. „Omdat ze eerder al samen een track hebben uitgebracht, genaamd Ik Laat Je Gaan. Die is eind 2019 uitgebracht, maar Mart had toen last van zijn stembanden, dus hij kon niet optreden en de promotie is misgelopen daardoor. Na die eerdere samenwerking is deze schrijfsessie opgezet.”

Daarnaast denkt de producer dat het imago-technisch beter is, refererend aan de podcasts van Lange Frans. „Mart is een nieuwe artiest en dan moet je opletten dat je niet teveel geassocieerd wordt met de denkwijze van iemand anders. Als mensen denken: ‘Die zijn dikke maatjes’, willen sommige media misschien geen aandacht aan je besteden. Nadat Frans zijn YouTube-kanaal verwijderd werd, hebben we besloten zijn rap niet erop te zetten. We wilden eerst een andere rapper vragen, maar op een gegeven moment kon Mart het stukje zelf rappen. Dat is wel bijzonder, dat een volkszanger ook kan rappen.”

Emmanuel Freeman alias Silent-Man is al een poosje bezig. Als lid van de Amsterdamse productiegroep Beatkidz maakte hij twee decennia geleden al tracks voor Yes-R, Brainpower, Def Rhymz en Kempi. Het nummer Ik Ben Je Zat van Ali B en Brace was de tot nu toe grootste hit waarvan Freeman de productie deed. De single stond in de zomer van 2004 vijf weken op nummer 2, onder Dragostea Din Teï van O-Zone.

Zeventien jaar later heeft hij dan eindelijk een nummer 1-hit. „Het voelt goed, onwerkelijk en bizar”, zegt Freeman voldaan. „Je blijft bezig, maar evenaart niet je vorige mijlpaal. Dat kan voor sommige mensen frustrerend zijn, maar muziek is mijn passie, dus ik blijf het doen. Je hoopt elke keer als je iets doet wel dat het erkenning krijgt. Dit valt een beetje buiten mijn comfortzone, om het zo maar te zeggen, al luister ik ook volksmuziek. Het is wel een gesloten markt, net als hiphop.”



Mart Hoogkamer: ‘Meer voor de lol’

In de zeventien tussenliggende jaren heeft Freeman zeker niet stilgezeten. Zo werkte hij aan tracks van artiesten als Willie Wartaal, Jayh, Xander de Buisonjé, Fresku, Hef en Salah Edin, maar ook met internationale grootheden als Chris Brown en Yuri (Kwon Yu-ri), voormalig lid van de populaire K-popformatie Girls’ Generation. Het levenslied is nieuw terrein voor Freeman. „Als hiphopproducer word je niet standaard bij Wolter Kroes of Tino Martin gezet, omdat ze niet weten wat je kan”, legt hij uit. „De meeste hiphopproducers zijn alleen beatmakers, maar ik produceer ook en daarin wil ik de beste worden.” Tot dusver lukt dat aardig. „Als het goed is, hebben we het vervolgnummer al klaar liggen.” Inmiddels weten andere volkszangers hem ook te vinden. „Ik heb nog geen website, maar dat wordt wel tijd”, lacht hij.

Een album van Mart Hoogkamer is inmiddels in de maak, maar de zanger vertelt dat Ik Ga Zwemmen meer een uitstapje is dan een goede representatie van de muziek die hij graag maakt. „Mensen die mij een beetje kennen weten wel dat dit voor de lol is en dat je misschien wel de hitlijsten in kan komen met zo’n liedje. Maar dat dit zo zou lopen, had niemand verwacht.” Zijn hart ligt bij smartlappen. „Ik Ga Zwemmen is niet honderd procent mijn ding, maar het zijn wel honderd procent mijn eigen ingrediënten die ik erin heb gestopt.” Toch vindt hij het niet erg dat hij juist met dit nummer doorbreekt bij het grote publiek. „Heel eerlijk, als ik van tevoren geweten dat dit een hit zou worden, had ik ‘m alsnog uitgebracht”, lacht hij hardop. „Ik ga geen hit laten liggen. Dan ben je niet goed bij je hoofd.”