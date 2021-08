Zanger Bob Dylan beschuldigd van seksueel misbruik met destijds 12-jarig meisje

Zanger Bob Dylan wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Een 68-jarige vrouw claimt dat de Amerikaanse artiest haar op 12-jarige leeftijd misbruikte. Dylan ontkent het verhaal.

Het gaat dus om een zaak van heel wat jaren terug. De toen rond de 23-jarige Dylan zou in 1965 een jong meisje hebben mishandeld en misbruikt. Vooraf zou hij haar hebben gedrogeerd met alcohol en drugs. Entertainmentwebsite Page Six schrijft erover op basis van rechtbankdocumenten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh no. Not Bob Dylan. — ⚡ (@ThisStoicPoet) August 17, 2021

Aantijgingen seksueel misbruik Bob Dylan

De vrouw praat over meerdere incidenten tussen april en mei 1965 in een beroemd Amerikaans hotel, het Chelsea Hotel in New York. Volgens haar hebben de dingen die daar plaatsvonden, nog steeds impact op haar leven. En kampt ze met psychische problemen. Daarom eist ze nu jaren na dato een schadevergoeding.

In New York vervalt binnenkort een oude wet over verjaringstermijnen. Daardoor kunnen slachtoffers van kindermisbruik nog jaren na dato een rechtszaak aanspannen. Dat geldt ook voor de aanklacht tegen Dylan. Het slachtoffer, dat in de papieren genoteerd staat als J.C., durfde nu stappen te ondernemen. Om diezelfde reden kreeg vorige week ook de Britse prins Andrew beschuldigingen van seksueel misbruik. Als de verjaringswet vervalt, kunnen slachtoffers geen aangifte meer doen als het strafbaar feit verjaard is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I almost always believe accusers. But I’d never say “I’ll always” believe them. The Duke lacrosse case and other travesties come to mind. I hope Dylan is innocent. And my hunch says he is. But above all I hope the truth prevails. — Weatherman (@ChucklingLotus) August 17, 2021

Zanger ontkent beschuldiging

Slachtoffer J.C. beschuldigt Dylan van ‘grooming’. Dat is een zedenmisdrijf waarbij de dader langzaam het vertrouwen wint van het slachtoffer. Om later die persoon seksueel te mishandelen of uit te buiten. Volgens J.C. gebruike Dylan zijn bekendheid en status om haar te bespelen.

Een woordvoerder van Dylan ontkende gisteren in een persverklaring de beschuldigen. De Amerikaanse artiest, die bekend staat als een van de beste liedjesschrijvers ter wereld, is inmiddels tachtig jaar oud. „Deze 56 jaar oude claim is niet waar en we zullen ons verwoed verdedigen”, meldde de woordvoerder.

Bob Dylan heeft als artiest wereldwijd een behoorlijk geroemde status vanwege zijn veelgeprezen liedjes. Hij ontving in 2016 daar zelfs een Nobelprijs voor Literatuur voor. Bekende liedjes van Dylan zijn Like a Rolling Stone, Hurricane en Blowin’ in the Wind.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.