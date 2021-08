BENR is groot door The Script en Måneskin, maar staat nu op eigen benen

Ken je die van die twee Nederlandse gasten die bij The Script in de Ziggo Dome mochten optreden? Ze konden en gingen niet. Het overkwam Bart en Robin van BENR. Sneu verhaal, maar niet getreurd. BENR gaat als een speer. Door datzelfde The Script, door Måneskin, door Qmusic, maar vooral door hunzelf. Vandaag is het tijd voor een nieuwe single, Hier Voor Mezelf.

Het nummer werd vanmorgen gelijk Hit van 100 op radiostation 100% NL.

BENR bestaat uit de Utrechtse artiesten Bart Maessen en Robin Zomer (beiden 28, geboren in IJsselstein) en is een TikTok en YouTube-sensatie. De twee zijn een letterlijk schoolvoorbeeld – net als U2 om maar een naam te noemen – van hoe een band of duo een muziekcarrière begint. Ze kenden elkaar als dorpsgenoten niet, maar kwamen elkaar tegen op de middelbare school in Nieuwegein. Als BENR maken zij nu al enkele jaren eigen muziek, maar ze vonden ook (of vooral) een vorm de opviel, héél erg opviel. Bart en Robin verbouwen covers uit de Top 40 tot nummers met een Nederlandse tekst. En tikken nu miljoenen views aan… De gekke verhalen volgden elkaar snel op. Genoeg reden om met Metro even achter de laptop te kruipen voor een videogesprek. „We hebben de wind aardig in de rug”, klinkt het aan de andere kant van het beeldscherm. Wat heet.

BENR was brutaal en benaderde (met succes) radiostations

Meer dan twee jaar geleden was daar voor BENR het allereerste probeersel, een mash-up van Billie Eilish. Daarna volgde het winnende nummer van het Songfestival, Arcade van Duncan Laurence. Bart: „We maken eigen Nederlandse vertalingen. Geen Google Translate, maar alsof het een eigen nummer had kunnen zijn.” De songs vielen in de smaak. „Heel brutaal zijn we toen radiostations gaan benaderen”, zegt Robin, de blondste van de twee. „Zo van: wij hebben iets bedacht en het scoort. Kan dat geen radio-item zijn? Dj Kai Merckx van ‘Q’ pakte ons op. Het is snel gegaan.”

Het Qmusic-verhaal nam al snel een bizarre en totaal onverwachte wending. Merckx had de wereldformatie The Script uit Ierland als gasten en liet de band de BENR-versie van hun nummer The Last Time horen en zien. Zanger Danny O’Donoghue vond het zo tof dat hij Bart en Robin uitnodigde om met The Script in de Ziggo Dome in Amsterdam op te treden. Data: 20 en 21 maart 2020. Je raadt het al: corona. De show werd verplaatst naar februari dit jaar, weer gecanceld. Een nieuwe datum is er nog niet, maar de uitnodiging staat nog altijd. Robin: „In twee uitverkochte Ziggo Dome-shows zouden we staan…”

Eerste keer optreden, voor 17.000 man

Zouden. Een woord dat de afgelopen jaar voor iedereen zo vaak geklonken heeft. Bart: „Kort voor de optredens ging Nederland in lockdown. Superzuur. Je voelt het een beetje aankomen, maar hoopt toch dat het nog nét doorgaat.” Robin: „Het zouden onze allereerste liveoptredens worden met z’n tweeën. En dan meteen nog in de Ziggo Dome voor twee keer 17.000 man ook. The Script zijn bovendien onze jeugdhelden. Dat speelden we in de brugklas al op onze gitaartjes bij Robin op de zolderkamer. Ooit gaat het gebeuren, maar we moeten nog even geduld hebben. Het zat niet meer, maar iedereen heeft last van corona.”

Door Måneskin ging het met BENR helemaal los

BENR ging stug door. Statisch en Tranen van Geluk werden als eerste eigen singles uitgebracht. Alweer het Songfestival zorgde echter voor de echte gekte op TikTok, YouTube en Spotify. Bart en Robin maakten een Nederlandse versie van het winnende Zitti et Buoni van Måneskin uit Italië en scoorden 620.000 views. Van dezelfde band volgde Beggin’ (1.300.000 views) en verschillende versies van I Wanna Be Your Slave. Met die laatste ging het pas echt los. De teller staat nu op 3,1 miljoen views. Robin: „Het was wel een dingetje. Wij maken zelf Nederlandstalige popmuziek en Måneskin harde rock met enorme uithalen. Maar heel tof om te doen.”

Op TikTok heeft BENR nu bijna 100.000 volgers, op YouTube 160.000 abonnees in op Instagram vind je ze hier. Bart: „Het is steeds weer gek als je ziet dat 1 miljoen mensen iets van ons hebben gezien. Het is een cijfertje, maar niet voor te stellen. Als een nummer hard gaat, refreshen we elke vijf minuten. En dan zijn er weer honderden nieuwe luisteraars en kijkers bij.”

BENR maakte snel stappen

En dat begon dus allemaal op die middelbare school. Robin: „We werden al snel vrienden met dezelfde muzieksmaak en vonden muziek maken heel leuk. We speelden The Script en John Mayer na en begonnen ook zelf liedjes te maken. Het was lang een hobby. Tot we zeiden: dit is onze droom toch? Laten we ervoor gaan. Het móet ons lukken. Gelukkig sloeg het supergoed aan.” Lang verhaal kort: om de veertien dagen zingen zij sinds twee jaar een nieuwe omgebouwde Top 40-hit bij Kai Merckx op Qmusic (donderdag 20.30 uur). En hebben zij getekend bij Cloud9 Music, hetzelfde platenlabel waarbij Roxanne Kwant deze week uitkwam (een Metro-interview met haar over mayonaise lees je hier). Dat had slechter gekund… Robin: „We zijn er blij mee. Ondanks corona hebben we zelf veel kunnen doen en grote stappen gemaakt.”

Krijgt BENR behalve lof ook reacties van mensen die melden dat de vertalingen niet kloppen en het concept dus niet helemaal snappen? Bart: „Ja en vooropgesteld: ze hebben natuurlijk gelijk. Dan zeggen ze dat het achtbaan had moeten zijn en geen Formule 1, om maar iets te noemen.” Robin: „Maar we maken nu eenmaal een nieuwe tekst, waarbij we proberen zoveel mogelijk in de klank van de Engelse woorden te blijven. Zingt een band you, dan komen wij met iets als boe of doe. Het is meer uitdagend dan een precieze vertaling maken.”

Hier hoor je Hier Voor Mezelf. Bart en Robin lanceren op een later moment de bijbehorende clip.

Fuck it, je bent er voor jezelf

Nog veel uitdagender is natuurlijk eigen werk. Vandaag is de volgende single verschenen, Hier Voor Mezelf. Het begin ‘ik sta hier in mijn eentje, het is niet mijn feestje’ klinkt als een treurige aangelegenheid, maar Bart weerspreekt dat direct. „Het gaat over mij en het heeft eigenlijk een mooi betekenis. Op feestjes focuste ik me altijd alleen maar op vrienden en of zij het wel leuk hadden. En of ze mij wel gezellig vonden. Ik vergat te genieten, omdat ik met mijn gedachten constant bij iemand anders zat.” Robin: „De boodschap is daarom fuck it, je bent er voor jezelf. Heb het zelf leuk, de anderen zorgen wel voor zichzelf. Als jij het naar je zin hebt, dan straal je dat gewoon uit. Het is niet verkeerd om af en toe schijt te hebben aan de rest. We zingen dan ook ‘ik zit in mijn bubbel en geef mezelf een knuffel’.”

Op naar de Ziggo Dome, wanneer dan ook

Schijt aan de rest dan ook maar en helemaal voor het eigen werk gaan? Nick & Simon aan de kant en BENR ervoor in de plaats? „Nou, nou…”, lacht Robin. „We zouden veel liever met Nick & Simon iets samen doen.” Bart: „We vinden die covers echt heel erg leuk, hoor. En met bijvoorbeeld Måneskin krijgen we er extra aandacht door. We leren er ook van en soms ook niet.” Maar op die Ziggo Dome moet uiteindelijk toch geen aankondiging van The Script staan, maar van BENR? Robin: „Daar gaan we voor. De Ziggo Dome uitverkocht maar dan voor onze eigen show, dat is natuurlijk een droom.”

