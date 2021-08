Baby op albumhoes Nirvana klaagt 30 jaar later makers aan: ‘Kinderporno’

Veel mensen kennen wel de iconische foto op de voorkant het album Nevermind van Nirvana. Een naakte baby in een zwembad die richting een dollarbiljet ‘zwemt’. Hoewel velen het een fantastische foto vinden, is er (in ieder geval) één iemand minder blij met de foto: de baby zelf.

De baby, Spencer Elden, is nu een volwassen man. Hij klaagt de band Nirvana en de maker van de foto nu aan. Elden vindt het dertig jaar later helemáál niet prettig dat hij als baby op de foto is gezet voor de foto op het album en meent dat zijn voogden destijds ook geen toestemming hebben gegeven om hem af te beelden op de iconische albumhoes.

‘Nirvana-foto is kinderporno’

Elden gaat zelfs verder en noemt het gebruik van de foto ‘kinderporno’ en ‘seksuele uitbuiting’. Hij zegt dat er beloofd is dat zijn geslachtsdeel met een sticker bedekt zou worden, maar ook dat is nooit gebeurd. Hij meent „levenslange schade” te hebben opgelopen door de albumhoes, aldus de rechtbankdocumenten, die TMZ publiceerde. Daarom eist de man een schadevergoeding van 150.000 dollar.

Het bedrag zal niet zo’n groot probleem zijn voor de band. Moeilijker wordt de andere eis van Elden: dat de foto op de cover van het album nooit meer wordt vertoond. Hoe de mensen rondom Nirvana over de eisen van Elden denken is niet bekend; het team van Nirvana heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. De band is al sinds 1994 uit elkaar, na de dood van zanger Kurt Cobain. Ook Krist Novoselic en Dave Grohl zaten in de band. Grohl is nu de frontman van de Foo Fighters.

Iconische baby-foto op albumhoes Nirvana

Hoe is deze foto eigenlijk tot stand gekomen? We horen het je denken. De fotograaf van de iconische albumhoes, Kirk Weddle, was bevriend met Eldens vader en vroeg hem of hij de destijds vier maanden oude baby mocht fotograferen. Het is niet duidelijk of Eldens vader ook daadwerkelijk heeft toegezegd om de foto op de cover te zetten, wat later een van de meest iconische albumcovers ooit werd. Op het album Nevermind stond ook het populairste Nirvana-nummer ooit: Smells Like Teen Spirit. De foto, waarop Elden als baby naar een dollarbiljet aan een vishaakje zwemt, staat symbool voor het verdwijnen van jeugdige onschuld. De fotograaf beweert in elk geval dat er wél toestemming is gegeven.

Tatoeage en fotoshoot

Opvallend is dat Elden eerder geen groot probleem leek te hebben met het album Nevermind. Sterker nog: hij liet de titel op zijn borst tatoeëren. Ook poseerde hij in 2016 nog eens op dezelfde manier voor Weddle, maar dan in een zwembad. „Ik zei tegen de fotograaf: ‘Laten we het naakt doen’”, vertelde Elden destijds tegen de New York Post. „Hij vond dat een beetje raar, dus ik heb mijn zwembroek aangetrokken.” In een interview met GQ in 2016 liet hij echter rond dezelfde tijd weten dat hij niet meer zo blij was met zijn foto op de albumcover van Nevermind.