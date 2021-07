Billie Eilish: ‘Wijde kleding had niet het gewenste effect’

Naast haar goede muziek kennen we Billie Eilish ook als iemand die veel wijde kleding draagt. De Amerikaanse deed dit bewust. Ze wilde zo proberen om het beeld dat mensen van haar lichaam hebben te bepalen. In een interview met Vogue Australia geeft Eilish nu toe dat die tactiek niet echt werkte.

„Natuurlijk werkte het niet echt”, stelt Eilish. De 19-jarige verscheen recent op de cover van de Britse Vogue in lingerie. Dat leverde veel reacties op. Iedereen was er immers aan gewend dat Eilish altijd wijde kleding droeg. Ongeacht wat ze draagt, wil Billie graag de controle hebben. Ze wil zelf kunnen bepalen wat voor beeld mensen van haar en haar lichaam hebben.

‘Moeilijk om het verhaal te beheersen’

„Het is erg moeilijk om het verhaal te beheersen als je je in mijn positie bevindt, toch? Je hebt er niet echt veel controle over, maar je kunt het proberen”, vertelt Eilish. Ze baalt ervan dat het beeld dat mensen van je hebben belangrijk is. „Ik zou willen dat ik gewoon zou kunnen zeggen ‘Het maakt me allemaal niets uit. Jullie doen het’. Het ding is dat ik dat eerder gedaan heb en het geeft me geen goed gevoel. Het is niet bevredigend.”



Volgens Billie is het enorm veel werk om het beeld dat mensen van je hebben te controleren. „Je kunt maar zo veel doen. Mensen gaan toch denken wat ze denken. Het is zo ontzettend belangrijk geweest om het beeld te hebben dat ik wil en om gezien te worden zoals ik gezien wil worden.”

Tweede album Eilish

Billie Eilish is vooral bekend van haar grote hits Bad Guy, Everything I Wanted en No Time To Die. In 2019 bracht ze haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? uit. Voor dat album won ze de Grammy voor Album of the Year. In totaal heeft de Amerikaanse inmiddels zeven Grammy Awards, twee American Music Awards, één Brit Award, twee Guinness World Records en drie MTV Video Music Awards op haar naam staan. Op 30 juli brengt Eilish haar tweede album Happier than Ever uit.