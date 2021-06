Spotify combineert astrologie en muziek in nieuwe audiohoroscoop-functie

De bekende muziek-app Spotify krijgt een bijzondere nieuwe functie waarbij je muziekvoorkeur samensmelt tot een heuse audiohoroscoop. Je luistervoorkeur was nog nooit zo gedetailleerd en had niet eerder zoveel diepgang.

De nieuwe functie heet ‘Only You’ en toont aan dat technologie een steeds gedetailleerder mechanisme wordt. Afgelopen woensdag lanceerde Spotify deze nieuwe tool, die dieper ingaat op jouw luistergedrag. De populaire ‘Wrapped-list’ die iedere gebruiker aan het eind van het jaar krijgt, deed het al goed bij veel Spotify-liefhebbers. Deze lijst toonde aan het eind van het jaar al jouw voorkeuren een meest beluisterde artiesten en nummers. Zodat je precies weet hoe jouw muzikale jaar eruit zag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I would post the “Only You” story that @Spotify makes for listener, but it’s just summing up all of my guilty pleasure music and I’d like to keep somewhat of the image I got left for myself online pic.twitter.com/PAEhXiR8hN — #TheJoyOfJoy (@TheJoyOfJoy_) June 6, 2021

Astrologie combineren met muziek

Voor de een is astrologie een zweverig tafereel, maar veel mensen interesseren zich tegenwoordig hierin. Aan de hand van sterrenbeelden, ascendanten, maan-tekens et cetera, pretenderen astrologie-liefhebbers veel van mensen af te kunnen lezen. TikTok staat vol met video’s over sterrenbeelden en hun eigenschappen. En astrologie is in deze tijd bij veel jongeren populair.

Spotify speelt slim in op die trend en past astrologie toe binnen de muziek-app. De nieuwe ‘Only You’-functie analyseert gedetailleerd jouw luistergedrag. De tool heeft drie tekens, bekend uit de astrologie. Het zonneteken, waarbij in de app bekend wordt welke artiest je het afgelopen jaar het meest luisterde. Een maanteken, dat zegt welke artiest het meest jouw gevoelige kant laat zien. En tot slot een ascendantteken dat je vertelt welke artiest je recent ontdekte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I really love these Spotify #OnlyYou statistics xD Apparently I am the only one who listens to Adele right after Powerwolf. When it comes to my "Unique Genre combination": I am kinda surprised it's unique, I think Opera Metal and Sountrack go rather well together. pic.twitter.com/UczT8voxpF — Farah Foory (@SaltyFarah) June 3, 2021

Spotify analyseert uitgebreid muziekvoorkeur

Maar het wordt nog uitgebreider. Ook laat Spotify je zien welke genres je het meest luistert en welke nummer je ’s ochtends of ’s avonds draait. Of vraagt de streamingsdienst welke artiesten je zou uitnodigen voor het perfecte etentje. Op basis van al die analyses maakt het muziekplatform een playlist die dagelijks wordt bijgewerkt.

Nog even op een rijtje wat je kunt verwachten: