‘Groot feest na corona’ in Ziggo Dome en AFAS Live, maar niemand weet wanneer

Een knalfeest na corona komt eraan: Celebrate Life. Het moet helemaal losgaan in Ziggo Dome en AFAS Live. Maar ja, wanneer ‘de dag dat het weer mag’ is aangebroken, dat weet nog niemand. De voorverkoop is desondanks nu al begonnen.

Als alle coronamaatregelen en beperkingen er weer opzitten, organiseren Heineken, ID&T Events en MOJO een grootschalig evenement om te vieren dat alles weer kan. Het grote feest is aangekondigd als ‘dag dat het weer mag’ een wordt officieel Celebrate Life genoemd. Kaartjes voor het feest zijn nu te koop. Tja, ook al weet helemaal niemand wanneer die ‘dag dat het weer mag’ er precies is.

Ronnie Flex en Maan in AFAS Live

De snelheid van het vaccineren tegen corona gaat in ons land inmiddels als een trein. Dit ondanks de discussie die er over bestaat, zoals gisteravond ook weer in de talkshow Beau. Het vaccineren helpt Nederland in ieder geval op weg naar ‘de dag dat het weer kan’.

Hoewel er vanwege de onzekerheid over het coronavirus nog niet duidelijk is wanneer het evenement precies plaats kan vinden, zijn er wel vast wat artiesten geboekt. Tijdens Celebrate Life zullen De Jeugd van Tegenwoordig, Maan, Ronnie Flex & the Fam en Vunzige Deuntjes Soundsysteem het feest in AFAS Live aftrappen. Dit feest duurt van 18.30 tot 23.00 uur.



Feest na corona gaat bij de buren verder

Vervolgens gaat de viering verder in de Ziggo Dome, aan de andere kant van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Onder anderen Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve, Sunnery James & Ryan Marciano en een nog aan te kondigen special guest komen voor dit gedeelte van Celebrate Life op de poster. Vooraf moet je wel even goed gaan slapen, want in de grote concerthal wordt gefeest van 21.30 tot 06.00 uur. De kaartverkoop verloopt door middel van een pre-registratie. Geïnteresseerden moeten er daarom tijdig bij zijn en zich via de site van Ziggo Dome aanmelden.

Meteen aan de gang als het na corona weer kan

Volgen John Mulder, Managing Director van MOJO, is het plan voor het feest na corona „technisch waterdicht”. Er kan razendsnel geschakeld worden zodra er toestemming gegeven wordt. „Het mooie van Celebrate Life is dat het niet verplaatst of geannuleerd kan worden”, zegt Milan Raven van ID&T Events. „Het vindt namelijk plaats op de dag dat het weer mag.”