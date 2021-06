Minister De Jonge komt met speciale ‘vaccinatieplaylist’ op Spotify

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft een speciale vaccinatie-playlist gedeeld met zijn volgers. Vandaag maakte hij dat bekend op zijn social media.

„Hij is hier!”, schrijft De Jonge op Instagram. „Op veler verzoek: dé Prikplaylist. Nu op Spotify, door jullie samengesteld.” In de lijst staan zomerhits van 1987 tot 2003. „Voor als je een kwartiertje moet wachten na je prik bij de GGD of wanneer je met je vaccinatiebewijs op weg bent naar Zuid-Frankrijk of Italië.”

De afgelopen week vroeg minister De Jonge zijn volgers om hun favoriete zomerhits te sturen en daar werd massaal op gereageerd. „Van gouden platen tot guilty pleasures. Zo ontstond de soundtrack van deze vaccinatiezomer waarin we met elkaar naar mooie tijden gaan.”

De lijst voor de leeftijdsgroep van 1987 tot 2003 is via Spotify te beluisteren. Maar er komt nog meer, zo schrijft De Jonge: „Voor de geboortejaren van vóór 1987 moet de lijst nog worden afgemaakt.” En ook voor iedereen die na 2003 geboren is komt er een playlist, mocht er worden besloten om ook 12 tot 17-jarigen te gaan vaccineren.



Alle volwassenen in Nederland uitgenodigd

Alle volwassenen in Nederland hebben inmiddels een uitnodiging gehad. Half juli kunnen de jongste leeftijdsgroepen een prik halen. In de tweede helft van augustus kan de tweede prik gepland worden. Dan zouden alle 18-plussers in Nederland de mogelijkheid gehad moeten hebben om zich te laten vaccineren.



Intussen worden er in rap tempo versoepelingen doorgevoerd. Vanaf zaterdag 26 juni verdwijnen zo goed als alle coronamaatregelen. Mondkapjes zijn dan alleen nog verplicht in ruimtes waar geen 1,5 meter afstand mogelijk is en horeca mag weer onbeperkt open. Eind augustus besluit het kabinet of ook de laatste basisregels verdwijnen.

Voor de derde keer aantal nieuwe besmettingen onder duizend

Afgelopen etmaal zijn er 713 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM geregistreerd. Het is de derde keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt. Het weekgemiddelde ligt nu ook onder de duizend: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 957 positieve tests per dag geregistreerd. Vrijdag lag dit gemiddelde nog op 1032 en vorige week zaterdag op 1493.