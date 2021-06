Bilal Wahib-boycot van 3FM voorbij, draaien na drie maanden weer zijn muziek

De Bilal Wahib-boycot van zowel 3FM als FunX is voorbij. 3FM was daarbij gisteren de eerste: Sander Hoogendoorn draaide het nummer Tigers. Dat was de eerste keer sinds het Instagram-incident van de acteur en rapper dat er een nummer van Wahib op de Nederlandse publieke radio te horen was. Een woordvoerster van de NPO heeft een bericht daarover van de NOS bevestigd.

Eind maart vroeg de 22-jarige Wahib tijdens een livestream op Instagram een 12-jarige jongen zijn piemel te laten zien. Hij zou dan duizenden euro’s krijgen. Maar zodra de jongen deed wat de rapper hem opdroeg, zei Wahib dat hij dat geld niet zou geven. Niet lang daarna lieten veel partijen hem vallen, waaronder platenlabel TopNotch.



Ik heb een klein stukje gedeeld. Het kind niet te zien, maar wel die walgelijke uitspraak van Bilal. Hoe. Ben. Je. Zo. — Charisa Chotoe (@charisatalks) March 23, 2021

Bilal Wahib-boycot door 3FM

„Als zender zetten we hem op dit moment niet op de playlist”, stelt de woordvoerster van NPO. „Maar dj’s mogen wel zelf besluiten zijn muziek te draaien als zij zich daar goed bij voelen.” Dat beleid geldt niet alleen voor 3FM, maar ook voor zender FunX, die doorgaans meer muziek van Wahib draait dan 3FM. Ook Qmusic en SLAM! draaiden na het incident de muziek van Wahib niet meer. Radio 538 bleef dat als enige doen. Of Qmusic en SLAM! de boycot ook hebben opgeheven, is niet duidelijk.

Veel mensen waren het niet eens met de vele boycots. Zo zei Luuk Ikkink bij RTL Boulevard dat „het bijna voelt als een soort van heksenjacht, waar geen einde meer aan lijkt te komen. Het gaat te ver.” Ook Ikkink kan nu dus opgelucht ademhalen, want de boycot is opgeheven.

TopNotch

Verder pleitte RTL Boulevard ervoor om de muzikant een tweede kans te geven. Die oproep richtten ze vooral aan TopNotch. Dat is een grote speler in het muzikale landschap, en zij lieten Wahib binnen een paar uur vallen. Toen Lil Kleine, de ster van het bedrijf, werd aangehouden vanwege een incident op Ibiza, ondernamen ze geen stappen.

„Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen”, reageerden ze destijds.

Binnenkort is Wahib ook weer in de bioscopen te zien. 22 juli komt Meskina namelijk uit, waarin hij een rol heeft. De film gaat over Leyla (Hassouni), een dertiger die geen man, kind of goede baan heeft en daarom wordt bestempeld als een loser. Ook Maryam Hassouni en Soundos el Ahmadi spelen in de film.