Awakenings Festival gaat niet door: ‘Gebrek aan politie’

Awakenings Festival gaat dit jaar wederom niet door. Dat maakte de organisatie donderdag bekend op de social media-kanalen van het evenement.

Aan NU.nl laat de gemeente Haarlemmermeer weten geen vergunning te kunnen verlenen. De reden volgens de gemeente is dat voor het evenement niet genoeg politie ingezet kan worden. Volgens Awakenings heeft het niet verlenen van een vergunning geen duidelijke reden. „Er wordt gezegd dat er niet genoeg politiecapaciteit beschikbaar is, maar we hebben al lang bewezen dat festivals van dit formaat plaats kunnen vinden met heel weinig inmenging van politie”, reageren de organisatie op Instagram.



Awakenings verplaatst

„Helaas blijft de gemeente bij de beslissing en kan dit niet worden veranderd”, besluit de organisatie teleurgesteld. Awakenings Festival ging vorig jaar ook niet door vanwege de coronacrisis. Het zou toen de twintigste editie van het tweedaagse technofestival worden. Eerst vond het festival dit jaar plaats op 26 en 27 juni. Traditiegetrouw wordt het festival het laatste weekend van juni gehouden. Die datum kwam te vroeg, en dus werd Awakenings Festival verplaatst naar september.

De woordvoerder van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, laat aan NU.nl weten dat alle verplaatste evenementen naast elkaar zijn gelegd. Er werd daarbij gekeken naar de hoeveelheid politie die nodig is voor elk event. Op basis daarvan besloot de gemeente dat Awakenings niet door kon gaan. Festivals die na augustus gepland zijn, gaan wel allemaal door.

ADE en 25-jarig bestaan

De organisatie van Awakenings laat op social media weten voor 2022 alvast een heleboel in petto te hebben. Het feest bestaat dan 25 jaar. Ook de plannen voor het Amsterdam Dance Event (ADE) worden volgende maand onthuld.