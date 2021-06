Awakenings zet met ADE technoshow Reinier Zonneveld in Ziggo Dome neer

Het Awakenings Festival is vanwege logistieke redenen rondom de coronamaatregelen uitgesteld tot 2022. De organisatie kondigt vandaag echter wel een grote show van Reinier Zonneveld in de Ziggo Dome aan.

Dit gaat gebeuren tijdens het Amsterdam Dance Event. „We gaan extreem uitpakken”, aldus de muzikant tegen Metro.

Na ruim een jaar binnenzitten, staat iedereen weer te popelen om te kunnen dansen. Dat kan dit najaar tijdens het Amsterdam Dance Event. In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 oktober is de Ziggo Dome het toneel van een all-night soloshow van technoartiest Reinier Zonneveld. Die show wordt wereldwijd de grootste in zijn soort. „Het is anders dan wanneer je anderhalf uur op het podium staat”, vertelt Zonneveld enthousiast over het aanstaande optreden in de concertzaal. „Als je een uur hebt, knal je op een festival al je hits er doorheen. Nu kun je echt een reis door de muziek maken.”

Zonneveld is zelf verbaasd over Ziggo Dome

Zonneveld had het niet zien aankomen om een show te geven op de plek waar eerder grootheden als Ariana Grande, Pearl Jam, Shakira, U2, Taylor Swift en Madonna op de bühne stonden. „Ik was in eerste instantie een beetje verbaasd”, erkent hij. „Ik had niet gedacht dat ik met ADE in de Ziggo Dome zou staan. Het is een droom om een soloshow op zo’n locatie te doen. We zijn meteen gaan brainstormen met het team van Awakenings. Wat wil je op een avond? Met zo’n ruimte kun je ongelofelijk veel. Alles is er aanwezig. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil.”



Awakenings heeft primeur tijdens ADE

Met het optreden van Reinier Zonneveld in de Ziggo Dome heeft Awakenings de primeur om het eerste technofeest ooit te organiseren in de Amsterdamse concerthal. Nooit eerder heeft de dancefeestorganisator op deze locatie een show op poten gezet. Sinds zijn opening in 2012 heeft de Ziggo Dome wel veelvuldig zijn deuren geopend tijdens ADE, onder anderen voor dj-sets van Tiësto en Calvin Harris. „Awakenings kan niet doorgaan, dus we moeten wel even next level gaan”, vertelt Zonneveld opgewekt.

Kaarten zijn vanaf vanavond 20.00 uur te koop.