The Streamers stoppen op hoogtepunt in de Kuip

Zaterdagavond 29 mei vindt het derde en laatste concert plaats van gelegenheidsband The Streamers in de Kuip in Rotterdam. „Je moet op je piek stoppen”, zegt Suzan van Freek.

Nog één keer komen ze samen: Guus Meeuwis, Rolf Sanchez, Kraantje Pappie, Suzan & Freek, Roel van Velzen, Snelle, Paul de Munnik, Typhoon, Thomas Acda, Diggy Dex, Nick & Simon, Maan, Danny Vera, Miss Montreal, Armin van Buuren en Paul de Leeuw. Eerder gaf dit collectief al twee zeer goed bekeken streamconcerten, de eerste in Carré en de tweede op Paleis Noordeinde, en nu sluiten ze de reeks af op wat als heilige grond beschouwd wordt door zowel voetbal- als muziekliefhebbers. Ter gelegenheid van dit slotconcert van The Streamers sluit ook André Hazes zich aan bij deze Nederlandse supergroep. Diggy Dex en Suzan Stortelder blikken samen met Metro terug op de twee eerdere edities en kijken vooruit naar de laatste.

De twee artiesten keuvelen via een Zoomverbinding, elk vanuit hun eigen huis, over het succes van The Streamers. „Ik had niet verwacht dat zoveel mensen thuis mee aan het genieten waren”, bekent Diggy Dex, onder meer bekend van de hit Treur Niet (Ode Aan Het Leven). „We kregen berichten van mensen die aan het meezingen waren. Hoe cliché dat ook is, maar daar ben ik heel dankbaar voor.” Suzan kreeg complimenten van de kijkers van de streamconcerten. „Het komt wel vaker voor dat mensen zeggen wat ze ergens van vinden, maar nu kwamen ze echt de dag erna op straat naar me toe om te zeggen dat ze dit heel leuk vonden. Heel veel mensen hebben gekeken en dat heeft ons een beetje samengebracht, voor mijn gevoel.”

In het rijtje Tina Turner en The Stones

Na een paar minuten voegt Machiel Hofman zich bij het gesprek, terwijl hij zijn dagelijkse rondje joggen aan het afronden is. Hofman is creative director en eigenaar van concertorganisator Tribe Company, dat ook verantwoordelijk is voor het jaarlijkse muziekevenement Vrienden van Amstel Live in Ahoy. „We hebben besloten eind mei te eindigen waar iedere grote band moet eindigen, in het rijtje Tina Turner, Pink Floyd en The Rolling Stones”, zegt Hofman als hij eenmaal klaar is met joggen. „Daar moeten The Streamers ook staan. We hebben allemaal goede hoop nu de terrassen weer open zijn en alles weer wat langer mag. Het livecircuit begint weer wat tekenen van leven te vertonen. We hebben de bijdrage geleverd die we wilden leveren, dus we gaan met een grote klapper eruit op 29 mei.”

Wat de organisator al kan verklappen is dat in elk geval een eerbetoon wordt gebracht aan de grote artiesten die in het verleden de Kuip tot de nok toe gevuld hebben. „Hij weet het nog niet, maar Paul de Munnik gaat iets van René Froger zingen”, grijnst Hofman. Enthousiast zingt Suzan een regel uit Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken. „Een vers kopje theeee!” Naast het concert zelf, dat volgens Hofman wel eens drie uur kan gaan duren, kunnen toeschouwers op aankomende zaterdag meekijken naar de voorbereidingen. „Een uur de voor show begint, blikken we terug op de afgelopen periode, krijg je een kijkje in de kleedkamers, zie je hoe ze richting het veld gaan en zich voorbereiden.”

The Streamers: echte vriendschap

Beide artiesten zeggen heel erg te genieten wanneer ze hun collega’s zien optreden. „Als je er live bij bent wanneer Duncan Laurence Arcade zingt, dan denk je: ‘Dit is toch niet normaal!’”, roept Diggy Dex. „Hij gooit een paar vocale wisselingen erin die voor mij onhaalbaar zijn. Dat is echt genieten. Thomas Acda en Paul de Munnik hebben die magie ook nog steeds.” Suzan zegt veel van haar collega’s te leren. „Het is leuk om te zien hoe mensen het podium gebruiken. Tijdens de vorige editie zat ik in een girlband met Maan en Sanne (Hans, red.). Maan gaat helemaal los op het podium, terwijl ik wat rustiger ben, maar dan stappen ik en Sanne ook uit onze comfortzone. Dat je denkt: ‘Dit kan ik ook!’”

https://www.instagram.com/p/CONzKnBsNun/

Wat de artiesten bovenal waarderen aan de shows en repetities van The Streamers zijn hun vriendschappen met andere optredende muzikanten. „De een ken je beter dan de ander, al is muziek hetgeen dat ons bij elkaar heeft gebracht”, licht de rapper toe. „Maar we kletsen ook over vakanties, kinderen of een nieuw huis en dan laten ze even foto’s zien.”

Het is geen toeval dat deze club mensen bij elkaar zit, vult Hofman aan. „Bij Vrienden van Amstel zie je dat het goed klikt met elkaar. Wanneer dat clubje bij elkaar komt voor de opnames van een filmpje zie je dat ze een leuke tijd hebben. Dat is niet gespeeld.” De basis is, zo zegt hij zelf, gezelligheid. „Als ik ze in een bus zie zitten dan is het af en toe net een kleuterklas”, lacht Hofman. „Het is echt een zooitje. Iemand moet zeggen: ‘We gaan linksaf’, anders gaan we echt niet linksaf.”

Geen publiek in de Kuip

Ondanks de grootte van het stadion waar The Streamers hun korte bestaan afsluiten, zal er geen publiek bij aanwezig zijn. „Het grote voordeel is dat we zijn elkaars publiek zijn”, vindt Diggy Dex. „Ik heb met mijn eigen band ook streams gedaan en dat is heel gaaf en een paar duizend mensen kijken ernaar, maar je mist interactie. Hier is die ruimte er wel. Wat mensen thuis meekrijgen, ervaar je pas als je van het podium afloopt.”

Wat dat betreft zijn de stream-only shows van deze gelegenheidsband heel anders dan de Fieldlab-evenementen, zoals het Eurovisie Songfestival en de 3FM Awards, waarbij ondanks de pandemie wél publiek aanwezig kon zijn. „Het fenomeen Fieldlab Events draagt bij aan ontwikkeling en kennis”, stelt Hofman.

Van niemand afhankelijk

„Het is in dat opzicht goed om te doen, want het zet onze sector op een positieve manier op de kaart”, vervolgt hij. „Dat is alleen maar winst. Alleen: Fieldlab Events kosten de organisatie geld vanwege de beperkingen, omdat we allemaal een slag om de arm houden. Ik las dat Pukkelpop en Tomorrowland evenementen voor vijf- tot tienduizend mensen mogen organiseren. Dat kan niet. We hebben de oude situatie nodig om onze sector levend te houden. Als het niet dit najaar opnieuw opgestart is, hebben we een heel groot probleem. Ik hoop dat het allemaal doorgaat en we niet nog grote tegenslag krijgen.” Suzan is het er roerend mee eens. „Het is spannend om ergens naar uit te kijken, want je wil die teleurstelling niet meer voelen. Met The Streamers ben je van niemand afhankelijk. Dat heeft ons het afgelopen halfjaar positiviteit gegeven.”

De livestream van The Streamers start zaterdagavond 29 mei om 20.15 uur. Toegang tot de livestream kan alleen worden verkregen door vooraf een gratis kaart te bestellen via www.thelivestreamers.nl.