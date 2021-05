Speciaal Eurovisie-dorp geopend en nog meer Eurovisie Songfestival-nieuwtjes

De virtuele Eurovision Village opent vandaag zijn deuren, om klokslag 20.00 uur. Dan geven songfestivalbaas Martin Österdahl en de Rotterdamse songfestivalwethouder Said Kasmi samen online het startschot. Daarna geeft dj Afrojack vanaf De Hef in Rotterdam een optreden van een uur.

De Eurovision Village is jaarlijks de ontmoetingsplaats voor songfestivalfans in de gaststad. Maar vanwege de coronacrisis kon er geen fysieke fanzone op de Binnenrotte worden opgebouwd en werd een online-alternatief opgezet. Op het platform is een 3D-wereld van Rotterdam gemaakt waarin bekende bezienswaardigheden zoals de Euromast, de Markthal, de kubuswoningen en natuurlijk Rotterdam Ahoy zijn opgenomen.

In de komende week zijn er onder meer optredens van Duncan Laurence en Johnny Logan. De presentatie is in handen van Paul de Leeuw, de Eurovision Village is open tot en met 23 mei.



Music connects people. Visit the Online Eurovision Village featuring Rotterdam. Enjoy the live online concerts by @afrojack, @dunclaurence, Johnny Logan and many more.

Act Jeangu Macrooy

De act van onze vertegenwoordiger op het Eurovisie Songfestival, Jeangu Macrooy, is na twee repetities bijna perfect. „Als het ook zo in de finale gaat, zijn we heel erg tevreden”, zei de zanger vandaag op de afsluitende persconferentie in Rotterdam Ahoy.

De zanger voelde zich veel zekerder dan donderdag en dat was terug te zien op het podium. Jeangu, ook zichtbaar veel meer ontspannen in de persconferentie, benoemde dat verschil ook in gesprek met de pers. „We kennen het podium nu. Dat was twee dagen geleden wel anders. We weten wat we doen. Ik heb ervan genoten. De energie was goed”, vindt de zanger.

Jeangu’s achtergrondzangeres A Mili sloot zich daarbij aan. „We waren vandaag meer voorbereid. Volgens mij hebben we het perfect gedaan.” Jeangu: „Als het zo blijft zijn we tevreden, maar er komen nog meer repetities. Elke keer dat we optreden wordt het iets beter.”



Rotterdam Live: Op de persconferentie zong @JeanguMacrooy a capella 'Birth Of A New Age' #songfestival

Eurovisie Songfestival gaat Nederlandse clichés niet uit de weg

Maar de grote vraag is: hoe gaan de Eurovisie Songfestival-shows eruit zien? De Head of Show, Gerben Bakker, zegt dat de drie liveshows in ieder geval niet vol met klompen, kaas en tulpen zitten. „Maar een beetje cliché mag wel”, lacht hij in gesprek met het ANP. Zijn doel is om alle facetten van Nederland te laten zien.

„Bovenaan stond eigenlijk de Nederlandse diversiteit. Daar hebben we heel erg lang over nagedacht”, zegt Bakker, die normaal gesproken freelance programmamaker is. Al die verschillende kanten van Nederland komen vooral terug in de zogeheten postcards, de introductiefilmpjes voor de 39 deelnemende landen. „Als je al die 39 postcards achter elkaar ziet, weet je eigenlijk niet wat je ziet. Er zitten locaties tussen die je totaal niet verwacht: van waanzinnige natuurgebieden tot industrie en architectuur.”

Volgens Bakker, die als Head of Show verantwoordelijk is voor de complete inhoud van de liveshows, tonen die filmpjes de „rijkheid” van Nederland. „En dat er dan af en toe iets authentieks voorbij komt waar Nederland bekend om is, dan mag dat. We hoeven onze ogen niet te sluiten”, vindt hij. „Laten we eerlijk zijn: als toeristen naar Nederland komen dan gaan ze toch echt naar de tulpen kijken.”

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 18 en 20 mei, de grote finale op 22 mei.