K3’s hitschrijver Miguel Wiels stopt na 23 jaar: ‘Dankbaar en trots’

Van Alle Kleuren tot Kuma Hé en van Oma’s aan de Top tot de Hippie Shake: grote kans dat Miguel Wiels heeft meegeschreven aan deze K3-hits. Na 23 jaar, 248 nummers en 22 albums stopt de tekstschrijver en componist ermee, zo schrijft hij in een Instagrampost. Wiels zegt ‘Dankbaar en trots’ te zijn op de afgelopen 23 jaar.

In de afscheidspost bedankt Miguel Wiels zijn mede componisten, tekstschrijvers en de 7 K3’ers waarmee hij heeft samengewerkt. Ook het publiek krijgt een dankwoord. „Dankjewel publiek, voor een fantastische ride die 23 jaar duurde”, schrijft de componist bij een reeks foto’s.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dankwoorden van oud K3-tjes

De post maakt veel los onder oud-collega’s en fans. Zo reageert oud K3-lid Kristel Verbeke: „23 jaar het volhouden met 7 vrouwen op uw dak… Dat alleen al verdient een medaille! De koppigste ooit, maar zonder jou was het ons niet gelukt…. Nooit zo graag op een podium gestaan dan dicht naast jou.”

Ook ex-K3-lid Kathleen Aerts reageert vol lof op het bericht van haar oud collega. „Hey Mickey, niets dan mooie herinneringen aan onze tijd in de studio en op het podium. Nu heb je misschien tijd om eens met het gezinnetje naar Zuid-Afrika te komen? Altijd welkom!”

‘Bedankt voor al die nostalgische hits’

Het nieuws dat de componist K3 gaat verlaten slaat bij veel fans in als een bom. Op Twitter en Instagram regent het dankwoorden, vooral van oudere fans die zijn opgegroeid met de muziek van K3.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bedankt voor al die nostalgische hits en veel succes met de andere projecten 🙂 — Jeffrey (@JeffreyBoon) May 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bedankt held. Bedankt voor de fijne muzikale kindertijd! — Jentl (@JentlNoppe) May 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bedankt voor 23 jaar mooie liedjes van K3👍❤️ — claudia (@ckdaams) May 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jij dank je wel. Je bent zo muzikaal en hebt zoveel mensen plezier gebracht. Heel veel succes met wat je nu gaat doen. En geniet! — Wim Smits (@WimSmits1012) May 5, 2021

Het begon met ‘Heyah Mama’

K3 werd in 1999 in één klap beroemd toen de driekoppige muziekgroep meedeed aan de voorronde van het Eurovisie Songfestival met het nummer Heyah Mama. K3 ging toen niet door naar de volgende ronde, maar bracht het nummer wel uit als single. In de tekst van Heyah Mama is te horen dat kinderen toen nog niet de doelgroep waren. De tekst wordt namelijk seksistisch genoemd. Later werd bevestigd dat K3 zich toen nog richtte op jongeren en jongvolwassenen. Daarna is de doelgroep bijgesteld naar kinderen. Zij reageerden namelijk enorm positief op de muziek.

Bekijk hieronder het optreden van K3 bij de voorronde van het Eurovisie Songfestival in 1999. Heyah Mama was de eerste grote K3-hit die Wiels schreef. De tekstschrijver vertelde aan het AD dat hij het lied schreef in een achterkamertje in het Belgische dorp Beervelde.

Eerder dit jaar werd bekend dat Klaasje K3 zal verlaten. De zoektocht naar een vervanger is in volle gang. Wie Miguel Wiels gaat vervangen, is nog niet bekendgemaakt.