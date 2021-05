Jeangu Macrooy haalt de New York Times: ‘Black Lives Matter-moment’

‘Onze’ Jeangu Macrooy heeft met zijn optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival The New York Times gehaald. Zij wijden een artikel aan hem, waarin ze zijn optreden prijzen. Ze noemen het een „Black Lives Matter-moment”.

Volgens de recensent is het „geweldig” dat Macrooy gekozen heeft voor een lied met veel Surinaamse elementen. Birth of a New Age bevat bijvoorbeeld zinnen in Sranantongo, een veelgesproken Surinaamse creooltaal. De taal ontstond tijdens de slavernijperiode en was lang verboden in het land. De tekst in het lied verwijst expliciet naar de veerkracht van mensen van kleur. In de clip worden ook rituelen uitgevoerd die bij winti horen, een traditionele Afro-Surinaamse religie.



The Netherlands' #Eurovision entry, "Birth of a New Age" performed by Jeangu Macrooy, paid tribute to the Black Lives Matter movement. https://t.co/AlE0cjRmn3 — The New York Times (@nytimes) May 22, 2021

‘Black Lives Matter-moment’ van Jeangu Macrooy

Volgens The New York Times past Macrooy met zijn bijdrage in een lange traditie van songfestivalnummers over sociale of politieke kwesties. Nederland eindigde op de 23e plek. Het lied kreeg wel punten van de vakjury, maar het publiek kende de bijdrage van Macrooy nul punten toe. Hij eindigde met 11 punten in totaal. In het artikel van de Amerikaanse krant wordt ook gezegd dat Jeangu amper een kans heeft om te winnen, maar zij wijten dat aan het feit dat landen bijna nooit twee keer achter elkaar winnen.

In aanloop naar het songfestival werden er veel grappen gemaakt over de zin „yu no man broko mi”, een zin in Sranantongo. De zin betekent „je kunt mij niet breken”, maar werd door veel mensen verbasterd tot „you don’t want broccoli”. Jeangu zingt ook

„mi na afu sensi”, letterlijk vertaald „ik ben een halve cent”. In combinatie met „yu no man broko mi” is dat een Surinaams gezegde.

Maar Jeangu doet het alsnog goed onder de Nederlanders, ondanks de grappen. Zo schrijft Rob Jetten (D66): „Prachtige performance van Jeangu Macrooy, met een waardevolle boodschap aan iedereen die het horen wil: „Je kunt mij niet breken”. Geen plek op het erepodium, maar wel in het hart. Trots op de Nederlandse inzending!”



Prachtige performance van @JeanguMacrooy met een waardevolle boodschap aan iedereen die het horen wil: "je kunt mij niet breken" Geen plek op het erepodium, maar wel in het hart. Trots op de Nederlandse inzending! 🇳🇱 🇸🇷 #BlackLivesMatter https://t.co/3ZzdLLGHGv — Rob Jetten (@RobJetten) May 23, 2021

6,1 miljoen Nederlanders keken naar finale Eurovisie Songfestival

De meeste Nederlanders keken naar de finale van het Eurovisie Songfestival toen Jeangu Macrooy optrad. Dat was iets na 23.00 uur. Toen zaten ruim 6,1 miljoen Nederlanders voor hun televisie, laat de Stichting Kijkonderzoek vandaag weten.

De uitzending trok al een recordaantal van 5,4 miljoen kijkers. „Zeker in vergelijking met de eerdere edities was het kijkgedrag tijdens de uitzending redelijk constant”, legt SKO-directeur Sjoerd Pennekamp uit. „Al binnen een kwartier zaten we op 5 miljoen kijkers. En mensen zapten nauwelijks weg.”

Na twee uur volgde de piek van het optreden van Jeangu Macrooy, met het nummer Birth of a New Age. Opvallend is volgens Pennekamp ook hoeveel mensen er stopten met kijken nadat de uitslag bekend was gemaakt. „Normaal blijven kijkers na de uitslag nog langer hangen. Wellicht waren veel Nederlanders geen fan van de Italiaanse bijdrage.”