Fieldlab-concert Racoon voelt als oceaan om in te vluchten

De mannen van Racoon traden gisteravond voor het eerst in lange tijd weer eens op. Als onderdeel van Fieldlab Evenenementen kwamen ook 3500 bezoekers. Voor velen was het eerste concertbezoekje sinds lange tijd.

Net na 21.00 uur betreden de leden van de Zeeuwse band Racoon het podium van MAINSTAGE Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. „Wat voelt dit toch lekker, dat snot uit m’n strot”, zegt zanger Bart van der Weide lachend tegen het publiek. „Wij zijn net zo roestig met spel als dat jullie zijn met bier drinken. Dus als je het kut vindt ga je weg, anders veel plezier.” Het is voor Racoon ook al meer dan een jaar geleden dat het optrad voor een groot publiek.

Concert komt traag op gang

Zijn laatste woorden zijn overigens geen overbodige boodschap voor de zaal. De eerste twintig minuten voelen meer aan als het decor voor een schoolreünie dan als een uitzinnige mensenmassa. Zelfs het imponerende Don’t give up the fight, dat de band schreef voor Jayden die op 3-jarige leeftijd overleed aan kanker, kreeg de zaal niet stil. De veelgehoorde zin ‘wat leuk om gewoon weer andere mensen te spreken’ typeert tot dan toe de sfeer in de zaal. Van der Weide ontgaat dit niet en zegt na twintig minuten nog maar eens aan: „Wij zijn de band Racoon.”

En dan begint de zaal zijn roest van zich af te gooien. De interactie tussen artiesten en publiek komt op gang na het geliefde Don’t hold me down („voor de baas die je onderbetaalt”) en Ray Charles’ klassieker Hit the road Jack! Daarna is het de beurt aan de grootste hit die de band op papier ooit scoorde. En: deze avond is de eerste keer dat Racoon Het is al laat toch uit de kelen van een toehorend publiek hoort galmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nadat alle grote hits uit het verleden voorbij waren, sluit van der Weide af met: „We hopen jullie snel weer te zien.” En daarna geeft de band nog het treffende Shoes of Lightning als toegift. Vooral het refrein met de zin bring on the day to come blijkt passend. De leus wordt snel opgepikt, want voordat de Zeeuwse band het podium verlaat, regent het alweer ouderwets bierdouches. Na afloop neemt een groot deel van het overgebleven publiek deel aan massale polonaises, die doen herinneren aan wat ooit zo normaal was.

Racoon fans

Moeder Sandra en dochter Nora uit Boskoop genieten volop. In aanloop naar Moederdag wilden de twee liefhebbers van Racoon maar wat graag samen naar een concert. Vooral Nora: „Ik ben achttien, dit is wat ik wil doen.” Aan het ontbreken van coronaregels na binnenkomst hoefden moeder en dochter niet lang te wennen. „Het is een soort bevrijding wanneer dat mondkapje af mag.”

Fieldlab-onderzoek

Ook aanwezig bij Racoon is OMT-lid en hoofdonderzoeker van Fieldlab, Andreas Voss. Hij is verheugd om weer eens bij een evenement aanwezig te zijn. „Ik ben blij dat ze een plekje voor me hebben vrijgemaakt”, zegt hij. De Duitse hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is vooral blij dat deze evenementen „de kans geven om op te schalen en nieuwe technologieën uit te proberen”. Hiermee doelt hij op het aanstaande Eurovisie Songfestival in het Rotterdamse Ahoy, waarvoor de oude technologieën niet helemaal toereikend waren.

Voss reageert ook op de kritiek die hij en Fieldlab kregen naar aanleiding van het geplande Koningsdagfeest van Radio 538. „Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, legt hij uit. „Zowel de lokale horeca als het nabijgelegen ziekenhuis in Breda zaten in een lastige situatie. Bij zo’n grote onderneming moet dan alles kloppen en dat was niet het geval.”

Voss snapt dan ook „volledig” dat er uiteindelijk geen vergunning is verleend voor het evenement. „Ik sta en stond volledig achter het besluit van de burgermeester van Breda. Er is in deze fase van de pandemie altijd wel iemand tegen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ondanks dat het OMT-lid hoopt dat fieldlabs tijdens en na de zomer niet meer nodig zijn, wordt er de komende tijd nog meer geëxperimenteerd. Voss: „We willen in de winter niet met lege handen staan. Ik hoop dat het niet hoeft, maar we willen wel iets achter de hand hebben.”