Dit is ‘m: het officiële EK voetbal-anthem van Martin Garrix en U2-legendes

We knallen het weekend in! De officiële themesong van de UEFA EURO 2020 is eindelijk uit. Het nummer voor het EK voetbal is gemaakt door niemand minder dan onze eigen Martin Garrix en twee van de bandleden van U2.

Een mooier verjaardagscadeau had Martijn Garritsen niet kunnen krijgen. De dj, beter bekend onder de naam Martin Garrix, wordt vandaag 25 én zag de track die hij maakte voor het EK voetbal gereleased worden.

De track heet We Are The People en was vanzelfsprekend een jaar geleden al af. Maar omdat het eindtoernooi verplaatst moest worden in verband met corona, bleef het nog een tijd op de plank liggen.

Bono en The Edge

Drie jaar geleden begon Martin Garrix al aan het nummer en eigenlijk had hij al vanaf het begin het gevoel dat de stem van Bono, de zanger van de legendarische rockband U2, het beste over zijn beats zou klinken. En zo geschiedde. Niet alleen Bono stemde in met de samenwerking, maar ook U2-gitarist David Evans, beter bekend onder zijn alias The Edge.

Voor Garritsen is het een droom die uitkomt. Hij mag dan wel al jaren bij de top van de beste dj’s ter wereld behoren, werken met legendes als Bono en The Edge is voor de jonge producer uit Amstelveen een stapje hogerop.

Martin Garrix: ‘Trots’

„Samen met Bono en The Edge muziek maken voor een van de grootste sportevenementen ter wereld was een ongelofelijke ervaring”, zegt Martin Garrix. „Ik ben erg trots op wat we samen hebben gedaan en ben heel blij om het eindelijk met iedereen te kunnen delen.”

Met het maken van de track treedt Garritsen in de voetsporen van collega-dj David Guetta, die het anthem voor Euro 2016 maakte. Eerder waren onder meer ook Enrique Iglesias en Nelly Furtado makers van een EK voetbal-plaat.

Verenigd gevoel

„Voetbal en muziek hebben de kracht om mensen bij elkaar te brengen”, zegt UEFA-marketingdirecteur Guy-Laurent Epstein. „Ze zijn vectoren van passie en emotie en door ze te combineren wordt de viering van het toernooi door fans verder uitgebreid en wordt een nieuw publiek bereikt.”

De plaat wordt goed ontvangen door het publiek en is al honderdduizenden keren gestreamd. De onmiskenbare stem van Bono, de riffs van The Edge en de vrolijke beats van Martin Garrix lijken een mix te zijn die aanslaat. We Are The People moet ons een verenigd gevoel geven, ook in tijden van tegenslag, en zal de hele zomer rondom het EK te horen zijn.