Defqon.1 at Home kondigt line-up en app aan: klaar met grote platformen

De line-up voor de tweede editie van Defqon.1 at Home is bekend. Organisator Q-dance kondigt tevens een eigen app aan. „Ik ben een beetje klaar met de grote platformen met hun veranderlijke regels”, zegt creative director Jonas Schmidt.

Trouwe bezoekers van het jaarlijkse hardstylefestival in Biddinghuizen zijn ongetwijfeld teleurgesteld dat Defqon.1 ook dit jaar niet doorgaat. De organisatie hoopt dat de tweede stream-only editie enige soelaas biedt aan liefhebbers van het stevigere elektronische repertoire. De line-up liegt er in elk geval niet om, met grote namen als D-Block & S-te-Fan, Headhunterz, Angerfist, Ran-D en nog tientallen anderen, die van 24 tot en met 27 juni in Flevoland op de bühne staan. Sub Zero Project en Gunz For Hire zijn de afsluiters tijdens de traditionele Closing Ceremony en ook is de speciale film Power Hour The Movie te zien.

Vorig jaar kwam het hard binnen bij Q-dance dat het festival vanwege de coronauitbraak in het water viel. Nu is de stemming positiever. „We hebben al relatief vroeg aangevoeld dat het niet gaat gebeuren om vier dagen lang op een festival te logeren in een tentje met een hoop mensen bij elkaar”, aldus medeoprichter Jonas Schmidt. „Dus we konden erop sturen en hebben heel veel geleerd van de experimentele benadering van het jaar ervoor.”

Nieuwe app voor eigen content Defqon.1

De eerste editie van Defqon.1 at Home was een groot succes, vindt Schmidt. „Het voelde vreemd, want het is wat anders dan we normaliter doen, maar het was alsnog super bijzonder om te maken. Vooral omdat we besloten hadden om het enkel en alleen op onze eigen websites en platformen te draaien. Normaal zijn we ook op Facebook en YouTube flink aan het toeteren, maar op onze eigen platformen kunnen we alles beter monitoren.”

Het was een bewuste keuze om de grote socialmediaplatformen niet mee te nemen en dit jaar gaat Q-dance zelfs nog een stapje verder met een eigen app, genaamd Q-dance Network, die op 17 juni wordt gelanceerd. Wil je vier dagen lang alle acts van Defqon.1 at Home tot je nemen, dan moet je de app installeren. Schmidt belooft dat nieuwe en ook oude content rondom alle evenementen van Q-dance, waaronder hardcorefestival Dominator, in de toekomst in deze app-omgeving te vinden zal zijn.

En wat je dan kunt horen (en zien), is dit:

Extra festivaldag

Ander goed nieuws voor hardstyle-liefhebbers is dat Defqon.1 vanaf dit jaar een dag langer duurt. „Het was nogal een lang en ingewikkeld proces met lokale overheden”, legt Schmidt uit. Daarom duurde het volgens hem allemaal wat langer. Dit geeft de organisatie wel meer ruimte voor een creatievere invulling en om de artiesten op de juiste podia neer te zetten. „We hebben het langst mogelijke traject bewandeld, maar uiteindelijk is het gelukt.”

Hoewel de organisatie het betreurt dat Defqon.1 dit jaar alleen in digitale vorm doorgang kan vinden, hebben ze ervan afgezien om er een Fieldlab-evenement van te maken. „Het werd al heel snel bij het team duidelijk dat we niet een afgeleide van Defqon.1 moeten doen”, stelt Schmidt. „Als je drie of vier dingen niet kan doen, begint het al af te brokkelen. Dat kan niet. En het belangrijkste: Defqon moet met zijn allen. Als we maar vijfduizend mensen kunnen laten komen, kunnen we niet alles doen. Dat is niet waar wij voor staan.”

Meer informatie over Defqon.1 at Home vind je hier.