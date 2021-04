Lady Gaga bij Songfestival? Fans zijn overtuigd, ondanks een organisatorische ‘nee’

Lady Gaga komt naar het Eurovisiesongfestival: daar zijn fans van overtuigd. Hoe ze dat weten? Zoekresultaten van Google lijken daarop te wijzen. Bij de woorden ‘Lady Gaga’ en ‘Events’ verschijnt namelijk als resultaat ’22 mei, 21.01 uur en Rotterdam Ahoy’. Maar Sietse Bakker, de uitvoerend producent van het Eurovisiesongfestival, ontkent die geruchten.

„Not that we know of”, tweette Bakker. Ook de NPO ontkent de komst van de zangeres. „Ik weet dat het niet waar is en dat Europa 22 mei een fantastische finaleshow te zien krijgt”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.



Not that we know of. — Sietse Bakker (@SietseBakker) April 24, 2021

Lady Gaga bij Eurovisiesongfestival?

Toch blijven de fans overtuigd. Meerdere accounts plaatsen foto’s van de resultaten in Google, waar toch echt uit blijkt dat ze op 22 mei in Rotterdam optreedt. Zou er dan een ander Gaga-optreden plaatsvinden? Kleine kans. „Laat dit alsjeblieft echt zijn, ik smeek het je”, schrijft een Lady Gaga-fan.



please let this be real I’m begging pic.twitter.com/6730UHp2E9 — marta INA’s DAY (@mxdnightari) April 24, 2021

Iemand anders maakt hieruit op dat Lady Gaga ‘per ongeluk’ bekend heeft gemaakt dat ze zal optreden bij het Eurovisiesongfestival.



Lady Gaga has accidentally revealed she’s playing the halftime show at the Eurovision Song Contest 2021 pic.twitter.com/VhdFDUdlwW — Niall Moran 🎗 (@niallmoran_) April 24, 2021

In 2017 werd Lady Gaga wél overwogen om tijdens de pauze op te treden. Maar dat ging toen niet door. „Het zou interessant zijn om haar op het Eurovisie-podium te zien. Het is een van de grootste producties ter wereld”, zegt iemand daarover.



Lady Gaga was considered to perform on Eurovision in 2017 not as a contestant but a special performance, but it didn’t happen. It would be interesting seeing her on the Eurovision stage, they have one of the biggest productions in the world. — David 〄⁷;⚡️ (@GAGAXBTS) April 24, 2021

Afrojack, Glennis Grace en Wulf treden wel op

Als de fans dan tóch gelijk krijgen, voegt Lady Gaga zich tijdens de pauze van het songfestival bij Afrojack, Glennis Grace, Wulf en een jong klassiek orkest. Zij verzorgen gezamenlijk het optreden in de pauze tijdens de finale van het festival. Dat doen ze als onderdeel van de speciaal voor de gelegenheid gemaakte act Music Binds Us.

Voor het geannuleerde songfestival van vorig jaar werden Afrojack en Glennis Grace ook al aangekondigd als de pauze-acts van de songfestivalfinale. In 2019 in Tel Aviv verzorgde Madonna een optreden in de pauze. Een grote Amerikaanse ster bij het Eurovisiesongfestival is dus zeker geen unicum.