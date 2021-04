André Hazes zegt ‘het spijt me’ tegen z’n zoontje in nieuwste nummer

De een kan hem niet meer luchten, de ander is nog altijd groot fan. Hoe het ook zij, André Hazes bracht vannacht z’n nieuwste nummer uit, voor z’n zoon dit keer en hij biedt hierin z’n excuses aan.

Met de woorden „Kleine grote vriend / Van nu af aan ga jij mij minder zien / Het spijt me want jij hebt dit niet verdiend” begint Hazes het nummer dat hij samen met John Ewbank maakte. In het lied wil hij zijn zoontje uitleggen dat de relatie tussen zijn moeder en hem niet meer werkte. Ook zingt hij dat hij hoopt dat junior op een dag, later als hij groot is, begrijpt waarom het zo is gelopen. „Die ruzies, vriend / Ik wil ze niet voor jou / Dus ik ga nu weg omdat ik van je hou.”



Nummer André Hazes

De zanger had zijn leven met zijn zoontje graag anders gezien, omdat hij zelf ook niet is opgegroeid in een gezin met ouders die vaak samen gelukkig waren. In het liedje gooit hij dan ook een balletje op dat dat de reden is waarom het niet lukte met Monique Westenberg. Ook heeft hij nog een advies voor hem. „Wees maar lief voor mama, geef d‘r nog een zoen / Er is niets wat zij er aan had kunnen doen /Z e gaf alles wat ze had.” Ook hij deed volgens eigen zeggen, of zingen, z’n best. „Maar soms is willen niet genoeg.”

Hazes heeft inmiddels weer nieuw liefdesgeluk gevonden in Sarah van Soelen.



Reacties op ‘Kleine grote vriend’.

Er wordt enthousiast gereageerd op het gevoelige nummer. Veel hartjes, ‘kippenvellen’ en duimen omhoog. „Wat een mooie aangrijpende tekst”, schrijft iemand onder de post van Hazes op Instagram. „Prachtig geschreven, hoop voor de kleine held een Nr1 hit”, wenst iemand de twee Andrés toe. „Hoe puur is dit zeg. Jouw hart spreekt… Tranen staan in mijn ogen”, deelt iemand anders. „Lang geleden dat ik gehuild heb bij een liedje.”

Overigens is Hazes niet de enige die ‘grote kleine vriend’ gebruikt. Ook veel huisdierbezitters gebruiken de woorden voor hun (overleden) lieveling.



