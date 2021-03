Na The Streamers willen kijkers meer: Nick en Maan, breng Vivo Per Lei uit

Het concert van The Streamers was dit weekend een groot succes. De kijkers hopen echter op meer. Vooral op één ding: Nick en Maan, brengen jullie alsjeblieft Vivo Per Lei uit?!

Vivo Per Lei (Ik Leef Voor Haar) was volgens velen het hoogtepunt van de zaterdagavond. Kom maar op met die single dus. Sowieso waren er over The Streamers vooral jubelreacties.



The Streamers als vervolg op Vrienden van Amstel

The Streamers waren zaterdag live – je raadt het al – te streamen. Een collectief van een keur aan Nederlandse artiesten had de handen ineen geslagen. Zij vormden in Koninklijk Carré in Amsterdam een misschien wel eenmalige nieuwe band, The Streamers. Frank Lammers speelde manager. Hij kreeg onder meer Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Typhoon, Davina Michelle, Rolf Sanchez, Nick & Simon, VanVelzen, Suzan & Freek, Maan, Snelle, en Diggy Dex bij een. Veel van hen deden eerder dit jaar al mee aan De Vrienden van Amstel, dat ook via een livestream te volgen was.

1 miljoen kijkers voor The Streamers

Organisator Machiel Hofman van Tribe Company eerder tegen Metro over het waarom van The Streamers: „Omdat we na Vrienden van Amstel bedolven werden door complimenten en bedankjes bleef bij het bij een aantal artiesten heel erg buzzen. Zo van: Dit is toch wel heel erg leuk geweest.” Doen dus, dachten ze. Maar nu in Carré als grote band. Belangstellenden mochten zelf weten of zij voor hun ticket een ‘fooi’ over hadden, dat maakte niet uit. Uiteindelijk zaten 1 miljoen Nederlanders zaterdag klaar voor The Streamers. Dat waren er 700.000 minder dan Vrienden van Amstel, maar nog altijd een prachtig aantal. Met de tv-zaterdagavond was er namelijk flink concurrentie. Ook Matthijs van Nieuwkerk, Even Tot Hier, Lego Masters en De Verraders gingen door de grens van 1 miljoen.

Vivo Per Lei het hoogtepunt

In vele huiskamers swingde men de pan uit, zo bleek wel op sociale media. Guus Meeuwis sprak na afloop van een geweldig feest. „Het was een wereldavond en wat we hierna gaan doen, zien we morgen wel. Vandaag gaan we nog even nagenieten.” Er waren ook momenten waarbij er niet werd geswingd, maar het in diezelfde huiskamers even stil werd. Vooral bij Vivo Per Lei van Nick (van Simon) en Maan. Daar raakten kijkers – en ook latere kijkers – gisteren niet over uitgesproken en ook vandaag nog niet.



Kippenvel! #NickSchilder

Nick Schilder was er een beetje beduusd van.



Eerder succes Vivo Per Lei

Vivo Per Lei stamt uit 1996 en is een nummer van de veel gewaardeerde blinde Italiaanse zanger Andrea Bocelli. Het lied is jaarlijkse vaste prik in de Top 2000 van NPO Radio 2. De afgelopen keer stond hij op nummer 624. Vivo Per Lei heeft ook oudere Nederlandse versies die tot de verbeelding spraken. Nick Schilder zong het zelfs al eens als duet. Drie jaar geleden zong hij het nummer tijdens het Bankgiroloterij Nieuwjaarsconcert met Francis van Broekhuizen. Het bekendste duet tot nu toe was te horen in Beste Zangers 2019. Toen zorgden Henk Poort en Emma Heesters voor de tranen.

En of Vivo Per Lei nu ook als officiële single verschijnt? De tijd zal het leren. Maan had gisteren niet zoveel tijd om daar over na te denken. Zij trad al weer op tijdens het proeffestival op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen. Bijzonder tevreden en blij was ze over The Streamers in ieder geval wel.