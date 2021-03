Musicus zo door het dolle heen na prik, dat hij concert geeft op priklocatie

De een stuurt een kaartje om te bedanken voor iets, een ander gaat voor een bosje tulpen. Maar het kan ook in natura, zoals de musicus gaat doen.

Componist en pianist Laurens van Rooyen is zo „overmand door emoties van dankbaarheid” nu hij zijn eerste coronaprik heeft gehad, dat hij donderdagochtend een pianoconcert gaat geven op een vaccinatielocatie in Leiden. Dat meldt Het Rode Kruis.

Musicus



„Wat mij opviel was dat iedereen zo betrokken was met elkaar, ik voelde een enorme saamhorigheid op de vaccinatielocatie waar ik was”, zegt Van Rooyen, die op zijn website onder meer schrijft dat hij ooit een Gouden Harp won en zoon van een kruidenier is,

Met het concert wil hij alle vaccinatiekrachten van GGD en Het Rode Kruis bedanken en verder stimuleren. „Samen maken we één front tegen corona”, zegt de musicus.

Samen met de componist van Tiësto

De inmiddels 85-jarige Van Rooyen maakte de muziek voor tien films en werkte samen met onder anderen Herman van Veen, Jan Akkerman, Louis van Dijk, Tonny Eyk en Pim Jacobs. Zijn stichting Imaginary Landscapes produceerde Dance Opera, een coproductie met de componist van Tiësto. Van Rooyen maakte circa 45 cd ’s en op dagen als 14 februari posten mensen nummers van hem.



Prik

De locatie in Leiden is niet de plek waar Van Rooyen zelf is geprikt, zegt Het Rode Kruis, maar wel „zo groot als een voetbalveld” en daarom goed geschikt voor een concert waarbij de toehoorders 1,5 meter afstand van elkaar moeten bewaren.