Jeangu Macrooy onthult songfestivallied met Surinaamse tekst

Birth Of A New Age is de titel van het nummer waarmee Jeangu Macrooy Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Het refrein wordt deels in zijn moedertaal gezongen.

Het nummer begint met een tokkelend gitaartje, waarover een voltallig koor de luisteraar toezingt. Het is een vrolijk, ritmisch, uptempo lied met een positieve tekst over doorzettingsvermogen en veerkrachtigheid. „Zelfs als je onderdrukt wordt”, licht de zanger naderhand toe. De tekst is voornamelijk in het Engels, maar het refrein is deels gezongen in het Surinaams. In de bridge zit een uithaal, die tijdens de eerste uitvoering niet helemaal perfect is, al is een latere, hogere uithaal helemaal raak. Macrooy zegt dat deze liveversie iets anders is dan de studioversie die we op een later moment gaan horen. „Live is altijd anders wat mijn muziek betreft”, legt hij uit. „Het gaat erom dat je in het moment leeft.”

De meningen over het nummer op Twitter zijn verdeeld, zoals gebruikelijk wanneer het songfestivalliedjes betreft. „Ik vind het heel mooi en krachtig”, zegt tekstschrijfster Coot van Doesburg, die veel samenwerkte met Paul de Leeuw. De toevoeging van het koor is volgens velen ook mooi.

Diverse andere luisteraars kunnen de Surinaamse tekst niet plaatsen en denken dat Macrooy over broccoli zingt. Anderen prijzen juist dat Macrooy trouw is aan zijn Surinaamse roots. „Voor het eerst Sranang op het Songfestival”, concludeert radio- en podcastmakers Sherill Samson. „Het is gebaseerd op een oud Surinaams spreekwoord”, legt Macrooy uit. „Je denkt misschien dat ik klein en inferieur ben, maar je kunt mij niet breken.”



“You are my broccoli 🥦!”

Ik vind het een lekker nummer!#Eurovision2021 #songfestival — Christon (@ChristonSongs) March 4, 2021



Whoop! Whoop!! Wat fantastisch @JeanguMacrooy!! Nog beter dan de inzending van vorig jaar!! Voor het eerst Sranang op het #ESF #Eurovision2021 — Sherill Samson (@SherillforReal) March 4, 2021



Waaaaa sranan tongo in het songfestivalnummer van @JeanguMacrooy yu no man broko mi! — Simone Weimans (@SimoneWeimans) March 4, 2021

De singer-songwriter zou Nederland in 2020 al vertegenwoordigen op het internationale liedjesfestijn met nummer Grow, maar vanwege de coronacrisis moest het concours worden afgeblazen. „Ik kwam echt in een rouwproces terecht omdat ik Grow heel graag had willen neerzetten en dat nu niet op die manier kon doen”, zegt hij over zijn teleurstelling in een gesprek met persbureau ANP. „Maar al snel ben ik samen met mijn vaste producer Perquisite nieuwe dingen gaan maken.” Een van die nieuwe dingen was Birth Of A New Age. Zaterdagmiddag brengt Macrooy het nummer live ten gehore bij Muziekcafé op NPO Radio 2.

Macrooy een van de 41 kandidaten

Macrooy is een van de 41 kandidaten die meedoet aan de 65e editie van het Eurovisie Songfestival. Nederland is het gastland, nadat Duncan Laurence het Songfestival in 2019 won met zijn lied Arcade. Daarmee was het voor het eerst in 44 jaar tijd dat Nederland met winst naar huis ging. Andere Nederlandse songfestivalwinnaars waren Corry Brokken (1957), Teddy Scholten (1959), Lenny Kuhr (1969, gezamenlijke eerste plek met Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje) en Teach-In (1975). In 1980 was Nederland voor de laatste keer gastland, omdat het Songfestival toen samenviel met een rouwdag in Israël, de winnaar van het voorgaande jaar.



Bekijk hier het nummer van Jeangu Macrooy zelf terug: