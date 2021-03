Land maakt zich op voor eerbetoon aan Radar Love en jarige zieke George Kooymans

Op heel veel plaatsen in Nederland maakt men zich op voor Radar Love. Het laten horen van de grootste hit van Golden Earring geldt als eerbetoon aan de jarige gitarist en medeoprichter George Kooymans.

George Kooymans maakte begin februari bekend dat hij lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Dat maakte diepe indruk op de fans van Golden Earring, maar ook op talloze landgenoten die veel minder met de muziek van de rockers hebben. Daarom klinkt vandaag om 17.15 uur Radar Love. Hopelijk verwaait de klassieker niet door de storm die over het land raast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Live forever it's your birthday!

17.15 Radar Love #GeorgeKooymans — Roel Geerdink (@stangroel) March 11, 2021

Radar Love op radiozenders en carillons

De in België woonachtige Kooymans is vandaag jarig. Hij is 73 jaar geworden en op Twitter regent het felicitaties. Radiozenders en bijvoorbeeld ook carillonspelers laten Radar Love daarom massaal als eerbetoon horen. George Kooymans zal nooit meer kunnen optreden. Zijn collega’s van Golden Earring (Barry Hay, Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen) lieten daarna weten niet zonder hem verder te gaan.

Hier zie je Radar Love in 1973 met rechts een nog jonge George Kooymans.

Op radiozenders als NPO Radio 2, Radio 5 en 3FM wordt Radar Love vanmiddag gedraaid. Ook 538, Radio 10 en Veronica spelen het nummer op dezelfde tijd af. Op laatstgenoemde zender is voorafgaand ook een Golden Earring Top 10 te horen die door luisteraars is samengesteld.

Werk van George Kooymans vanuit kerktorens

Het nummer wordt daarnaast gespeeld door de carillons van onder meer Grote Kerk in Den Haag, de Grote Kerk in Meppel, het raadhuis in Hoogeveen, de Martinitoren in Groningen en verschillende kerken in Limburg. Ook wordt het gedraaid in het Haagse Zuiderpark. In tv-programma De Vooravond liet de Haagse nachtburgemeester Rene Bom weten dat Kooymans heel vereerd is met het eerbetoon. De gitarist werd in zijn stad geboren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook Grote of St. Bavokerk eert George Kooymans om 17:15: De Grote of St.Bavokerk doet mee aan het eerbetoon aan Golden Earring-gitarist George Kooymans. Vanmiddag om 17:15 zal stadsbeiaardier Rien Donkersloot de grootste hit van de band, Radar Love, over… https://t.co/7gC5fSDGGi pic.twitter.com/o3Wa5kvPiX — haarlem (@haarlem) March 11, 2021

Actie Radar Love in café bedacht

Het idee voor het eerbetoon komt van een café in Zoeterwoude, dat in het verleden de oefenruimte van de band was. De kroeg riep, nadat bekend werd dat de Golden Earring na zestig jaar stopt, op Facebook op om Radar Love tegelijkertijd door de speakers te doen knallen.

Radar Love is de grootste hit van de Golden Earring. Het nummer van het album Moontan, in 1973 geschreven door Kooymans en zanger Barry Hay, was ook een groot succes in het buitenland. Zo haalde de single in 1974 de dertiende plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In de Verenigde Staten is het nummer ook uitgeroepen tot ‘allerbeste song tijdens het autorijden’. Radar Love kwam in Nederland en in Spanje op nummer 1.

Talloze covers uitgebracht

Het exacte aantal is onbekend, maar van Radar Love is talloze keren een cover gemaakt. De teller staat op minimaal vijfhonderd. Op 13 februari was de volgende ‘nieuwe’ Radar Love een feit. Die komt op naam van de hammond-giganten Thijs Boontjes en Sven Figee. De twee muzikanten speelden hun versie op tv bij Matthijs van Nieuwkerk in Matthijs Gaat Door. Vandaag maakten Boontjes en Figee bekend hun Radar Love daadwerkelijk uit te brengen: „We vinden het een grote eer dat wij dit nummer mogen uitbrengen als eerbetoon aan George.”

Radar Love duurde als single 6 minuten en 25 seconden. Tijdens concerten konden uitvoeringen met gemak uitlopen naar 20 minuten. Dat lag vooral aan de legendarische drumsolo’s die Caesar Zuiderwijk voor het Golden Earring-publiek in petto had.