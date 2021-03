Meer broccoli dan lof na liedje Macrooy: ‘Voor groentebranche een ideaal nummer’

Het is met liedjes van het Eurovisie Songfestival net als met koriander: de een houdt ervan, de ander absoluut niet. Of net als met broccoli, een woord dat sinds gisteren wordt geassocieerd met het nieuwe (brocco)lied van Jeangu Macrooy. In Jinek werd zijn nummer Bird of a New Age uitgebreid besproken, waarna de broccoli-tweets, -gifjes en -grapjes niet van de lucht waren. Nooit eerder was er zoveel vitamine c op Twitter.



Z’n nieuwe nummer presenteerde Jeangu Macrooy gisteren via zijn sociale media. Het lied gaat volgens Macrooy over ‘veerkracht’ en ‘leven op een authentieke manier’. „Ook als je te maken hebt met bijvoorbeeld onderdrukking of onrecht’’, zei hij erover.

Surinaamse tekst



En door sommigen werd ook nog even het kapsel van Macrooy meegenomen in de broccoli-hype.



Zingen over broccoli met een roosje 🥦 op je hoofd.. top #jinek #jeangu — Patrick (@PatSpuij) March 4, 2021

Fans

Sommige mensen prijzen juist dat Macrooy trouw is aan zijn Surinaamse roots. „Voor het eerst Sranang op het Songfestival”, concludeert radio- en podcastmakers Sherill Samson. En nog over die tekst: In werkelijkheid betekent de nú al beroemde slash spraakmakende zin iets heel moois. „Het is gebaseerd op een oud Surinaams spreekwoord”, legt Macrooy uit. „Je denkt misschien dat ik klein en inferieur ben, maar ik ken mijn kracht en ik ben niet te breken. Ik hoop dat het de rest van Europa inspireert.’’

Maar of je het nummer nou mooi vindt of niet, het nummer valt in elk geval wél op en blijft in je hoofd zitten, of je het nu wil of niet. Net zoals bij vele winnende liedjes van het Eurovisie Songfestival…



Waaaaa sranan tongo in het songfestivalnummer van @JeanguMacrooy yu no man broko mi! — Simone Weimans (@SimoneWeimans) March 4, 2021



En bedanks "BROCCOLI" mensen.. Nu zit het ook in mijn kop.. #jinek — Maxx Butters🆗 (@MaxxButters) March 4, 2021



Wat zingt ie nou. Broccoli …. broccoli…..broccoli #jinek — Bennie Vonk (@BennieVonk) March 4, 2021



wat zingt die gozer van het sobgfestival, you are my broccoli #Jinek #broccoli #youaremybroccoli — Dick Noordzij (@NoordzijDick) March 4, 2021