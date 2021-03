Onder meer Guus, Paul, Davina en Maan vormen band The Streamers

Na het succes van de streaming-only editie van Vrienden van Amstel in januari vormen veertien artiesten eenmalig de gelegenheidsband The Streamers, die op 20 maart een concert geeft in Carré.

Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Typhoon, Davina Michelle, Rolf Sanchez, Nick & Simon, VanVelzen, Suzan & Freek, Thomas Acda, Paul de Munnik, Paul de Leeuw, Maan, Diggy Dex en Snelle betreden op zaterdag 20 maart gezamenlijk de bühne van Theater Carré. Niet als soloartiesten, maar als een uniek eenmalig collectief, bijgestaan door de begeleidingsband van medeorganisator Guus Meeuwis. De afgelopen week doken er op de sociale media al filmpjes van deze artiesten op die, zogenaamd, auditie deden, met acteur Frank Lammers in de rol van gehaaide bandmanager. Nu maakt festivalorganisator Tribe Company bekend dat het om een groots opgezet concert gaat.

Goed gevoel overgehouden aan Vrienden van Amstel

„De laatste editie van Vrienden van Amstel is succesvoller verlopen dan we van tevoren gedacht hadden met zijn allen”, vertelt Machiel Hofman van Tribe Company. „Omdat we bedolven werden door complimenten en bedankjes bleef bij het bij een aantal artiesten heel erg buzzen. Zo van: ‘Dit is toch wel heel erg leuk geweest.’ We bleven ermee bezig en we hebben er een goed gevoel aan overgehouden, dus toen ontstond het idee om nog iets heel nieuws voor Nederland te doen.” Hij benadrukt dat de vriendschap tussen de optredende artiesten hierin een grote rol speelt. „Er zit meer achter dan je in Ahoy ziet en wat onder de kroonluchter tot uiting komt”, zegt hij refererend aan het jaarlijkse evenement in Rotterdam. „Dit gaat het hele jaar door, maar de finale is elke januari in de grootste kroeg van Nederland.”



Die vriendschap blijkt ook wel uit de manier waarop dit idee tot stand gekomen is. „Guus, Kraan en ikzelf hebben een paar flessen wijn opengetrokken en gekeken of we van al die elementen iets kunnen maken. Daar kwam The Streamers uit voor. Het duurde nog geen 48 uur voor iedereen zei: ‘Natuurlijk doen we eraan mee!’ Het doel is hetzelfde: we willen zelf een leuke avond hebben en we hopen dat we mensen die kijken een leuke avond geven.” De opzet wordt wel anders. Zanger Paul de Munnik, die ook bij het gesprek is aangeschoven, legt uit dat de repertoirekeuze iets anders zal zijn dan in Ahoy. „Het gaat veel meer uit van de smaak van een artiest”, stelt hij. „Maar het blijft wel feest.”

Opbouw van de show van The Streamers

Daarin zit ‘m volgens De Munnik dan ook de moeilijkheidsgraad van The Streamers, want hoe kies je met veertien artiesten de juiste liedjes uit? „Dat is best ingewikkeld”, glimlacht de zanger. „Je zet met een paar mensen de lijnen uit. Laten we kijken als dit de lijnen zijn waarbinnen we kunnen bewegen, als dit voorwaarden zijn, wat zou jij dan willen doen? Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld de opzet van de show. Puur technisch: hoe bouw je de avond op? In kleine groepjes bereid je dat voor.” Hij gebruikt een voetbalveld als analogie. „Dit zijn de lijnen en dit is middenstip. Ben je een middenvelder?”



Hofman benadrukt dat de liedjes die de toeschouwers gaan horen overwegend bekend zijn bij het grote publiek. „Er mag zeker een traantje vloeien als je een mooi liedje hoort dat je misschien niet kent, maar we hopen ook dat je in de stille, verlaten straten de mensen hoort meezingen omdat ze zoveel plezier hebben.” In januari kreeg de organisatie het voor elkaar om tweemiljoen kijkers te trekken, al wordt er niet vanzelfsprekend gerekend op een herhaling van dat enorme aantal. „We hoeven geen miljoenenpubliek te bereiken, maar iedereen voelt wel dat mensen een uitlaadklep nodig hebben.” De Munnik spottend: „We zijn ook maar cowboys die met zijn allen proberen wat van de grond te krijgen.”

Mogelijkheden van streamingconcerten

De Nederlandse artiesten voorzien duidelijk in een behoefte, niet in de laatste plaats om ook zelf bezig te blijven. Hofman: „Guus zei: ‘In deze tijd sta je sterker als collectief dan wanneer je in je eentje bent.’ Je moet het met elkaar doen, ook als land. We moeten samen proberen de eindstreep te halen.” De lege zalen waarin de streamingconcerten plaatsvinden zijn een schrijnende reminder daaraan. „De lege zaal is symbolisch voor wat er aan de hand was en nog steeds aan de hand is”, zegt De Munnik. „Iedereen probeert toch zijn publiek te bereiken. Je merkt dat artiesten beginnen te snappen hoe het werkt. Dan maar zo.” Tegelijkertijd biedt dat mogelijkheden, juist door die lege ruimte ten volle te benutten. „We gaan echt voor heel groot”, zegt Hofman over de show van The Streamers.

Wat Hofman niet had zien aankomen, was hoeveel mensen bereid waren om te betalen om te kijken naar een livestream. Hij zegt dat ze daar ‘heel veel’ mails over binnen hebben gekregen. „We hebben vele honderden berichten gehad van mensen die graag iets bij willen dragen om de cultuur te helpen”, zegt hij met enige verbazing. Om dat te faciliteren komt er bij het concert van The Streamers daarom een digitale fooienpot, al blijven de tickets in principe gratis. „Er is niks verplicht, maar we waarderen het zeer als je iets in de fooienpot wil stoppen.”

Geen volle zalen

In de promotiefilmpjes voor The Streamers is een belangrijke rol toebedeeld aan Frank Lammers. „Zodra Frank betrokken werd bij de filmpjes zei hij: ‘Ik ben de manager. Ik kan dit verder brengen.’ Dus hij zal zich de komende periode opwerpen als manager. Het lijkt een super doordacht plan en dat is het ten dele ook wel, maar het enige wat we echt weten is dat we in een bus naar Carré gaan. Waar het ons brengt, weet ik ook niet.” De Munnik: „Misschien wordt het wel een tour.” Hofman noemt met een knipoog uitverkochte concertzalen. „Dat denk ik niet”, reageert De Munnik op kenmerkend droge wijze. „We zijn The Streamers, geen Volle-Zalers.”

Het fenomeen audities, zoals in de promotiefilmpjes te zien is, was voor De Munnik relatief vreemd. „Ik heb alleen voor de theaterschool auditie moeten doen.” Hij veert op wanneer Hofman belooft dat de volledige auditiefilmpjes binnenkort online verschijnen. „What the fuck?”, roept hij. De organisator moet hartelijk lachen om de reactie van de muzikant. „Ik durf wel de uitspraak te doen dat The Streamers Nederland nog regelmatig gaan verrassen”, besluit Hofman, hintend naar meer media-aandacht rondom de gelegenheidsband. „Ik ben ook benieuwd”, bromt De Munnik. „Het zal mijn tijd wel weer duren.”

Kaarten voor The Streamers zijn gratis te reserveren via www.thelivestreamers.nl.